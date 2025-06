Deschidere sesiunii din SUA: Piețele rămân stabile în ciuda unei ușoare creșteri a indicelui PCE de bază

S&P 500 depășește maximele din februarie

Perspectivele neclare privind inflația susțin randamentele titlurilor de stat. Wall Street tranzacționează cu mult optimism vineri, în urma datelor „nu atât de tragice” privind inflația, care, combinate cu speranțele încheierii unor acorduri comerciale importante, calmează îngrijorările privind spirala inflaționistă determinată de tarife. S&P 500 crește cu 0,5%, depășind maximul de la jumătatea lunii februarie (în prezent la 6.172). Și alți indici importanți sunt pe verde (DJIA: +0,7%, Nasdaq: +0,5%, Russell 2000: 0,35%). Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Inflația PCE de bază a crescut cu 0,2% în mai, ducând rata anuală la 2,7% și depășind ușor așteptările. În timp ce inflația globală a rămas modestă, indicatorul de bază persistent evidențiază dificultățile continue în readucerea inflației la ținta de 2% a Fed. Acest lucru întărește poziția prudentă a Fed, reflectată în reacția pieței de astăzi, cu încetinirea scăderii randamentului obligațiunilor de stat pe 10 ani. Volatilitatea S&P 500 pe sectoare. Sursa: Bloomberg Finance LP US100 (intervalul H1) Contractul futures pe indicele US100 scade astăzi cu aproape 100 de puncte față de maximul istoric de 22.787. Cu toate acestea, recuperează rapid aproximativ 50% din scădere. Indicatorii tehnici sugerează în prezent o poziție neutră față de piață. Dintre indicatorii afișați în grafic, doar media mobilă exponențială pe 25 de perioade (EMA 25) semnalează un potențial de creștere, întrucât prețul a revenit de la acest nivel. În același timp, RSI, MACD și benzile Bollinger nu indică o direcție clară — RSI rămâne în intervalul 30-70, MACD se situează în apropierea liniei de semnal, iar prețul se află exact în mijlocul benzilor Bollinger. Cu toate acestea, nu se pot exclude creșteri suplimentare ale US100, atâta timp cât nu apar evenimente geopolitice semnificative și neașteptate și până când datele macroeconomice cheie de săptămâna viitoare nu vor schimba potențial sentimentul investitorilor. Sursa: xStation 5 Știri despre companii: Nike (NKE.US) a înregistrat o creștere de peste 15% după ce a raportat tendințe de vânzări mai bune decât se aștepta și a primit mai multe revizuiri în sus ale prețurilor țintă. Analiștii văd semne de redresare, întrucât compania se concentrează pe reducerea stocurilor și stabilizarea marjelor.

Atlantic Union Bankshares a înregistrat o creștere de 1% după vânzarea unor credite imobiliare comerciale în valoare de 2 miliarde de dolari către Blackstone. Această mișcare permite băncii să reducă costurile de finanțare și să-și consolideze portofoliul de titluri de valoare.

BioCryst (BCRX.US) a înregistrat o scădere de 1,5% după vânzarea diviziei sale europene Orladeyo către Neopharmed Gentili pentru suma de 264 milioane de dolari. Veniturile vor fi utilizate pentru eliminarea datoriilor și îmbunătățirea marjelor operaționale.

Li Auto (LI.US) a pierdut 3% după ce și-a redus previziunile privind livrările de vehicule pentru trimestrul al doilea din cauza unei actualizări temporare a sistemului de vânzări. Cu toate acestea, compania și-a reafirmat încrederea pe termen lung în viitorul model Li i8.

Prețul acțiunilor CorMedix a scăzut cu 18% după ce compania a stabilit prețul unei oferte de acțiuni la 13,09 dolari, cu 14% mai puțin decât prețul de închidere de joi. Fondurile vor fi utilizate pentru capitalul de lucru și proiecte strategice.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."