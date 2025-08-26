DE40: Tulburările politice din Franța afectează indicii europeni

Marți, pe piețele financiare europene se simte un pesimism evident, investitorii urmărind cu atenție acțiunile franceze, care ar putea înregistra o nouă sesiune de volatilitate ridicată. Contractele futures pe indicele CAC 40 din Franța au scăzut cu aproximativ 1,9%, acesta fiind cel mai slab indice din Europa. Cele mai semnificative scăderi se înregistrează în rândul companiilor strâns legate de economia franceză, cum ar fi retailerii. Acțiunile franceze rămân sub presiune din cauza incertitudinii politice. Prim-ministrul François Bayrou a anunțat un vot de încredere surpriză care va avea loc luna viitoare, intensificând vânzările pe piață. Tensiunile politice și îngrijorările cu privire la stabilitatea bugetului național sporesc temerile investitorilor, în special deoarece acțiunile blue chip din CAC 40 sunt supuse unei presiuni crescânde, care se așteaptă să aibă o pondere mai mare în indice. CAC 40 are o performanță inferioară comparativ cu indicele paneuropean STOXX 600, iar randamentul obligațiunilor franceze pe 10 ani a crescut la 3,51%, agravând și mai mult sentimentul pe piața datoriilor și sporind incertitudinea investitorilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil O incertitudine similară este vizibilă și în cazul altor indici europeni cheie. Indicele DAX din Germania înregistrează scăderi moderate de aproximativ 0,5%, deși este mai puțin afectat decât indicele CAC 40 din Franța. În același timp, indicele FTSE 100 din Marea Britanie a scăzut astăzi cu peste 0,8%, reflectând deteriorarea sentimentului pe piețele mai largi, precum și îngrijorările legate de încetinirea economică globală și instabilitatea politică. Sursa: xStation5 Volatilitatea actuală pe piața europeană în ansamblu.Sursa: xStation5 Indicele german DE40 a scăzut cu aproximativ 0,4% în sesiunea de astăzi și se situează foarte aproape de nivelurile cheie de suport tehnic, definite de mediile mobile exponențiale pe 25 și 50 de zile (prezentate ca linii galbene și albastre în grafic). În acest moment, ambele medii mobile servesc ca puncte de suport locale pentru piață – menținerea lor ar putea semnala o continuare a tendinței ascendente pe termen mediu. Cu toate acestea, presiunea descendentă evidentă în lumânările recente, împreună cu incertitudinea crescândă pe piețele europene, sugerează că sesiunile următoare ar putea fi cruciale în determinarea direcției viitoare a indicelui. O alunecare sub aceste niveluri ar putea deschide calea pentru un test al mediei mobile exponențiale pe 100 de zile (linia verde), situată în apropierea zonei de 23.600 de puncte. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Prețul acțiunilor Puma SE (PUM.DE) a scăzut cu peste 1,2% în urma rapoartelor privind o posibilă vânzare a unei participații deținute de familia Pinault, care deține în prezent 29% din companie. Potrivit unor surse, sunt în curs discuții cu potențiali cumpărători, printre care se numără firmele chineze Anta Sports și Li Ning Co. Deși acțiunile Puma au pierdut aproape 50% din valoarea lor de la un an la altul, speculațiile privind preluarea au contribuit la o revenire a acțiunilor cu aproximativ 20% în ultima perioadă. Sub conducerea noului CEO Arne Hoeld, compania depune eforturi pentru a-și îmbunătăți poziția pe piață, dar continuă să se confrunte cu o concurență acerbă din partea unor mărci precum New Balance și Hoka. Familia Pinault se așteaptă probabil la o primă pentru vânzarea participației sale majoritare.

