Graficul zilei: EURUSD (21.08.2025)

EURUSD a câștigat până la 0,3% după publicarea datelor PMI, revenind de la nivelul de suport cheie din jurul valorii de 1,163. Prin urmare, perechea rămâne în cadrul consolidării care persistă de la începutul lunii august, demonstrând rezistență la semnalele mixte din partea Fed și la evoluția rapidă a așteptărilor pieței cu privire la politica monetară a SUA. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Datele PMI au ajutat EURUSD să apere nivelul de 1,165, ușor sub punctul mediu al consolidării actuale. După revenire, perechea se tranzacționează într-un interval îngust, între mediile mobile exponențiale de 30 și 100 de perioade pe graficul H4. RSI este neutru în jurul nivelului 50. Sursa: xStation 5 Ce influențează EURUSD astăzi? Rapoartele PMI pentru cele mai mari economii din Zona Euro au indicat o accelerare neașteptată a activității din sectorul privat , în special în sectorul manufacturier. Recesiunea din industria franceză s-a atenuat (49,9) după luni de valori cu mult sub 50, în timp ce industria manufacturieră germană a înregistrat cea mai puternică creștere a producției din ultimii trei ani.

Redresarea europeană justifică pauza actuală a BCE în reducerea ratelor dobânzilor, anunțată după ultima sa decizie. Potrivit președintei Christine Lagarde, intervalul actual de 2 - 2,15% este adecvat , având în vedere că inflația este în linie cu ținta și există semne vizibile de îmbunătățire a dinamicii economice. Acest lucru temperează așteptările pieței că BCE ar putea fi forțată să reducă ratele sub 2% din cauza riscului de stagnare cauzat de tarifele impuse de Donald Trump. Cu toate acestea, discursul de mâine al președintelui Fed, Jerome Powell, la Jackson Hole, ar putea sparge consolidarea. O poziție hawkish față de datele recente privind inflația și/sau minimizarea revizuirilor record ale NFP ar putea împinge EURUSD înapoi sub 1,163. În schimb, chiar și absența unor schimbări majore în discursul Fed ar putea încuraja cumpărătorii să se poziționeze pentru noi reduceri ale ratei dobânzii în SUA.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."