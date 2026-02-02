Deschiderea sesiunii din SUA: America crește, metalele prețioase scad!

După deschiderea sesiunii de tranzacționare pe Wall Street, incertitudinea investitorilor crește, chiar dacă indicii principali înregistrează câștiguri notabile. S&P 500 a crescut cu peste 0,5%, în timp ce Nasdaq a crescut cu aproximativ 0,7%. Presiunea de vânzare pe piața metalelor prețioase crește, aurul și argintul pierzând semnificativ din valoare, ceea ce arată că activele tradiționale considerate refugiu sigur sunt „în furtună” și nu mai oferă protecție pe termen scurt a capitalului. Investitorii se îndreaptă acum către dolar și instrumente lichide, cu scopul de a minimiza riscul în contextul incertitudinii privind politica monetară viitoare și perspectivele macroeconomice.

Un factor care ar fi putut contribui la schimbarea bruscă a sentimentului este numirea noului președinte al Rezervei Federale, deși acesta nu este singurul motiv al actualei corecții a pieței. Decizia privind personalul a coincis cu o piață care anticipase anterior un scenariu de relaxare monetară, ceea ce a făcut ca această știre să devină un potențial catalizator pentru realizarea de profituri. În același timp, rămâne o lipsă de claritate cu privire la direcția reală a politicii pe care o va urma noul președinte al Fed și dacă acesta va urmări o politică mai restrictivă sau se va alinia așteptărilor administrației Trump, care se concentrează pe susținerea creșterii economice.

Incertitudinea cu privire la deciziile viitoare ale Fed susține dolarul și crește presiunea asupra activelor sensibile la ratele dobânzilor. Acest lucru este evident în special pe piața metalelor prețioase, care a înregistrat o vânzare masivă începând de vineri. Aurul și argintul își pierd din valoare ca răspuns la un dolar mai puternic, la creșterea randamentelor reale ale obligațiunilor și la lichidarea pozițiilor speculative după o tendință ascendentă puternică anterioară.

Mișcările actuale ale pieței reflectă incertitudinea crescândă și trecerea investitorilor la modul de protecție a capitalului. Nu este vorba de o fugă clasică către refugiile tradiționale sigure, ci mai degrabă de o revenire selectivă la dolar și lichiditate, în așteptarea unei mai mari clarități cu privire la politica monetară viitoare și la relația dintre Fed și administrația guvernamentală.

Sursa: xStation5

Astăzi, contractele futures US500 înregistrează o ușoară creștere în timpul sesiunii. Catalizatorul acestor creșteri ar putea fi rezolvarea incertitudinii legate de numirea noului președinte al Fed, precum și întărirea dolarului și alți factori macroeconomici. Media mobilă exponențială de 25 de perioade, medie pe termen scurt se situează peste media mobilă exponențială de 50 de perioade, care la rândul său se situează peste media mobilă exponențială de 100 de perioade, confirmând tendința ascendentă actuală. Menținerea suportului la nivelul mediei mobile exponențiale de 50 de perioade va fi esențială, deoarece o scădere sub acest nivel ar putea semnala o corecție mai profundă, dar, deocamdată, configurația mediei mobile indică o tendință ascendentă stabilă. Sursa: xStation5

Știri corporative

Oracle (ORCL.US) a anunțat planuri de a strânge până la 50 de miliarde de dolari în capital pentru a finanța extinderea infrastructurii sale cloud și a proiectelor legate de AI. Ca parte a acestei strategii, compania a încheiat un acord de distribuție care îi permite să vândă pe piață acțiuni în valoare de până la 20 de miliarde de dolari și să emită obligațiuni neguvernamentale. Această abordare permite Oracle să strângă fonduri în mod gradual și flexibil, în funcție de nevoile de investiții și de condițiile pieței. Știrea a fost primită cu reacții mixte, piețele văzând atât potențialul de creștere în continuare a serviciilor cloud, cât și o concentrare sporită a investitorilor asupra efectului de levier financiar și asupra impactului emisiunii de acțiuni pe scară largă asupra prețului acțiunilor.

Disney (DIS.US) a înregistrat o scădere de peste 7% după ce investitorii au reacționat negativ la ultimul său raport trimestrial. Deși compania a depășit estimările privind câștigurile pe acțiune și a înregistrat rezultate solide în segmentele parcurilor și streamingului, veniturile au fost ușor sub așteptările pieței, iar segmentele tradiționale de televiziune și televiziune liniară rămân slabe. Alte preocupări, inclusiv un conflict de distribuție cu YouTube TV care a costat compania venituri semnificative, precum și potențiale profituri mai mici în trimestrele următoare, au sporit incertitudinea investitorilor și au dus la o vânzare masivă de acțiuni.

Acțiunile Perspective Therapeutics (CATX.US) au crescut astăzi cu peste 10% după ce compania a anunțat o ofertă publică de acțiuni ordinare și warrante în valoare de aproximativ 175 de milioane de dolari. Veniturile vor fi utilizate pentru a avansa dezvoltarea clinică a candidaților radioterapeutici, pentru a investi în infrastructura de producție și pentru a sprijini obiectivele corporative.

Acțiunile Palantir (PLTR.US) au crescut astăzi cu peste 2%. După închiderea sesiunii de tranzacționare, compania va publica raportul trimestrial, iar piețele se așteaptă din nou ca rezultatele să depășească estimările analiștilor.