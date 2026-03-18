Rezumatul zilei – Tensiuni în creștere în Orientul Mijlociu, prețul petrolului din nou în creștere (18.03.2026)

Petrolul Brent a depășit pragul de 108 USD pe baril, tranzacționându-se pe parcursul zilei la aproape 110 USD, cu creșteri de peste 5%, pe fondul escaladării riscului geopolitic din Orientul Mijlociu.

Israelul a lovit gigantul câmp de gaze South Pars al Iranului, Irakul raportând că fluxurile de gaze din acea direcție s-au oprit; Iranul a lansat o serie de atacuri de represalii asupra Emiratelor Arabe Unite, Arabiei Saudite și Qatarului, Qatarul raportând un incendiu la hub-ul de GNL Ras Laffan.

Fed a menținut ratele neschimbate, dar a păstrat proiecțiile privind reducerile din 2026 și 2027, în timp ce distribuția punctelor s-a modificat; Powell a avertizat în mai multe remarci de orientare restrictivă că, dacă inflația nu înregistrează progrese suplimentare, reducerile nu ar trebui să aibă loc și a recunoscut că șocul petrolier este greu de cuantificat, iar impactul său pe termen lung este incert.

Powell a remarcat că riscul ca următoarea mișcare să fie o majorare a crescut, chiar dacă el încă tratează șocul petrolier în mare parte ca un factor punctual cu consecințe incerte.

Powell a indicat că intenționează să rămână guvernator al Fed cel puțin până la rezolvarea anchetei Departamentului de Justiție.

EURUSD a scăzut sub 1,15 după ce Powell a subliniat că mai puțini membri ai FOMC se așteaptă acum la reduceri și că acestea nu ar trebui să aibă loc dacă inflația crește.

Proiecțiile privind inflația au fost revizuite în sens ascendent, dar tendința generală rămâne descendentă.

Inflația PPI din SUA a accelerat înainte de conflict, inflația rămâne peste țintă, iar piața muncii pare din ce în ce mai fragilă (creșterea locurilor de muncă s-a oprit, șomajul fiind în jur de 4,4%), crescând riscurile de stagflatie.

US100 și US500 au scăzut cu aproape 1% pe fondul temerilor legate de inflație și al tonului “hawkish” al lui Powell, ștergând o revenire de două zile pe Wall Street.

Micron, unul dintre principalii beneficiari ai creșterii prețurilor memoriilor, urmează să-și raporteze rezultatele financiare după închiderea piețelor din SUA.

Companiile din sectorul optic, precum Applied Optoelectronics, Lumentum Holdings și Coherent, au înregistrat o creștere de peste 10% după ce o conferință de la Los Angeles a evidențiat inteligența artificială ca un factor major de creștere pentru acest sector.

Piața criptomonedelor a înregistrat o scădere notabilă pe fondul aprecierii dolarului și al creșterii randamentelor, Bitcoin scăzând cu peste 3% până la 71.000 USD.

Așteptările privind creșterea inflației au afectat metalele prețioase: aurul a scăzut sub 5.000 și apoi sub 4.900 USD (aproximativ -3%), în timp ce argintul a scăzut sub 80 USD și se tranzacționează în prezent la aproximativ 76 USD pe uncie.

