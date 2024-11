Deschiderea sesiunii din SUA: EURUSD șterge pierderile după raportul ADP; US2000 câștigă 0,70%🔔

Indicii deschid plat, cu excepția US2000.

EURUSD șterge pierderile după publicarea ADP și chiar câștigă

Super Micro Computer (SMC.US) pierde 25%.

Randamentele obligațiunilor pe 10 ani sunt în scădere, în timp ce randamentele pe 2 ani sunt în creștere. Se întâmplă multe pe piața americană astăzi. Înainte de deschiderea sesiunii, am asistat la publicarea mai multor date importante, inclusiv raportul ADP privind forța de muncă și datele preliminare PIB pentru trimestrul 3. Imediat după deschiderea sesiunii, a fost publicat și un raport privind vânzările de locuințe noi. La peisajul macroeconomic se adaugă sezonul raportărilor în curs și turbulențele din jurul Super Micro Computer (SMC.US). La începutul sesiunii, US2000 conduce câștigurile, cu o creștere de 1,10% (în prezent +0,70%), determinată de datele macroeconomice solide. Companiile cu capitalizare mică sunt mai sensibile la politica monetară a Fed și la schimbările macroeconomice. Prin urmare, datele pozitive - cum ar fi rapoartele solide privind PIB-ul și ADP, care reduc riscul unei încetiniri economice în SUA - au un impact favorabil asupra US2000. US500 se tranzacționează în jurul nivelului de deschidere, în scădere cu doar 0,05%, la 5.880 puncte, în timp ce US100 este în scădere cu 0,40%, tranzacționându-se la 20.660 puncte. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US2000 (Interval zilnic) În prezent, indicele este în creștere cu 1,10% (în prezent +0,70%), ajungând la 2.276 de puncte și apropiindu-se de limita superioară a canalului de consolidare. De ceva timp, US2000 încearcă să depășească bariera de 2.300 de puncte. Pe partea descendentă, zona cheie de suport rămâne pragul de 2.200 de puncte. Un mediu macroeconomic puternic și o poziție “dovish” a Fed vor susține cu siguranță taurii.

Știri despre companii Alphabet (GOOGL.US) crește cu 5,60%, deoarece compania a depășit așteptările pentru al treilea trimestru, cu Google Search și YouTube Ads, ambele crescând veniturile cu 12%, acestea ajungând la 49,4 miliarde USD și, respectiv, 8,92 miliarde USD. Deși Google Network a scăzut ușor la 7,55 miliarde de dolari, veniturile totale din reclame au crescut cu 10% de la an la an. Alte domenii au înregistrat, de asemenea, performanțe bune, cu abonamente, platforme și dispozitive în creștere cu 28%, la 10,7 miliarde de dolari, și Google Cloud în creștere cu 35%, la 11,35 miliarde de dolari. Snap (SNAP.US) a câștigat 15% după ce a depășit așteptările pentru al treilea trimestru, cu o creștere a veniturilor de 15%, la 1,37 miliarde de dolari, determinată de o creștere de 9% a numărului de utilizatori activi zilnic, la 443 milioane. Abonații Snapchat+ s-au dublat, ajungând la 12 milioane, iar utilizatorii Spotlight au ajuns la 500 de milioane lunar. Pentru al patrulea trimestru, Snap prognozează venituri între 1,51 și 1,56 miliarde de dolari și EBITDA ajustat între 210 și 260 de milioane de dolari, deși creșterea compensațiilor pe bază de acțiuni ar putea avea un impact de 4-5% asupra previziunilor pentru întregul an. Prețul acțiunilor Reddit (RDDT) a crescut cu 34% după ce veniturile sale din Q3 au crescut cu 68% de la an la an, datorită unei creșteri cu 47% a numărului de utilizatori activi zilnic. Previziunile de venituri ale companiei pentru trimestrul al patrulea, cuprinse între 385 și 400 de milioane de dolari, alături de o previziune EBITDA ajustată cuprinsă între 110 și 125 de milioane de dolari, au depășit cu mult consensul, reflectând creșterea implicării și popularității utilizatorilor Reddit. Advanced Micro Devices (AMD.US) a scăzut cu aproape 8,80%, în condițiile în care rezultatele sale din trimestrul al treilea și orientările pentru trimestrul al patrulea au fost ușor sub așteptări. În timp ce veniturile au crescut cu 18% de la an la an, cu o creștere de 122% a vânzărilor din centrele de date și de 29% a vânzărilor de procesoare pentru PC-uri, segmentele de gaming și embedded au înregistrat scăderi de 69% și, respectiv, 25%. Previziunile privind veniturile în trimestrul al patrulea, de 7,2 - 7,8 miliarde de dolari, au fost sub punctul mediu al consensului de 7,55 miliarde de dolari. Prețul acțiunilor Eli Lilly (LLY.US) a scăzut cu 12,50% din cauza rezultatelor trimestriale mai slabe decât cele așteptate, deoarece medicamentele GLP-1 pentru pierderea în greutate Mounjaro și Zepbound au ratat previziunile, în ciuda creșterii veniturilor cu 20% de la an la an. Compania și-a revizuit în scădere previziunile pentru 2024, estimând acum un EPS ajustat între 13,02 USD și 13,52 USD, ratând consensul de 13,45 USD, și venituri între 45,4 miliarde USD și 46 miliarde USD, ușor sub așteptările pieței. Super Micro Computer (SMCI.US) a scăzut cu aproape 28% după ce auditorul său, Ernst & Young, a demisionat din cauza îngrijorărilor exprimate inițial de Hindenburg Research. Compania, deși contestă decizia, a inițiat o revizuire internă și caută un nou auditor, deși susține că rezultatele pentru anul fiscal 2020 nu vor fi afectate în mod semnificativ. The Kraft Heinz Company (KHC.US) a pierdut 3,50% în urma rezultatelor mixte din al treilea trimestru și a scăderii vânzărilor cu 2,9%. Compania se așteaptă ca în 2024 creșterea organică a vânzărilor să atingă limita inferioară a previziunilor sale de -2% până la 0%, cu EPS ajustat pentru întregul an prognozat, de asemenea, la limita inferioară de 3,01-3,07 dolari, față de un consens de 3,02 dolari.

