Deschiderea sesiunii din SUA: Câștigurile Microsoft și Meta alimentează raliul Big Tech (31.07.2025)

Wall Street se redresează astăzi pe fondul celor mai recente câștiguri ale segmentului Big Tech, care vin ca o asigurare în contextul îngrijorărilor legate de o potențială supraevaluare a companiilor megacapitalizate din sectorul tehnologic și de investițiile excesive în AI. Indicii americani se tranzacționează în mare parte pe verde, ignorând poziția moderat “hawkish” a Fed privind ratele dobânzilor și datele privind inflația mai ridicate decât se aștepta (Nasdaq: +1,25%, S&P 500: +0,7%, DJIA: +0,3%, Russell 2000: -0,2%). Inflația din SUA a crescut în iunie, indicele prețurilor PCE înregistrând o creștere de 0,3%, pe fondul începerii majorării prețurilor mărfurilor ca urmare a eliminării tarifelor. Inflația anuală a atins 2,6%, în timp ce inflația de bază a rămas la 2,8%. Cheltuielile de consum au crescut cu 0,3%, revenind după stagnarea din luna mai. În ciuda presiunilor tarifare, Fed a menținut ratele dobânzilor neschimbate, dar a sugerat că efectele asupra prețurilor ar putea fi prelungite. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Acțiunile din sectorul tehnologic conduc piața astăzi, serviciile de comunicații fiind impulsionate de creșterea cu 12% a Meta, în urma rezultatelor financiare solide. Această creștere a contribuit la compensarea scăderii cu 8% a Paramount Global înainte de publicarea rezultatelor sale. Microsoft a înregistrat, de asemenea, o creștere de 5% după ce a depășit estimările privind profitul, capitalizarea sa bursieră depășind 4 trilioane de dolari. Nvidia (NVDA.US: +1,6%) și Amazon (AMZN.US: +4,3%) s-au alăturat raliului, în timp ce Apple (AAPL.US) a înregistrat o evoluție stabilă înainte de publicarea rezultatelor financiare. Performanța sectorială de astăzi a indicelui S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP US100 (interval H1) Contractele futures Nasdaq au corectat o parte din câștigurile bullish înregistrate înainte de deschiderea pieței, deși presiunea de vânzare a fost stopată la nivelul de rezistență anterior, în jurul valorii de 23.600, care a fost depășit la publicarea rezultatelor financiare ale Meta și Microsoft. US100 se tranzacționează în prezent în jurul mediei mobile exponențiale pe 30 de ore (EMA30; violet deschis), iar impulsul ulterior va depinde în mare măsură de rapoartele financiare ale Apple și Amazon, care vor fi publicate după închiderea sesiunii. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Arm Holdings (ARM.US) pierde 10% după ce previziunile privind profitul pentru trimestrul al doilea nu au îndeplinit așteptările din cauza creșterii cheltuielilor de cercetare și dezvoltare legate de AI. În timp ce veniturile au fost în linie cu previziunile, previziunile privind profitul au rămas în urmă. CEO-ul Haas a subliniat câștigurile pe termen lung din investițiile axate pe AI, precum proiectul Stargate cu OpenAI. Investitorii rămân precauți pe fondul slăbiciunii sectorului cipurilor și al preocupărilor legate de tarife.

EBay (EBAY.US) a înregistrat o creștere de 17% înainte de deschiderea sesiunii, după ce rezultatele din trimestrul al doilea au depășit estimările și previziunile au impresionat. GMV-ul categoriei focus a crescut cu 10%, demonstrând dinamica segmentelor principale. Analiștii au îmbunătățit ratingul acțiunilor, invocând creșterea structurală, cererea rezistentă și creșterea marjelor. Câștigurile au fost înregistrate în principal în SUA și în sectorul colecțiilor. Perspectivele pentru trimestrul al treilea indică stabilitate, în ciuda incertitudinii macroeconomice și a incertitudinii în materie de reglementare.

Meta (META.US) a înregistrat un salt de 12%, rezultatele din trimestrul al doilea depășind așteptările, cu o creștere a veniturilor de 22%, determinată de prețurile ridicate ale publicității și de utilizarea intensă a familiei sale de aplicații. Cheltuielile de capital legate de AI sunt în creștere, putând ajunge la 100 de miliarde de dolari în 2026. În ciuda pierderilor continue înregistrate de Reality Labs, marjele solide (43%) și creșterea veniturilor din publicitate (+9%) susțin investițiile agresive în infrastructura de AI.

Prețul acțiunilor Microsoft (MSFT.US) a crescut cu 5% înainte de deschiderea pieței, după rezultate solide în trimestrul al patrulea, conduse de o creștere de 39% a Azure și de o putere generală în domeniul cloud. EPS și veniturile au depășit estimările, calmând îngrijorările investitorilor cu privire la cheltuielile de capital. Analiștii au salutat dinamica AI și adoptarea acesteia de către întreprinderi. Producătorii de cipuri și companiile de software au înregistrat o creștere, Copilot depășind 100 de milioane de utilizatori. Cheltuielile de capital au atins 24,2 miliarde de dolari.

Qualcomm (QCOM.US) a înregistrat o scădere de aproximativ 4,2% în tranzacțiile după închiderea sesiunii, în urma rezultatelor mixte din trimestrul al treilea și a perspectivelor prudente. Deși veniturile totale și EPS au depășit estimările, creșterea veniturilor din vânzările de telefoane mobile a fost sub așteptări, probabil afectată de anticiparea cererii determinată de tarifele vamale. Segmentele auto și IoT au înregistrat creșteri puternice. Analiștii rămân împărțiți, dar văd potențial de creștere pe termen lung.

Western Digital (WDC.US) a câștigat 6,7% după ce a depășit estimările pentru trimestrul al patrulea și a prezentat previziuni optimiste pentru trimestrul întâi. Cererea puternică pentru servicii cloud, oferta redusă de HDD-uri și dinamica pozitivă a unităților de stocare de mare capacitate au determinat creșterea marjelor și a veniturilor. Analiștii prevăd o creștere a marjei brute, a EPS și a răscumpărărilor de acțiuni. Nevoile de stocare pentru AI și hyperscaleri alimentează creșterea pe termen lung. Acțiunile au înregistrat performanțe superioare celor ale companiei concurente Seagate.

