DE40: Scăderile revin în Europa💡

Indicii bursieri europeni sunt în scădere vineri – Stoxx 600 a pierdut aproximativ 0,65%, DAX a scăzut cu 0,89%, iar CAC 40 cu 0,88%. Principalul factor care exercită presiune asupra piețelor este escaladarea retoricii comerciale a președintelui Donald Trump, care, într-o postare pe Truth Social joi, a amenințat cu tarife „semnificativ mai mari” pentru mărfurile din UE dacă aceasta nu respectă termenii acordului comercial de anul trecut – și anume, reducerea la zero a propriilor tarife pentru mărfurile din SUA. În același timp, piețele monitorizează schimbul de focuri dintre SUA și Iran în Strâmtoarea Hormuz, care, deși oficial nu are niciun impact asupra armistițiului, sporește incertitudinea geopolitică. Petrolul brut reacționează puternic la această escaladare – WTI a crescut cu aproximativ 2% și se situează în jurul valorii de 94,67 USD/baril, în timp ce Brent se află peste pragul de 100 USD/baril. Dolarul este ușor mai slab – indicele USDIDX a scăzut cu 0,36%, iar perechea EUR/USD se menține stabilă în jurul valorii de 1,1771. Dintre sectoare, cel mai bine se comportă sectorul energetic – susținut de creșterea prețurilor petrolului, condus de Eni cu un câștig de 2,28%; finanțele și industria se descurcă cel mai prost, ambele sectoare pierzând împreună aproximativ 1%, trase în jos de Allianz (-4,96%) și Rheinmetall (-4,77%) Un tabel care prezintă cele mai performante și cele mai slabe titluri din cadrul sesiunii de tranzacționare de astăzi din Europa. Sursă: Departamentul de cercetare al XTB HQ Performanța sectorială. Sursă: Departamentul de cercetare al XTB HQ Știri despre companii Commerzbank și-a publicat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026 – profitul net a crescut cu 9,4%, ajungând la 913 milioane de euro, depășind previziunile consensuale de 868 milioane de euro. Banca și-a majorat prognoza privind profitul net pe întregul an la cel puțin 3,4 miliarde de euro și a anunțat noi obiective strategice care vizează dublarea profiturilor până în 2030 și atingerea unei rentabilități a capitalului propriu de 21%. În același timp, banca a anunțat o a treia rundă de concedieri – 3.000 de locuri de muncă urmează să fie desființate ca parte a unei strategii defensive împotriva unei preluări ostile de către UniCredit, care deține deja o participație de aproape 30%. UniCredit a făcut o ofertă formală de preluare în valoare de 37 de miliarde de euro, dar se confruntă cu rezistență atât din partea consiliului de administrație al Commerzbank, cât și din partea guvernului german – cancelarul Friedrich Merz a respins categoric încercările de preluare „ostile și agresive”.

IAG (proprietarul British Airways și Iberia) și-a publicat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026 – veniturile s-au ridicat la 7,18 miliarde de euro (+1,9% față de aceeași perioadă a anului trecut), în timp ce profitul operațional a crescut cu 77% până la 351 de milioane de euro, depășind așteptările. Cu toate acestea, compania a avertizat că profitul pe întreg anul va fi mai mic decât se prevăzuse inițial din cauza creșterii costurilor combustibilului – se estimează că factura totală pentru combustibil va ajunge la aproximativ 9 miliarde de euro, din care 70% este acoperită prin operațiuni de acoperire. Acțiunile IAG au scăzut cu aproximativ 1,5%, iar sectorul turismului este printre cele mai slab performante vineri. Rheinmetall a înregistrat o scădere de aproape 5% vineri și este cel mai mare pierzător din indicele Euro Stoxx 50. Compania și-a publicat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026 – veniturile au crescut cu 7,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,94 miliarde de euro, dar au dezamăgit în mod evident piața, care se aștepta la peste 2,1–2,2 miliarde de euro. Profitul operațional s-a situat la 224 milioane EUR (+17% față de aceeași perioadă a anului trecut), dar a fost, de asemenea, sub estimarea consensuală de 262 milioane EUR, în timp ce EPS de 2,42 EUR a fost sub nivelul așteptat de 2,70 EUR. Cu toate acestea, conducerea și-a menținut prognoza de creștere a vânzărilor de 40–45% pentru întregul an, indicând un portofoliu record de comenzi de 73 miliarde EUR (+30% față de aceeași perioadă a anului trecut) ca confirmare a unei cereri structurale solide. Este de remarcat faptul că rezultatele mai slabe nu i-au descurajat pe cei din interior – doi membri cheie ai consiliului de administrație, inclusiv CEO-ul, au achiziționat acțiuni în valoare totală de aproape 1 milion de euro, ceea ce, din punct de vedere istoric, poate semnala încrederea în valoarea pe termen lung a companiei.

