Deschiderea sesiunii din SUA: Câștigurile trimestriale susțin creșterea burselor americane

Aspecte esențiale Sezonul rezultatelor trimestriale confirmă sănătatea solidă a companiilor din S&P 500, cu aproape 70% din venituri și 85% din câștiguri depășind previziunile — cele mai ridicate niveluri din ultimii aproximativ patru ani. Rezultatele viitoare ale “Mag 7” vor fi cruciale pentru menținerea nivelurilor record ale indicilor.

Decizia Fed și așteptările privind reducerea ratei dobânzii introduc un optimism prudent pe piață, deși menținerea unei politici monetare restrictive ar putea crește selectivitatea investițiilor.

Sezonul rezultatelor trimestriale confirmă sănătatea puternică a pieței bursiere americane Dintre companiile din S&P 500 care au raportat deja, aproape 70% din venituri au depășit previziunile analiștilor, iar 85% dintre firme au raportat câștiguri mai mari decât se aștepta — un nivel de surprize nemaiîntâlnit în ultimii patru ani. Aceste rezultate demonstrează că intreprinderile gestionează eficient provocările macroeconomice, precum creșterea costurilor materiilor prime, întreruperile lanțului de aprovizionare și presiunile inflaționiste, menținând în același timp ritmul de creștere în domeniile cheie ale operațiunilor lor. În zilele următoare, atenția investitorilor se va concentra asupra celorlalte companii din grupul “Magnificent 7” – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet și Meta. Rezultatele acestor companii influențează în mod semnificativ indicii bursieri și reflectă în mare măsură starea generală a sectoarelor tehnologiei și inovării. Surprizele pozitive din acest segment ar putea susține nivelurile record ale S&P 500 și Nasdaq 100, în timp ce rezultatele mai slabe ar putea crește selectivitatea pieței și declanșa corecții în evaluările companiilor mai sensibile la ciclurile economice. În același timp, investitorii urmăresc cu atenție decizia Fed, care este un factor cheie care afectează sentimentul pieței. Prețurile actuale implică o reducere a ratei cu aproximativ 25 de puncte de bază, introducând un optimism prudent, în special în sectorul tehnologic și în companiile dependente de finanțarea creșterii. Pe de altă parte, orice semnal de menținere a unei politici monetare restrictive sau care indică o presiune inflaționistă continuă ar putea duce la corecții și la o selectivitate mai mare în investiții. Pe scurt, rapoartele viitoare ale celor mai mari companii, inclusiv cele ale companiilor din grupul “Magnificent 7”, combinate cu decizia Fed, vor fi factori cheie care vor determina direcția pieței bursiere în zilele următoare. Investitorii ar trebui să combine analiza rezultatelor trimestriale cu monitorizarea politicii monetare, a indicatorilor macroeconomici și a semnalelor tehnice pentru a evalua care segmente de piață au cel mai mare potențial de creștere și unde este necesară o mai mare prudență. US500 (interval H1) Contractele futures S&P 500 arată o tendință ascendentă clară și stabilă, care continuă de la jumătatea lunii octombrie. Prețul se mișcă într-un canal ascendent bine definit, indicând dominanța cumpărătorilor și un flux constant al cererii. Mediile mobile exponențialke de 15, 50 și 100 perioade confirmă puterea pieței, media exponențială pe termen scurt rămânând peste mediile pe termen lung, semnalând durabilitatea tendinței. RSI, la aproximativ 71, sugerează condiții ușoare de supra-cumpărare, ceea ce ar putea duce la o corecție sau consolidare pe termen scurt, dar nu amenință tendința generală. Prețul actual, aproape de limita superioară a canalului, indică posibilitatea unei pauze temporare, deși taurii controlează în continuare piața. Știri corporative: UnitedHealth (UNH.US) a crescut cu aproximativ 0,3% după ce rezultatele din al treilea trimestru au depășit semnificativ așteptările. Veniturile au crescut cu 12% până la 113,2 miliarde de dolari, iar câștigurile pe acțiune au fost de 2,59 dolari (ajustate la 2,92 dolari). Compania a ridicat, de asemenea, prognoza de câștiguri pentru întregul an 2025 la cel puțin 16,25 dolari pe acțiune, ușor peste consensul pieței. În ciuda presiunilor asupra costurilor, UnitedHealth gestionează eficient cheltuielile și investește în dezvoltarea tehnologiei medicale, ceea ce creează un sentiment pozitiv în rândul investitorilor.

SoFi Technologies (SOFI.US) a înregistrat o scădere de aproximativ 2%, în ciuda rezultatelor solide din trimestrul al treilea și a creșterii record a numărului de utilizatori pe platforma sa, cu aproape un milion de membri noi. Compania și-a majorat prognoza privind profitul pentru 2025 la 0,37 dolari pe acțiune, depășind previziunile anterioare, reflectând creșterea dinamică și interesul crescând pentru serviciile financiare digitale.

Amazon (AMZN.US) a înregistrat o creștere de aproximativ 0,6% după anunțarea reducerii a aproximativ 14.000 de locuri de muncă în cadrul companiei, ca parte a unei restructurări menite să simplifice organizația și să se concentreze pe segmente cheie, precum AWS cloud și AI. În ciuda concedierilor, investitorii consideră această mișcare ca fiind un pas pozitiv către creșterea eficienței și competitivității.

Microsoft (MSFT.US) a înregistrat o creștere de peste 3% după anunțarea extinderii parteneriatului cu OpenAI. Microsoft susține transformarea OpenAI într-o organizație de utilitate publică și își mărește investiția în companie, evaluată în prezent la aproximativ 135 de miliarde de dolari. Această mișcare strategică subliniază angajamentul Microsoft față de dezvoltarea AI și integrarea acesteia în propriile produse, ceea ce a fost bine primit de piață.

Confluent (CFLT.US) a înregistrat o creștere de 11% după ce a raportat rezultate pentru trimestrul al treilea al anului 2025 care au depășit așteptările pieței. Compania, specializată în platforme de streaming de date în timp real, a înregistrat venituri de 298,5 milioane de dolari, în creștere cu aproximativ 19% față de anul precedent și peste estimările analiștilor de 292,5 milioane de dolari. EPS ajustat a fost de 0,13 dolari, cu 33,6% peste așteptările de 0,10 dolari. Creșterea acțiunilor reflectă reacția pozitivă a investitorilor la rezultatele trimestriale solide.

