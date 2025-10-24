Deschiderea sesiunii din SUA: Datele macroeconomice împing piețele la noi maxime

- Datele macroeconomice modelează mișcările pieței
- Datele macroeconomice modelează mișcările pieței
- Datele CPI și PMI duc piața la un nou maxim istoric
- Încrederea consumatorilor din Michigan sub așteptări
- Ford recuperează o parte din capacitatea pierdută
Sesiunea de pe Wall Street se deschide într-o notă pozitivă, în urma acumulării de date macroeconomice cheie. Compilarea celor mai recente valori PMI și CPI creează o imagine mixtă, dar totuși optimistă pentru piețe în ceea ce privește situația economică din Statele Unite. Acest lucru este suficient pentru a împinge indicii principali către noi niveluri istorice chiar la începutul tranzacționării. Contractele US100 sunt în creștere cu aproximativ 0,8%, US500 este în creștere cu 0,6%. Contractele pe indicele Russel2000 au o performanță mai bună, crescând cu 1,3%.
Ședința de astăzi rămâne sub influența datelor macroeconomice. Inflația la nivelul consumatorilor s-a dovedit a fi mai mică decât se aștepta, ceea ce întărește narațiunea progresului Rezervei Federale în combaterea presiunii asupra prețurilor și crește probabilitatea unei relaxări mai rapide și potențial mai profunde a politicii monetare.
În același timp, un indicatorul PMI foarte bun semnalează o stare solidă a economiei, ceea ce ar putea determina Fed să adopte un program mai prudent de reducere a ratelor dobânzilor, mai ales dacă activitatea economică își menține ritmul fără o deteriorare suplimentară a pieței muncii.
O piesă suplimentară a puzzle-ului este indicele de încredere a consumatorilor publicat de Universitatea din Michigan, vizibil mai slab decât previziunile, dar încă peste pragul neutru de cincizeci de puncte, ceea ce poate fi interpretat ca un optimism susținut, deși prudent, în rândul gospodăriilor.
Într-un astfel de context, investitorii vor monitoriza îndeaproape randamentele obligațiunilor, dolarul și rotația sectorială, deoarece acești indicatori pot orienta piața către concluzia finală din datele de astăzi.
US100 (interval zilnic)
Sursa: xStation5
Pe grafic, se poate observa o depășire cu succes a vârfului după multe încercări în ultima săptămână. Prețul a apărat limita inferioară a tendinței ascendente, iar mediile exponențiale mobile indică continuarea direcției ascendente a prețului. În cazul unei pierderi temporare a inițiativei de către cumpărători, cel mai apropiat suport se află la nivelul de 25.270, determinat de ultimul vârf. Mai jos, se poate observa un suport în jurul valorii de 24.720, unde se află media mobilă exponențială de 25 de perioade (EMA25) și nivelul retragerii Fibonacci de 23,6%.
Știri despre companii:
Ford (F.US) — Compania auto înregistrează o creștere uriașă, de până la 9%. Acest lucru se datorează știrilor din partea conducerii companiei, conform cărora daunele cauzate de oprirea producției la una dintre fabricile companiei nu vor fi atât de grave și de dureroase pe cât se credea inițial. Directorul general asigură că pierderile din acest an vor fi recuperate anul viitor.
Deckers Outdoor (DECK.US) — Producătorul de încălțăminte pierde aproximativ 12% la deschidere. Aceasta urmează anunțurilor făcute de filialele UGG și Hoka că vânzările nete vor fi sub consensul pieței.
Newmont (NEM.US) — Compania minieră de aur a anunțat că producția va rămâne neschimbată anul viitor. Acest lucru a dezamăgit piața, care se aștepta ca această companie să profite de prețurile ridicate ale materiilor prime. Drept urmare, compania a înregistrat o scădere de 6%.
Target (TGT.US) — Marele retailer american a anunțat o reducere semnificativă a posturilor. Peste 1.800 de posturi, ceea ce reprezintă 8% din forța de muncă a companiei. Acțiunile nu reacționează.
Kodiak Sciences (KOD.US) — Compania farmaceutică a înregistrat o creștere de până la 15% la deschiderea sesiunii, în urma unei recomandări din partea JP Morgan. Cu toate acestea, pe măsură ce tranzacționarea continuă, acțiunile își pierd cea mai mare parte din câștiguri.
