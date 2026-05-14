Deschiderea sesiunii din SUA: Acțiunile Cisco înregistrează un câștig notabil; piețele deschid în creștere ⏰

Contractele futures pe S&P 500 au crescut cu 0,3%, cele pe Nasdaq 100 cu 0,2%, iar cele pe Dow Jones cu un impresionant 0,8% — indicele Dow fiind pe cale să recâștige pragul psihologic de 50.000 de puncte. Principalii factori care determină aceste creșteri sunt o combinație între rezultatele excepționale ale Cisco, debutul fulminant pe bursă al producătorului de cipuri AI Cerebras și semnalele pozitive din prima zi a summitului Trump-Xi de la Beijing. Piețele europene înregistrează, de asemenea, creșteri: indicele DAX urcă cu 1,3%, deși mai multe burse europene sunt închise cu ocazia unei sărbători legale. Principalul factor care determină starea de spirit de astăzi este summitul Trump-Xi de la Beijing — un eveniment de importanță istorică, așa cum l-a descris Jensen Huang, CEO al Nvidia, care a făcut parte din delegație. Xi Jinping le-a spus directorilor executivi adunați — printre care Elon Musk, Tim Cook și Jensen Huang — că „ușa Chinei către lume se va deschide și mai larg”. O evoluție importantă pe piață a venit odată cu un raport Reuters conform căruia SUA ar da undă verde vânzării cipurilor H200 ale Nvidia către aproximativ 10 companii chineze — deși Departamentul Trezoreriei s-a distanțat de această informație, piața a primit-o cu entuziasm. Ambele țări au convenit, de asemenea, că Strâmtoarea Hormuz trebuie să rămână deschisă, iar China și-a exprimat interesul de a achiziționa cantități mai mari de petrol american — un semnal semnificativ pentru piața mărfurilor. La nivel sectorial, tehnologia domină în mod clar — în special semiconductorii, unde indicele SOX a depășit semnificativ performanța pieței generale începând cu mai 2025. Nvidia a crescut cu 2,4%, TSMC cu 1,0%, Broadcom cu 1,3%, în timp ce întregul ecosistem al infrastructurii de AI este la mare căutare. Companiile media înregistrează cele mai slabe performanțe (Google/Alphabet a scăzut cu 0,9%), la fel ca anumite companii din domeniul sănătății, precum Doximity, care se confruntă cu o scădere dramatică. Argintul a scăzut cu 2,56%, trăgând în jos segmentul metalelor prețioase, în timp ce prețurile petrolului brut WTI au crescut cu 0,8%, ajungând la 101,78 dolari — energia rămâne o piesă volatilă în puzzle-ul inflație Informații despre companii Cisco (CSCO, +16–18%) este, fără îndoială, vedeta zilei — compania a raportat venituri record de 15,8 miliarde de dolari în trimestrul al treilea al anului fiscal 2026 (+12% față de aceeași perioadă a anului trecut), depășind estimările de consens, în timp ce profitul pe acțiune s-a situat la 1,06 dolari, față de așteptările de 1,04 dolari. Principalul catalizator este o creștere de peste 50% a comenzilor de infrastructură AI — Cisco se așteaptă acum la comenzi de 9 miliarde de dolari în domeniul AI pentru întregul an fiscal 2026. Compania a anunțat un program de restructurare în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari, în cadrul căruia va concedia aproape 4.000 de angajați (aproximativ 5% din forța de muncă), concentrându-și resursele pe optică, securitate și AI. Barclays consideră că este „prea devreme” pentru a vinde acțiuni din sectorul semiconductorilor — iar rezultatele Cisco susțin opinia că superciclul infrastructurii de AI este în plină desfășurare. Acțiunile Cisco înregistrează astăzi o creștere puternică, ducând prețul acțiunilor la noi maxime istorice. Sursă: xStation Nvidia (NVDA, +2,4%) crește pe fondul informațiilor publicate de Reuters, conform cărora SUA au autorizat vânzarea de cipuri H200 către China, iar CEO-ul Jensen Huang l-a însoțit personal pe Trump la Beijing — piața interpretează acest lucru ca un semnal că una dintre cele mai mari piețe potențiale ale producătorului este pe cale să se deschidă. Volatilitatea implicită a SPX sugerează că rezultatele Nvidia, programate pentru 21 mai, rămân cel mai mare „risc de eveniment” din calendar — piața le consideră un catalizator mult mai semnificativ decât summitul în sine.

Cerebras Systems (CBRS) și-a făcut debutul pe Nasdaq după ce a strâns 5,55 miliarde de dolari într-o ofertă publică inițială (IPO) la un preț de 185 de dolari pe acțiune, peste intervalul de preț deja stabilit — cu o cerere de 20 de ori mai mare decât oferta, este cea mai mare IPO din 2026. Compania, care produce cipuri pentru inferență AI, numără Amazon și OpenAI printre clienții săi, iar tranzacția stimulează întregul sector.

Doximity (DOCS, -21–23%) a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi într-o singură zi — platforma digitală pentru medici a dezamăgit cu previziunile sale pentru trimestrul curent și pentru întregul an, în timp ce EPS-ul din Q4 de 0,26 dolari a fost sub așteptările de 0,28 dolari. Investițiile în AI pun presiune pe marje, iar compania a primit o serie de retrogradări de la Baird, Wells Fargo, Jefferies și KeyBanc — toate la ratinguri neutre. StubHub (STUB, +14–16%) își face debutul pe piață cu rezultate solide: veniturile din primul trimestru au atins 446 de milioane de dolari, față de 432 de milioane de dolari cât se aștepta, în timp ce EBITDA de 72,1 milioane de dolari a depășit estimarea consensuală de 65,1 milioane de dolari; compania și-a confirmat, de asemenea, previziunile pentru întregul an.

