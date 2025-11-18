Declarațiile lui Barkin (Fed) privind economia SUA 🗽EURUSD scade la 1,157

Declarațiile lui Thomas Barkin, Fed Richmond Dacă forța de muncă nu crește, creșterea economică va depinde în totalitate de productivitate.

Creșterea forței de muncă se îndreaptă probabil către aproximativ 0%.

Există un risc ridicat ca, în viitor, să existe mai multe locuri de muncă decât lucrători.

Cererea este sănătoasă, dar nu se traduce în angajări.

Cererea rămâne sănătoasă. Provocarea este pe piața muncii.

Impresia generală este că economia rămâne sănătoasă.

Ratele mai mici ar putea stimula cererea de locuințe, dar nu vor rezolva problema ofertei.

Oferta de locuințe este încă limitată, deoarece cererea a crescut.

Prețurile ridicate ale locuințelor din prezent pot reprezenta încă o penurie de ofertă care își are originea în criza financiară din 2007-2009.

Avantajul unui consens mai larg este capacitatea piețelor de a stabili așteptări.

Politica este încă modest restrictivă.

Piața locurilor de muncă este ceva mai slabă decât sugerează datele.

Fără date convingătoare, este dificil să se obțină un consens larg.

Inflația nu pare să crească, dar nici nu este clar dacă va reveni la 2%. Șomajul va crește probabil ușor, dar probabil nu cu mult.

Este dificil să se declare victoria în privința oricăruia dintre aceste mandate, dar este clar că niciunul nu necesită o reacție.

Inflația este peste țintă, dar nu este probabil să accelereze.

Piața muncii se înmoaie, dar nu cred că se va înmuia mult mai mult. EURUSD (interval zilnic) Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."