Decizia RBNZ privind rata dobânzii: Piața se așteaptă la o relaxare mai profundă în contextul șocului produs de datele PIB

Aspecte esențiale Riscul crește pentru o mișcare de 50 de puncte de bază: Contracția semnificativă a PIB-ului crește probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii RBNZ cu 50 de puncte de bază , deși 25 de puncte de bază rămâne consensul oficial.

Perspectivă moderată: Se așteaptă o declarație puternic moderată care să semnaleze că ratele vor scădea sub 2,5% anul viitor.

NZD sub presiune: Kiwi este vulnerabil la noi scăderi față de USD, mai ales în cazul unei reduceri surprinzător de mari sau al unor orientări acomodative.

Banca Centrală a Noii Zeelande (RBNZ) urmează să anunțe mâine, la 4:00 ora României, decizia privind rata oficială a dobânzii (OCR). Înainte de anunț, așteptările pieței sunt puternic orientate către o relaxare suplimentară a politicii monetare. În timp ce majoritatea analiștilor prevăd o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază (bps), cresc șansele unei măsuri mai decisive de 50 bps, alimentată de cifrele PIB semnificativ dezamăgitoare și de slăbiciunea pieței muncii. Este de remarcat faptul că RBNZ a aplicat anterior reduceri de 50 de puncte de bază de mai multe ori (de două ori în 2024 și o dată la începutul acestui an). Reducerea anterioară din august a fost de 25 de puncte de bază, ceea ce sugerează că banca centrală ar putea favoriza o măsură similară și de această dată. Așteptări înainte de decizie Consensul pieței prevede o reducere de 25 de puncte de bază a OCR, aducându-l la 2,75% , în conformitate cu orientările anterioare ale RBNZ și cu propriile proiecții ale modelului din august.

În același timp, riscul unei reduceri mai profunde de 50 de puncte de bază, până la 2,5%, a crescut în mod evident , reflectându-se atât în comentariile unor economiști, cât și în prețurile pieței, unde probabilitatea unei astfel de măsuri este estimată la aproximativ 50% .

Ultimele date dezamăgitoare, inclusiv o contracție de 0,9% a PIB-ului față de trimestrul anterior (de trei ori mai slabă decât previziunile băncii centrale) și deteriorarea pieței muncii, sporesc presiunea pentru măsuri mai îndrăznețe. Deoarece majoritatea datelor cheie din Noua Zeelandă sunt publicate trimestrial, banca centrală trebuie să se bazeze în mare măsură pe previziunile sale interne.

Schimbările de personal în cadrul RBNZ – plecarea celui mai agresiv membru al Comitetului de politică monetară (MPC) și adăugarea unui nou membru, potențial mai moderat – ar putea favoriza, de asemenea, o relaxare mai amplă. Președinția băncii centrale urmează să se schimbe, de asemenea, în decembrie. Probabilitatea implicită a pieței sugerează o șansă de până la 50% pentru o reducere de 50 de puncte de bază. Sursa: Bloomberg Finance LP Consensul indică o reducere de 25 de puncte de bază, dar un număr semnificativ de economiști pledează pentru o reducere de 50 de puncte de bază. Sursa: Bloomberg Finance LP Context macroeconomic Piața muncii rămâne o sursă de risc : indicatorii lunari ai ocupării forței de muncă sunt revizuiți în mod constant în sens descendent, iar șomajul a crescut la 5,2% , previziunile sugerând valori de până la 5,5% până în 2026.

Numărul de ore lucrate și salariile săptămânale rămân mai mici decât în 2023 și 2024, indicând o încetinire destul de profundă a activității economice.

Deși se preconizează că inflația va accelera în trimestrul al treilea, se estimează că aceasta va reveni la un nivel mai apropiat de obiectivul de 2% al RBNZ în 2026. Piața muncii prezintă un risc tot mai mare, deși observăm în același timp o revenire a inflației. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Perspective Decizia și comunicarea ulterioară sunt de așteptat să fie moderate : chiar dacă banca optează pentru o reducere mai mică, mesajul ar trebui să fie clar că există încă posibilitatea unor reduceri suplimentare (inclusiv la următoarea reuniune din noiembrie). Indicațiile sugerează că ratele dobânzilor ar putea scădea sub 2,5% anul viitor .

O politică de scădere rapidă sub nivelul ratei „neutre” (2,9%) ar putea fi necesară pentru a stimula activitatea economică înaintea perioadei cruciale de Crăciun și vară din Noua Zeelandă. Ce se poate aștepta pentru kiwi (NZD) Dolarul neozeelandez (NZD) este în general slab. Față de dolarul american (USD), doar dolarul canadian a câștigat mai puțin în acest an decât NZD. Perechea NZD/USD testează în prezent retragerea Fibonacci de 50,0% a ultimului val major ascendent. Toate semnele indică faptul că ar trebui să urmeze scăderi continue în cazul unei reduceri surprinzătoare mai mari sau al unei declarații “dovish”. Cu toate acestea, dacă minimele din 29 septembrie nu sunt depășite în curând, secvența actuală de tendință descendentă ar putea fi periclitată. Diferența de randament pe doi ani sugerează că perechea ar trebui să scadă pe termen scurt. Sursa: xStation5 Sursa: Bloomberg Finance LP

