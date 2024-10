Deckers Outdoor câștigă 11,50% datorită creșterii vânzărilor cu 20% 📌

Prețul acțiunilor Deckers Outdoor Corp (DECK.US) a crescut inițial chiar și cu 13% (acum +11,30%) după ce compania a raportat câștiguri puternice în al doilea trimestru fiscal, cu vânzări nete în creștere cu 20% față de anul precedent la 1,31 miliarde de dolari, depășind consensul analiștilor de 1,2 miliarde de dolari. Creșterea a fost determinată de cererea robustă pentru mărcile Hoka și UGG, vânzările Hoka crescând cu aproape 35%, iar vânzările UGG cu 13%. Această dinamică pozitivă a determinat Deckers să își majoreze estimările pentru întregul an, prevăzând acum vânzări nete de 4,8 miliarde de dolari, cu un EPS ajustat de 5,15-5,25 dolari. Rezumat financiar: Vânzări nete : 1,31 miliarde $ (+20% YoY), peste estimarea de 1,2 miliarde $. Vânzări Hoka : 570,9 milioane $ (+35% YoY), peste estimarea de 517,7 milioane $. Vânzări UGG : 689,9 milioane $ (+13% YoY), peste estimarea de 634,4 milioane $. Vânzări Teva : 22 de milioane de dolari (+2,3% YoY). Vânzări Sanuk : 2,8 milioane de dolari (-48% YoY).

Marja brută : 55,9%, în creștere de la 53,4% YoY, estimarea a fost de 52,1%.

Vânzări cu ridicata : 913,7 milioane $ (+20% YoY), peste estimarea de 823,2 milioane $.

EPS ajustat : 1,59 $, cu mult peste estimarea consensului de 1,2 $.

Orientarea vânzărilor nete pentru întregul an : A crescut la 4,8 miliarde de dolari.

Orientare EPS ajustat pentru întregul an: 5,15 - 5,25 USD. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Conducerea a subliniat extinderea portofoliului de inovații al Deckers și potențialul de creștere internațională, în special pentru Hoka și UGG. În ciuda previziunilor privind o încetinire sezonieră în a doua jumătate a anului fiscal, compania anticipează o forță continuă a lansărilor de noi produse și o prezență sporită pe piața din străinătate. În special, creșterea prognozei privind marja brută de la 55% la 55,5% reflectă o distribuție disciplinată și o dinamică puternică a vânzărilor la preț întreg la toate mărcile, poziționând Deckers pentru o creștere continuă pe o piață competitivă a încălțămintei. Graficul prețurilor (intervalul zilnic) Capitalizarea de piață a companiei a crescut astăzi cu 11,50%, fiind al doilea cel mai mare câștigător din indicele S&P 500, după Tapestry (+14,40%). Prețul acțiunilor a urcat la 170 de dolari, aproape de maximul istoric atins înainte de divizarea acțiunilor la 6:1. Sursa: xStation 5

