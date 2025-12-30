Gazul natural crește cu 4% pe fondul vremii reci din SUA și al cererii puternice 📈Ce urmează?

Contractele futures pe gazul natural din SUA (NATGAS) cresc astăzi cu 4%, conduse de o creștere rapidă a contractului pe luna ianuarie, care a expirat, în timp ce contractele cu scadență ulterioară au crescut și ele. Principalul factor de creștere este perspectiva vremii reci pe termen scurt pentru nord și vest, cu prognoze care indică o răcire mai puternică de la 31 decembrie până la începutul lunii ianuarie, susținând așteptările pentru o cerere mai mare de încălzire. Un alt factor important rămâne cererea excepțional de puternică de GNL , deoarece fluxurile de export ale SUA către piețele globale se situează la niveluri record sau aproape record , contribuind la absorbția ofertei interne.

Acești factori favorabili sunt parțial compensați de producția solidă a SUA , care continuă să ofere o rezervă semnificativă de aprovizionare, limitând creșterea prețurilor.

Ultimul raport EIA privind stocurile a alimentat creșterea: pentru săptămâna care s-a încheiat la 19 decembrie , stocurile SUA au înregistrat o retragere de 166 Bcf , reducând stocurile totale la 3.413 Bcf .

Această scădere a împins stocurile din SUA puțin sub media pe cinci ani pentru prima dată din aprilie , semnalând că piața se îndreaptă de la condiții confortabile de aprovizionare către un echilibru mai strâns.

Stocurile sunt estimate acum la 24 Bcf sub norma sezonieră pentru 2020-2024, după ce cu doar o săptămână înainte erau cu 32 Bcf peste medie — o oscilație notabilă pe care traderii au inclus-o în prețuri rapid.

Reducerea a fost aproape de așteptări , situându-se puțin sub consensul analiștilor Wall Street Journal de 169 Bcf , consolidând încrederea că cererea determinată de vremea rece începe să se manifeste.

Cu toate acestea, revenirea ar putea fi pusă la încercare la începutul lunii ianuarie, deoarece Centrul de Prognoză Climatică, conform datelor NOAA, semnalează temperaturi mai ridicate în Statele Unite între 6 și 12 ianuarie 2026. Sursa: NOAA, CPC Contractele futures pe gaz natural au urcat astăzi cu aproape 4%, atingând cel mai înalt nivel din 17 decembrie. Dacă prețul va scădea față de nivelul de astăzi, testarea nivelului de 3,80 USD ar putea fi iminentă. Pe de altă parte, dacă prețul va continua să crească peste media mobilă exponențială de 50 de perioade (EMA50, linia portocalie), fundamentele ar putea susține tendința chiar și în ianuarie, mai ales dacă prognozele meteorologice NOAA pentru perioada 6-12 ianuarie se vor modifica. Sursa: xStation5

