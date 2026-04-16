Deschidere sesiunii din SUA: S&P 500 la un maxim istoric 📈Charles Schwab pierde 4,5% în ciuda unui raport solid privind profiturile

Acțiunile americane se mențin stabile joi, cedând o parte din câștigurile înregistrate la deschidere, pe măsură ce recentul avans al acțiunilor din sectorul tehnologic a început să se estompeze. Această corecție survine la doar o zi după ce indicele S&P 500 a depășit pragul simbolic de 7.000 de puncte, evidențiind o sensibilitate crescândă la factorii de influență pe termen scurt. Investitorii încearcă acum să găsească un echilibru între evoluțiile geopolitice, sezonul de raportare a rezultatelor și semnalele macroeconomice mixte. Cu toate acestea, sentimentul general rămâne foarte puternic, în timp ce S&P 500 a atins un nou maxim istoric. Nasdaq și Dow au scăzut cu aproximativ 0,2%, în timp ce S&P 500 a pierdut ~0,1% după ce a deschis în creștere. Mișcarea vine după o sesiune anterioară puternică, care a împins S&P 500 la o închidere istorică peste 7.000 de puncte

Slăbiciunea s-a concentrat în sectorul Big Tech, segmentul „Magnificent Seven” înregistrând o evoluție negativă și afectând sentimentul general.

ETF-ul Roundhill Magnificent Seven a scăzut, semnalând o încetinire a dinamicii în cadrul grupului cheie de lideri ai pieței

Geopolitica rămâne un factor central: piețele urmăresc cu atenție negocierile dintre SUA și Iran privind prelungirea armistițiului după 22 aprilie

Angajamentul diplomatic continuu susține apetitul pentru risc, dar lipsa de claritate limitează potențialul de creștere pe termen scurt

Sezonul raportărilor financiare prinde avânt: Taiwan Semiconductor și PepsiCo au depășit așteptările atât în ceea ce privește veniturile, cât și profiturile Charles Schwab a depășit așteptările privind profitul, dar a dezamăgit în ceea ce privește veniturile Rezultatele Netflix, care vor fi publicate după închiderea sesiunii din SUA, sunt considerate un potențial catalizator pe termen scurt pentru sentimentul pieței

Datele economice prezintă o imagine mixtă: Cererile inițiale de șomaj au scăzut la 207.000, semnalând o reziliență continuă a pieței muncii Producția industrială a scăzut cu 0,5% în martie, ratând așteptările și stârnind îngrijorări cu privire la dinamica creșterii

Structura pieței arată divergențe sub suprafață: Indicii Nasdaq continuă să testeze niveluri record, prelungind o serie istorică de creșteri Acțiunile din sectorul semiconductorilor se retrag, întrerupând un factor cheie al recentei raliuri Tehnologia cu capitalizare mică se conturează ca un performer relativ, cu noi maxime intraday Participarea mai largă rămâne limitată, pe măsură ce sectoarele cu capitalizare mare rămân în urmă în stabilirea de noi recorduri

În ansamblu, piața trece de la câștiguri determinate de impuls la o fază mai selectivă, determinată de date și evenimente, cu o volatilitate probabil legată atât de știrile macroeconomice, cât și de surprizele legate de câștiguri. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Rezultatele financiare ale Charles Schwab, mai bune decât se aștepta Acțiunile Charles Schwab au înregistrat astăzi o scădere de peste 4%, după ce compania a publicat rezultate mixte pentru primul trimestru al anului 2026, profitabilitatea depășind așteptările, în timp ce veniturile s-au situat ușor sub previziuni. Compania a raportat un profit ajustat pe acțiune de 1,43 dolari, depășind estimările de 1,39 dolari și înregistrând o creștere semnificativă față de 0,99 dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Venitul net total a ajuns la 6,48 miliarde de dolari, ratând la limită așteptările de 6,51 miliarde de dolari. Veniturile nete din dobânzi au fost, de asemenea, sub previziuni, la 3,14 miliarde de dolari, în timp ce marja netă a dobânzii s-a situat la 2,88%, sub nivelul așteptat de 2,94%. În ciuda acestui fapt, Schwab a înregistrat o creștere puternică a activității clienților și a intrărilor de active. Implicarea clienților a rămas robustă, activele nete noi de bază totalizând 140 miliarde de dolari, iar activele totale ale clienților crescând cu 19% față de anul precedent, până la 11,77 trilioane de dolari. Depozitele bancare au depășit așteptările, ajungând la 253 miliarde de dolari, comparativ cu estimarea de 245,19 miliarde de dolari. Compania a adăugat, de asemenea, 1,3 milioane de conturi noi de brokeraj, depășind previziunile de 1,19 milioane. În ansamblu, rezultatele evidențiază o creștere puternică a bazei de clienți și o acumulare de active, chiar dacă unele indicatori de venituri au rămas ușor în urma așteptărilor pieței. Sursa: xStation5

