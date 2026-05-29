Deschiderea sesiunii din SUA: Dell deschide în creștere și continuă să impulsioneze acțiunile din sectorul tehnologic 🚀

Contractele futures pe S&P 500 și Nasdaq 100 înregistrează o creștere de 0,1%, în timp ce Dow Jones câștigă 0,2% înaintea ultimei sesiuni de tranzacționare din luna mai — o lună care s-a dovedit a fi extrem de puternică pentru piețele bursiere. Narațiunea privind AI rămâne principalul motor: rezultatele Dell anunțate după închiderea bursei au făcut literalmente piața să se înalțe și au împins întreaga industrie a computerelor la creșteri semnificative. Dell a raportat o creștere de aproape nouă ori a veniturilor din AI față de anul trecut și și-a ridicat previziunile pentru întregul an la 165–169 miliarde de dolari, cu un EPS de 17,90 dolari — cu mult peste așteptările analiștilor de 142,5 miliarde de dolari și 13,09 dolari pe acțiune. Rezultatele Dell sunt cele care determină astăzi sentimentul pieței; Dell se alătură rândurilor „dinozaurilor tehnologici” care și-au găsit o a doua viață ca jucători în domeniul AI, la fel ca Intel, Cisco și Nokia înaintea lor. Merită menționat, totuși, că Goldman Sachs estimează că fondurile de pensii sunt gata să vândă acțiuni în valoare de 14 miliarde de dolari ca parte a reechilibrării lor lunare — a 12-a cea mai mare estimare de acest gen de cel puțin din 2000. Pe plan sectorial, tehnologia și hardware-ul de calculatoare sunt clar câștigătoare: Dell +35%, HPE +17%, NetApp +19%, SMCI +10%, HP +7%. Printre pierzătorii de astăzi se numără companiile spațiale, în urma exploziei rachetei Blue Origin pe platforma de lansare (ASTS -15%, Rocket Lab -5,5%), sectorul de îmbrăcăminte (Gap -15%, American Eagle -11%) și unele firme de securitate cibernetică (SentinelOne -16%). Sursa: XTB Informații despre companii Dell (DELL) +35% – O adevărată senzație în materie de profituri: compania și-a majorat previziunile privind veniturile anuale la 165–169 miliarde de dolari (față de estimarea consensuală de 142,5 miliarde de dolari), iar veniturile din vânzarea de servere AI au crescut de aproape 9 ori față de aceeași perioadă a anului trecut. Analiștii îl numesc un „trimestru de succes” și compară Dell cu Intel sau Cisco — jucători veterani care devin din nou beneficiari cheie ai boom-ului IA.

Gap (GAP) -15% – Gigantul din industria confecțiilor și-a redus prognoza de creștere a vânzărilor pentru întregul an la 1–2% (față de 2–3% anterior), iar veniturile din primul trimestru s-au situat la 3,50 miliarde de dolari, față de cele 3,52 miliarde de dolari estimate. Principala problemă o reprezintă marca Old Navy, care se confruntă cu dificultăți și care a afectat întregul raport.

SentinelOne (S) -16–20% – Compania de securitate cibernetică a dezamăgit grav cu prognoza privind veniturile pentru trimestrul al doilea (289–291 milioane USD față de cele 292 milioane USD așteptate) și a anunțat o reducere cu 8% a numărului de angajați cu normă întreagă – piața a reacționat cu o vânzare masivă.

AST SpaceMobile (ASTS) -11–15% – Acțiunile companiei spațiale, partener al Blue Origin, s-au prăbușit după ce racheta New Glenn a explodat pe platforma de lansare în timpul unui test la sol joi seara în Florida. EchoStar (-4,5%) și Rocket Lab (-5,5%) au înregistrat, de asemenea, scăderi în urma evoluției ASTS. NetApp (NTAP) +15–19% și Okta (OKTA) +7–8% – Ambele companii au surprins piața cu rezultate mai bune decât se aștepta: NetApp a înregistrat o creștere solidă în segmentul de stocare și și-a revizuit în sens pozitiv previziunile pentru întregul an, în timp ce Okta – lider în gestionarea identității – și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind veniturile pentru întregul an și a depășit consensul pentru fiecare element de linie.

