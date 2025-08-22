Deschiderea sesiunii din SUA: Bursa în umbra simpozionuui de la Jackson Hole

Piața recuperează o parte din pierderile înregistrate în această săptămână înainte de Jackson Hole. Investitorii așteaptă cu nerăbdare discursul președintelui FED, Jerome Powell. Indiferent de direcția indicilor la deschidere, discursul va determina sentimentul pieței nu numai pentru sesiunea actuală, ci și pentru săptămânile următoare. US500 câștigă 0,25% la deschidere, în timp ce US30 crește cu 0,60%. Având în vedere indicatorii ridicați de evaluare a activelor, piețele așteaptă un semnal din partea FED cu privire la justificarea acestor evaluări. Prețurile sunt susținute de indicatorul PMI ridicat publicat ieri, care a fost semnificativ peste așteptări. Cu toate acestea, acest lucru, combinat cu procesul-verbal al ultimei ședințe FOMC, ar putea determina Rezerva Federală să mențină ratele dobânzilor mai mult timp. În contextul unei piețe a muncii vizibil mai slabe, acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra consumatorilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil De la începutul săptămânii, companiile din sectorul tehnologic au afectat piața. Astăzi, NVIDIA și AMD sunt principalele companii care se depreciază cu aproximativ 1% înainte de deschidere, din cauza problemelor de distribuție a cipurilor H20. SMCI și Workday pierd, de asemenea, teren. Această tendință este atenuată astăzi de Zoom, care înregistrează creșteri după previziunile optimiste privind profitul. US100 (interval H4) Din punct de vedere tehnic, indicele tehnologic american a înregistrat o slăbiciune în ultimele zile. Prețul pe intervalul de 4 ore se situează în prezent sub mediile pe 25, 50 și 100 de sesiuni, rămânând cu greu la nivelul mediei mobile exponențiale de 200 de perioade (EMA200, galben). În prezent, prețul a ieșit din canalul ascendent. Dacă nu revine rapid peste linia de tendință, indicele ar putea suferi o depreciere suplimentară. Primul suport se află la nivelul de 22.800 de puncte, marcat de ultimul minim și limita inferioară a consolidării de acum o lună. Dacă această zonă este depășită, o rezistență clară se află doar la nivelul de 21.644 de puncte. Sursa: xStation5 Știri despre companii Intuit (INTU.US) - Compania a publicat rezultatele după închiderea sesiunii de joi. În ciuda faptului că a depășit așteptările, previziunile conservatoare pentru 2026 au dezamăgit. După publicarea rapoartelor, mai multe bănci de investiții au redus prețul țintă pentru acțiunile companiei, provocând o depreciere de peste 5% înainte de deschiderea pieței. NVIDIA (NVDA.US) - Conform analizelor efectuate de guvernul chinez, echivalentele locale ale cipurilor gigantului californian sunt mai potrivite pentru aplicații în întreprinderile guvernamentale. Această știre provoacă o depreciere de 1% înainte de deschiderea pieței. Zoom (ZM.US) - Previziunile privind veniturile pentru sfârșitul anului au fost majorate. În plus, RBC a ridicat prețul țintă pentru acțiuni la 100 USD. Știrile pozitive stimulează creșterea, cu peste 5% înainte de debutul sesiunii. Workday (WDAY.US) - Furnizorul de servicii și software pentru resurse umane a dezamăgit investitorii cu previziunile privind veniturile din abonamente. Prețul acțiunilor companiei scade cu peste 4% înainte de deschiderea sesiunii. GAP (GAP.US) - Distribuitorul de îmbrăcăminte pierde peste 1% la deschiderea pieței. Acest lucru se datorează unei retrogradări din partea unei bănci de investiții, care indică presiunea tarifară asupra rezultatelor viitoare ale companiei.

