Rezultatele financiare ale Shopify: „Un trimestru monstruos”

Compania de comerț electronic a prezentat o conferință telefonică fenomenală privind rezultatele financiare, fapt care se reflectă în evaluările pieței. Tranzacțiile dinaintea deschiderii pieței indică o creștere a prețului acțiunilor cu aproape 20%. Așteptările erau ridicate datorită profilului de creștere al companiei. Cu toate acestea, grație a ceea ce CEO-ul a numit un „trimestru monstruos”, compania a depășit cu mult toate indicatorii cheie de profit și creștere. Venituri: 3,58 miliarde de dolari (Estimare: ~3,45 miliarde de dolari, în creștere cu 32% față de aceeași perioadă a anului trecut)

Profit pe acțiune ajustat (EPS): 0,42 dolari (Estimare: ~0,40 dolari, în creștere cu 48% față de aceeași perioadă a anului trecut) Câștigul pe acțiune conform GAAP este mult mai ridicat, la 1,16 dolari, dar include o componentă importantă legată de investițiile de capital ale companiei și nu reflectă cu exactitate ritmul de creștere al activității principale.

Fluxul de numerar liber a crescut la 654 milioane de dolari, cu 55% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru implică o marjă a fluxului liber de numerar de 18%. Cu toate acestea, indicatorii specifici industriei și companiei arată adevărata amploare și calitatea creșterii. GMV (valoarea brută a mărfurilor vândute pe platformă) a atins 115,6 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă o creștere de 32% față de aceeași perioadă a anului trecut, peste estimarea de consens de aproximativ 111 miliarde de dolari.

MRR (veniturile recurente lunare) a atins 221 milioane de dolari, în creștere cu 19% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rata de penetrare a Shopify Payments, unul dintre principalii motoare de monetizare, a crescut de la 64% la 68%. Pe scurt, compania nu numai că înregistrează o rată de creștere rapidă și menține disciplina costurilor, dar semnalează și faptul că modelul său de afaceri se maturizează și se consolidează mai repede decât se așteptau acționarii. Sunt rezultatele perfecte? Nu. Sentimentul pieței ar putea fi afectat de o scădere de aproximativ 1 punct procentual a marjei brute și de o scădere a marjei segmentului de abonamente de la 81,6% la 79,7%. Prima scădere provine din creșterea mai rapidă a segmentului Merchant Solutions, care are o marjă mai mică și agravează mixul de marje, în ciuda profitului în creștere. Între timp, marja segmentului de abonamente este sub presiune din cauza costurilor soluțiilor de AI, care se spune că au crescut la 37 milioane de dolari. Previziuni Pentru companiile cu un efect de levier operațional și o creștere atât de ridicate, previziunile sunt absolut esențiale. Conducerea dă dovadă de încredere prin majorarea previziunilor pentru al treilea trimestru: Se preconizează că creșterea veniturilor față de aceeași perioadă a anului trecut va rămâne în intervalul „30% inferior”

Se preconizează că marja FCF va crește la peste 20%

Aceasta reprezintă o îmbunătățire semnificativă a perspectivelor. Înainte de conferința privind rezultatele financiare, piața estimase o creștere a veniturilor de aproximativ 24% până la 26%. Analiză tehnică a Shopify (Interval D1) Evaluarea companiei a suferit o corecție severă în acest an, ajungând la un moment dat să scadă cu aproape 50%. În ciuda recuperării unei părți din pierderi, un semnal puternic de scădere din partea EMA100 și EMA200 ar putea afecta negativ cotațiile. Sursă: xStation5

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