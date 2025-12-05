NATGAS crește cu 5%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani 🔎

Vremea rece și creșterea cererii în perioada de iarnă susțin contractele futures pe gaz natural (NATGAS) pe ICE, care au crescut astăzi cu peste 5%. Pe măsură ce temperaturile scad în SUA, cererea de încălzire crește brusc. Această creștere sezonieră determină o creștere a cererii de gaz natural atât pentru încălzirea locuințelor, cât și pentru producerea de energie electrică. Exporturi puternice de GNL din SUA . SUA continuă să exporte un volum mare de gaz natural lichefiat la nivel global. Această cerere de export epuizează oferta internă și determină creșterea prețurilor de referință ale gazului din SUA.

Ofertă redusă și reducerea stocurilor. Cu stocuri mai mici și o cerere globală ridicată de GNL, echilibrul dintre ofertă și cerere s-a redus. Această penurie determină creșterea prețurilor.

Concurența din partea centrelor de date și a industriilor cu consum intens de energie. Extinderea infrastructurii pentru centrele de date (în special centrele de date bazate pe inteligență artificială) și creșterea cererii de energie electrică în astfel de sectoare adaugă o presiune suplimentară asupra cererii de gaz, în special pentru producătorii americani.

Se pare că prețul futures al gazelor naturale a urcat la peste 5 dolari pe milion de unități termice britanice (MMBtu) , un nivel nemaiîntâlnit din 2022.

Creșterea recentă a prețurilor a fost abruptă: creșterile de la an la an sunt semnificative, reflectând atât sezonalitatea, cât și schimbările structurale ale cererii. Creșterea pare a fi o combinație de factori sezonieri, structurali și de piață globală, nu doar un efect de iarnă de scurtă durată. În prezent, nivelurile de stocare a gazelor din SUA sunt cu 5% peste media sezonieră, dar acest lucru nu oprește piața. Sursa: xStation5 În ciuda corecției de la nivelul de 5,50 USD, NATGAS înregistrează astăzi o creștere de peste 5% Sursa: xStation5 Interpretarea CoT pentru gazul natural (21 octombrie 2025) • Producătorii/comercianții au adăugat agresiv de ambele părți, cu o creștere mai mare a pozițiilor short decât a celor long. Acest lucru semnalează o creștere a activității de acoperire a riscurilor în cazul prețurilor mai mari și o piață în care actorii fizici se așteaptă la volatilitate sau la riscuri de scădere. • Dealerii swap au extins atât expunerea long, cât și cea short, menținând poziții brute mari. Poziția lor indică mai degrabă un transfer activ al riscurilor decât o viziune direcțională. Acest lucru poate fi în concordanță cu o piață în care utilizatorii finali și producătorii își blochează simultan riscurile. • Fondurile gestionate au redus brusc expunerea pe poziții long, crescând în același timp spread-urile și menținând pozițiile short la un nivel relativ redus. Semnalul cheie este scăderea cu 69.000 a pozițiilor long ale fondurilor gestionate, care reflectă marcarea de profituri și reducerea convingerii privind o creștere suplimentară pe termen scurt. • Alte entități raportabile au crescut puternic pozițiile long, sugerând că participanții instituționali mai mici se poziționează pentru o continuă creștere sau volatilitate. Creșterea pozițiilor long contrastează cu lichidarea fondurilor gestionate. • Pozițiile de spread au crescut în toate categoriile, în special MM și alte raportări, indicând o incertitudine crescută și o piață care se așteaptă la variații mari, mai degrabă decât la o tendință direcțională clară. • Concentrarea pe pozițiile short este ridicată, cei mai importanți traderi controlând 54% din totalul pozițiilor short (brute) și aproape 48% pe bază netă. Acest lucru indică faptul că jucătorii mari dețin o expunere dominantă pe poziții short, crescând riscul unor creșteri bruște ale acoperirii pozițiilor short în cazul în care fundamentele se înăspresc. • Totalul pozițiilor deschise continuă să crească, consolidând ideea că mișcarea este susținută de o participare crescută, mai degrabă decât de zgomotul pe termen scurt. Structura CoT arată o piață care intră într-o fază târzie de creștere: hedgerii comerciali vând în condiții favorabile, fondurile gestionate reduc expunerea pe termen lung, iar instituțiile mai mici intervin pe partea lungă. Spreadurile ridicate și concentrarea mare a pozițiilor short implică un potențial ridicat de volatilitate, cu posibilitatea unor oscilații puternice în sus dacă se materializează catalizatori precum vremea sau oferta. Sursa: CoT, CFTC, ICE

