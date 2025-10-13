Newsletter monede digitale: Bitcoin revine după vânzarea masivă 📈Ethereum peste pragul de 4.000 de dolari

au găsit sprijin la mediile mobile exponențiale pe 200 de zile (EMA200)

noi speranțe de detensionare a relațiilor dintre SUA și China

au crescut, deoarece weekendul a adus

prețul mediu de achiziție al investitorilor pe termen scurt

și se tranzacționează acum aproape de

a revenit peste pragul de

lichidările de poziții pe bursele de valori ajungând la aproximativ 20 de miliarde de dolari

Aspecte esențiale Vineri, criptomonedele au suferit pierderi importante, lichidările de poziții pe bursele de valori ajungând la aproximativ 20 de miliarde de dolari , potrivit Coinglass .

Bitcoin a revenit peste pragul de 114.000 de dolari și se tranzacționează acum aproape de prețul mediu de achiziție al investitorilor pe termen scurt .

Prețurile BTC, ETH și ale altor criptomonede au crescut, deoarece weekendul a adus noi speranțe de detensionare a relațiilor dintre SUA și China .

Ambele criptomonede majore au găsit sprijin la mediile mobile exponențiale pe 200 de zile (EMA200) , oprind recentele scăderi.

Scăderile care s-au accelerat vineri au încetinit, dând loc unei reveniri și a unor câștiguri pe piața criptomonedelor supra-vândute. Ethereum se tranzacționează astăzi la peste 4.100 USD, înregistrând un câștig de peste 10% față de minimele locale recente. Bitcoin a recâștigat un nivel important în lanț — rentabilitatea neutră a adreselor investitorilor pe termen scurt. Ca urmare, dacă prețul se menține, presiunea de vânzare în acest grup ar putea să se reducă din nou , oferind pieței mai mult spațiu pentru o potențială continuare a tendinței ascendente. Un factor cheie care susține criptomonedele este sentimentul pozitiv de pe Wall Street , care persistă atâta timp cât Trump și Beijingul continuă să ofere investitorilor speranța de a evita o escaladare comercială pe scară largă.

În același timp, tarifele de 100% anunțate de Trump rămân scenariul de bază — deși probabil evitabile — și sunt teoretic stabilite să intre în vigoare la 1 noiembrie . Până atunci, investitorii vor spera la mai multă claritate în ceea ce privește acordul comercial cu China și potențialele restricții la export .

Dolarul american continuă să se deprecieze pe fondul închiderii guvernului și incertitudinii cu privire la starea reală a pieței muncii din SUA . Investitorii privesc această evoluție în mod pozitiv, considerând-o un motiv pentru Rezerva Federală să accelereze relaxarea politicii monetare . Aurul a crescut cu peste 2% astăzi , iar Bitcoin beneficiază indirect de interesul reînnoit pentru „activele tangibile”. Ethereum (interval zilnic) Scăderea de vineri a prețurilor ETH s-a oprit în jurul valorii de 3.600 USD, care va rămâne probabil un nivel important de suport pe termen mediu, consolidat suplimentar de media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200). Cumpărătorii vizează acum zona de 4.340 USD, unde se află în prezent media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50). Sursa: xStation5 Bitcoin (interval zilnic) Bitcoin a demonstrat o rezistență mai mare decât Ethereum, înregistrând pierderi mai mici în timpul vânzărilor masive de vineri. Reluarea de astăzi este, de asemenea, mai puțin pronunțată decât cea a celei de-a doua celei mai mari criptomonede. Se pare că, dacă piața criptomonedelor ar reveni, investitorii ar putea acorda mai multă atenție Ethereum, care, din punct de vedere istoric, a depășit Bitcoin în etapele ulterioare ale ciclurilor de piață. În prezent, BTC se tranzacționează cu aproximativ 70% peste maximele record din 2021, în timp ce Ethereum abia a depășit maximul istoric înregistrat la începutul acestei veri. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."