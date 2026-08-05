GOLD vizează pragul de 4.200 USD 🟡

Aurul (+2,9%) și argintul (+4,45%) înregistrează creșteri pentru a treia sesiune consecutivă, în ciuda unei pauze în declinul dolarului. Dezescaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, alături de un climat de „apetit pentru risc” pe piața bursieră, stimulează cererea speculativă, în timp ce îngrijorările legate de datoria publică din economiile cheie oferă argumente clasice pentru achiziționarea de metale prețioase. Cotațiile de astăzi ale contractelor futures pe metale prețioase. Sursă: xStation5 Analiză tehnică: AUR (Interval D1) Contractele futures pe aur au înregistrat astăzi o străpungere bullish peste mediile mobile exponențiale (EMA) de 10 și 30 de zile (EMA10 în galben, EMA30 în violet deschis), testând rezistența la limita superioară a zonei recente de consolidare, la nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% al ultimei valuri descendente (aprilie–iulie). Cu toate acestea, contractul continuă să se tranzacționeze sub nivelul psihologic de 4.200 USD pe uncie (testat o singură dată la începutul lunii iulie). O închidere peste acest prag ar semnala șanse realiste de trecere de la o tendință laterală la una ascendentă, o depășire a EMA100 (violet închis) devenind viabilă dacă optimismul persistă în rândul altor clase de active de risc și dacă corecția dolarului se menține (USDIDX inversat, în albastru). Sursă: xStation5 De ce se redresează metalele prețioase? Încercarea de a stabili o tendință ascendentă pentru aur și argint provine dintr-o combinație între un dolar mai slab, scăderea riscului geopolitic și o creștere a cererii instituționale și speculative (reflectată în revenirea volumului de tranzacționare din săptămâna trecută, prezentată în Graficul 1). Graficul 1. Volumul tranzacțiilor cu contracte futures pe aur Sursă: CME Group Argumente cheie în favoarea taurilor: Atenuarea tensiunilor geopolitice și schimbarea perspectivelor privind rata dobânzii Fed: Speranțele privind un acord între SUA și Iran cu privire la Strâmtoarea Ormuz atenuează temerile legate de inflație și reduc așteptările pieței privind majorările ratei dobânzii Fed la doar una până la sfârșitul anului. Randamentele mai scăzute ale obligațiunilor și o înclinație redusă către înăsprirea monetară pe termen scurt susțin direct metalele prețioase care nu generează randament.

Fluxurile de capital instituționale și cererea din Asia: Îmbunătățirea sentimentului pe piețele asiatice oferă un sprijin puternic metalelor prețioase. ETF-urile chinezești bazate pe aur au înregistrat 14 zile consecutive de intrări de capital, punând capăt unei lungi serii de ieșiri. Revenirea la achizițiile de aur de către Banca Coreei a oferit un impuls pozitiv suplimentar.

Dinamica tehnică și acoperirea pozițiilor short: Nivelurile actuale ale prețurilor au declanșat un val de acoperire a pozițiilor short, după luni de scăderi determinate de conflictul armat. În iulie, aurul s-a redresat de la un minim de 10 luni și a câștigat aproximativ 4% în ultimele trei săptămâni, revenind la nivelul de 4.165 dolari pe uncie. O redresare similară s-a înregistrat și în cazul argintului. Cât de puternică este creșterea apetitului pentru risc? Datele istorice din Graficul 2 evidențiază o corelație negativă semnificativă între principalele metale prețioase și dolarul american (aurul și argintul în rândul de jos; Bitcoin și S&P 500 în rândul de sus). Performanța din săptămâna curentă (punctele albastre) indică o accelerare clară a optimismului. Scăderea dolarului s-a oprit (USDIDX se menține aproape de nivelul de închidere de vineri), în timp ce aurul și argintul depășesc linia de tendință. Graficul 2. Comparație între randamentele săptămânale ale unor active selectate față de dolarul american. Sursă: XTB Research, date Yahoo Finance Războiul din Iran și fluxurile de capital către dolar care l-au însoțit au eclipsat temporar rolul metalelor prețioase ca refugiu clasic. Acum, aurul și argintul încearcă să inițieze un nou trend ascendent pe fondul creșterii apetitului pentru risc (vizibil și în cazul Bitcoin și al acțiunilor). Cu toate acestea, îmbunătățirea sentimentului și cererea speculativă nu sunt singurele factori fundamentali care determină creșterea prețurilor metalelor prețioase. Săptămâna trecută, randamentele obligațiunilor de stat americane pe 30 de ani au atins cele mai ridicate niveluri din 2007, pe fondul vânzărilor masive de titluri de datorie efectuate de investitori, ca urmare a temerilor legate de inflația persistentă și de reacția lentă a Fed. Preocupări similare sunt generate de implicarea fără precedent a SUA în intervențiile valutare menite să susțină yenul japonez (Japonia deține aproximativ 1,14 trilioane de dolari în obligațiuni de stat americane). Graficul 3. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani în Japonia, Germania și SUA. Sursă: Date XTB Research, Bloomberg și Macrobond

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