Deschiderea sesiunii din SUA: Neliniștile legate de război și inflația galopantă îngheață starea de spirit de pe Wall Street

Aspecte esențiale Escaladarea conflictului: Atacul Israelului asupra imensului zăcământ de gaze South Pars din Iran a declanșat amenințări de represalii împotriva activelor energetice din întreg Golful Persic. Petrolul Brent a înregistrat astăzi o creștere de peste 5%, atingând 110 dolari pe baril, în timp ce gazul TTF a înregistrat o creștere similară, ajungând la aproape 55 euro/MWh .

Surpriza inflației: O creștere neașteptată de 0,7% lună la lună a PPI din februarie sugerează că presiunile asupra prețurilor se accelerau cu mult înainte de izbucnirea ostilităților.

Fed încolțită: Piețele au renunțat aproape complet la pariurile pe reducerile ratei dobânzii din 2026, înaintea discursului foarte așteptat al lui Jerome Powell de astăzi.

Prezentare generală a pieței: Deschiderea de miercuri de pe Wall Street a marcat o retragere notabilă, punând capăt unui raliu de revenire de două zile. Investitorii se confruntă cu un amestec volatil de date macroeconomice și riscuri geopolitice. Merită menționat faptul că, după sesiunea de astăzi, va avea loc o reînnoire a contractelor futures; prin urmare, orice creștere la deschiderea de mâine ar trebui privită mai degrabă ca o ajustare tehnică decât ca o îmbunătățire bruscă a sentimentului de bază. Atacul asupra infrastructurii midstream iraniene a declanșat o nouă creștere a prețurilor petrolului, care au urcat cu aproape 50% de la începutul conflictului, pe 28 februarie, și cu peste 70% de la începutul anului. Spectrul inflației „persistente”, agravat de un șoc masiv al aprovizionării cu energie, alimentează temerile că Rezerva Federală va fi forțată să mențină o politică restrictivă mult mai mult decât se anticipa. Deși băncile centrale s-ar putea să nu revină imediat la majorări active ale ratei dobânzii — având în vedere diferențele structurale față de criza din 2022 — există un consens tot mai mare că ezitarea în speranța unei „reveniri la normal” rapide s-ar putea dovedi o eroare de politică. Analiză tehnică: US500 S&P 500 a pierdut aproximativ 0,6% la închidere, ștergând optimismul din ultimele două sesiuni. Indicele este în prezent în scădere cu aproximativ 0,5%, formând un potențial model Bearish Engulfing după revenirea de ieri. Niveluri cheie: O închidere sub pragul de 6.700 ar putea precipita o retestare a zonei de cerere situată deasupra pragului de 6.600 de puncte .

Factorul de rollover: După rollover, se așteaptă ca US500 să deschidă cu aproximativ 50 de puncte mai sus decât contractul actual din martie. Powell în centrul atenției: Evoluția prețurilor va fi probabil dictată de retorica lui Jerome Powell de astăzi. Întrebarea critică rămâne dacă Fed va semnaliza riscul unei reveniri la inflație sau va considera șocul de ofertă determinat de petrol ca un eveniment tranzitoriu care nu necesită o schimbare a traiectoriei politicii monetare mai largi. Analiză corporativă: AI și semiconductorii rezistă declinului general Micron Technology: Producătorul de cipuri rămâne o valoare de referință pentru 2026, susținut de boom-ul pieței memoriilor. Piețele se pregătesc pentru rezultatele financiare care vor fi publicate după închiderea sesiunii, acestea urmând să constituie un test decisiv pentru sector.

Sectorul optic: Applied Optoelectronics (+9,5%) , Lumentum (+10%) și Coherent (+6,4%) au înregistrat creșteri semnificative în urma Conferinței de comunicații prin fibră optică de la Los Angeles, unde echipele de management au oferit previziuni optimiste privind cererea de infrastructură pentru AI.

Swarmer Inc: Debutantul în domeniul software-ului pentru drone bazat pe AI și-a continuat ascensiunea fulminantă, câștigând peste 90% . În prezent, este cea mai de succes ofertă publică inițială (IPO) din SUA din ultimul an.

CF Industries: Producătorul de îngrășăminte a scăzut inițial cu 4,0% după ce Mizuho a retrogradat acțiunea la „subperformantă”, argumentând că raliul determinat de blocada Strâmtorii Hormuz a fost exagerat. Cu toate acestea, acțiunile s-au redresat, intrând pe teritoriu pozitiv odată cu creșterea prețurilor petrolului; acțiunile au înregistrat o creștere de 60% de la începutul anului.

Lululemon: Acțiunile rămân sub presiune în urma prognozei privind un al doilea an consecutiv de scădere a profiturilor, agravată de greșeli legate de produse și de un vid de conducere. Active digitale: Entitățile legate de criptomonede, precum Gemini Space Station, au înregistrat o scădere după ce Citi și-a redus prognozele privind prețul Bitcoin, invocând progresul legislativ lent din SUA.

