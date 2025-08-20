DE40: Slăbirea sentimentului, sectorul apărării afectează indicii

Indicii europeni continuă declinul din ultimele zile. Evaluările indicilor sunt sub presiunea sectorului european al apărării și a sectorului american al tehnologiei, care a înregistrat o corecție semnificativă de la începutul acestei săptămâni. De la începutul săptămânii, am observat scăderi mici, dar constante, ale indicilor europeni. Acest lucru se datorează dezamăgirii parțiale a pieței față de conferințele de pace la care a participat președintele SUA, perspectivelor macroeconomice în scădere și, recent, deprecierii companiilor din sectorul apărării. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Industria apărării anticipează o scădere a comenzilor în cazul în care negocierile de pace vor avea succes. În plus, situația indicilor europeni este agravată de datele economice și informațiile dincolo de ocean. În Germania, prețurile de producție au scăzut cu 1,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, semnalând o slăbire a industriei, în timp ce Marea Britanie se confruntă cu o inflație în creștere, de 3,8%. Aceasta reprezintă o creștere față de valoarea de 3,6% înregistrată luna trecută și depășește așteptările, care erau de 3,7%. Un alt factor care contribuie la declinul pieței europene este vânzarea masivă de ieri din sectorul tehnologic american, care ar putea semnala o schimbare a sentimentului investitorilor. În timpul sesiunii de ieri, NVIDIA a pierdut 3,5%, Palantir peste 9%. Microsoft, Tesla și Apple, companii cheie din grupul Magnificent 7, au pierdut și ele din valoare. DE40( interval zilnic) Canalul de consolidare în îngustare se apropie de închidere. În decursul unei săptămâni, piața ar trebui să decidă asupra direcției viitoare a evaluării indicelui german. În cazul unor scăderi, primul rol de suport va fi jucat de nivelul 24.000, unde se află media mobilă exponențială de 50 de perioade și linia de tendință ascendentă. Următoarea zonă de suport foarte puternică va fi în jurul pragului de 23.500, unde se află media mobilă exponențială de 100 de eperioade și limitele superioare ale consolidării anterioare. Dacă piața găsește un motiv pentru a crește, rezistența pentru preț va fi la nivelul maximului istoric de 24.757 de puncte. Știri despre companii: Continuarea deprecierii companiilor din sectorul apărării - Piețele văd o perspectivă reală de încheiere a războiului din Ucraina. Acest lucru reprezintă o amenințare pentru evaluările companiilor din sectorul apărării. Rheinmetall a scăzut cu 1,5%. Compania a pierdut deja aproximativ 20% din valoarea sa din luna mai.

TAG Immobilien - Compania a emis 12,5 milioane de acțiuni noi, ceea ce a dus la o scădere a prețului cu 3%.

K+S - O recomandare negativă din partea Berenberg determină scăderea prețului cu peste 4%.

Stellantis - Bernstein scade prețul țintă pentru acțiunile companiei la 11,70 dolari. Prețul acțiunilor scade cu aproximativ 1%.

