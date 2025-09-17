Deschiderea sesiunii din SUA: FED în centrul atenției. Va stimula relaxarea politicii monetare piața bursieră?

Wall Street se așteaptă aproape în unanimitate ca Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor cu 0,25 puncte procentuale la următoarea ședință. Investitorii mizează, de asemenea, pe președintele Fed, Jerome Powell, să semnaleze noi reduceri ale ratelor dobânzilor menite să susțină piața bursieră slăbită și să stabilizeze creșterea economică în contextul riscurilor globale în creștere. În ultimele săptămâni, indicii bursieri americani, inclusiv S&P 500, au atins niveluri istorice; cu toate acestea, tensiunile legate de creșterea inflației și incertitudinea geopolitică continuă să exercite presiuni asupra investitorilor. Analiștii prevăd că indicele S&P 500 ar putea crește cu aproximativ 0,7% în ziua anunțului Fed, deși avertizează că piața este deosebit de sensibilă la orice semnal din partea Fed cu privire la politica monetară viitoare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Merită subliniat faptul că oficialii Fed vor actualiza previziunile privind ratele dobânzilor și perspectivele de creștere economică în cadrul reuniunii. Tonul lui Jerome Powell va fi crucial. O poziție mai agresivă, care sugerează menținerea sau chiar revenirea la majorarea ratelor dobânzilor, ar putea declanșa o corecție bruscă pe piețele de acțiuni și obligațiuni. În schimb, un semnal clar de continuare a relaxării monetare va fi perceput ca un sprijin pentru piață, dar ar putea ridica îngrijorări cu privire la riscurile inflaționiste viitoare. Previziunile actuale ale pieței indică faptul că, în următoarele douăsprezece luni, ratele dobânzilor ar putea fi reduse cu aproximativ 150 de puncte de bază, în principal prin mai multe reduceri eșalonate de câte 25 de puncte de bază fiecare. Cu toate acestea, situația rămâne volatilă și depinde de datele economice care vor fi publicate, astfel încât investitorii sunt pregătiți pentru răsturnări de situație neașteptate. Așteptările privind politica monetară acomodativă susțin creșterea companiilor mai mici. Realocarea capitalului de astăzi este minoră, dar dacă Fed va îndeplini așteptările acomodative ale pieței, ar putea urma măsuri mai decisive. Scăderea ratelor dobânzilor va avantaja în principal întreprinderile mai mici, având în vedere dependența lor mai mare de piețele de datorii și lichiditatea financiară mai redusă. US500 (interval H1) Contractele pe indicele S&P 500 (US500) rămân astăzi în jurul nivelului de închidere de ieri din sesiunea americană. Piața dă dovadă de răbdare și calm, așteptând informații cheie care vor fi publicate în cursul sesiunii de astăzi. Evenimentul principal este decizia Rezervei Federale privind rata dobânzii, programată pentru ora prânzului. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Workday (WDAY.US) crește cu 9% după ce Guggenheim și-a îmbunătățit recomandarea, subliniind îmbunătățirile în domenii cheie ale operațiunilor companiei. În plus, programul de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 4 miliarde de dolari al companiei și implicarea investitorului activist Elliott Management, care deține acțiuni în valoare de 2 miliarde de dolari, influențează pozitiv acțiunile. Analiștii apreciază progresul înregistrat de Workday în dezvoltarea platformei sale cloud, în special în domeniul inteligenței artificiale, și au majorat cu 14% previziunile privind veniturile pentru 2026.

Rithm Capital (RITM.US) câștigă 3,5% în urma știrii privind achiziția planificată a Paramount Group (PGRE) pentru 1,6 miliarde de dolari. Tranzacția include un portofoliu de proprietăți de birouri situate în New York și San Francisco. Paramount, proprietarul unor clădiri prestigioase în aceste orașe, căuta de ceva timp un cumpărător, firme precum Blackstone participând la procesul de vânzare.

Manchester United (MANU.US) scade cu 6% după ce a raportat rezultatele pentru primul trimestru al anului fiscal 2025, înregistrând o scădere a veniturilor de 8,9%, până la 143,1 milioane de lire sterline. Cu toate acestea, clubul a înregistrat un profit net de 1,4 milioane de lire sterline, în îmbunătățire față de pierderea din anul precedent. Stabilitatea financiară este susținută și de o creștere de 1,7% a EBITDA. Analiștii subliniază scăderea veniturilor din drepturile de difuzare și din vânzarea biletelor, parțial din cauza faptului că echipa joacă în Europa League în loc de Liga Campionilor. Clubul a confirmat previziunile pentru întregul an, estimând venituri între 650 și 670 de milioane de lire sterline și un profit EBITDA ajustat între 145 și 160 de milioane de lire sterline.

Netflix (NFLX.US) a înregistrat astăzi o creștere de 1,5% , în ciuda scăderii cotei de piață a serviciilor de streaming în luna august. Investitorii mizează pe o revenire, anticipând că premierele viitoare și conținutul nou vor încuraja clienții să revină pe platformă. Creșterea gradului de implicare a utilizatorilor și atragerea de noi abonați ar putea îmbunătăți rezultatele financiare ale companiei în lunile următoare.

New Fortress Energy (NFE.US) +42% a înregistrat o creștere după ce a încheiat un contract de furnizare de GNL în valoare de 4 miliarde de dolari pe o perioadă de șapte ani cu Puerto Rico, care include o opțiune de prelungire de trei ani și garanții care asigură accesul la terminal în cazul în care livrările eșuează.

Oruka Therapeutics (ORKA.US) +10,85% a crescut după ce datele din faza 1 au arătat că medicamentul său pentru psoriazis, ORKA-001, a depășit Skyrizi de la AbbVie, cu un timp de înjumătățire de aproximativ 100 de zile, permițând administrarea anuală. De asemenea, a anunțat o plasare privată de 180 de milioane de dolari.

Lyft (LYFT.US) +14,50% a înregistrat o creștere după ce a încheiat un parteneriat cu Waymo pentru a lansa un serviciu autonom de transport în Nashville până în 2026, incluzând o facilitate AV dedicată și integrarea în platforma Lyft.

LightPath Technologies (LPTH.US) +4,40% a înregistrat o creștere de 22,1 milioane de dolari din comenzi ulterioare pentru sisteme de camere cu infraroșu, aducând angajamentele totale pentru 2026-2027 la 40,3 milioane de dolari.

Baidu (BIDU.US) +7,60% a câștigat după ce a prezentat modelul său AI actualizat Ernie X1.1, evidențiind progresele în ceea ce privește acuratețea factuală, respectarea instrucțiunilor și capacitățile agentice.

Forward Industries (FORD.US) -11,0% a scăzut după ce a depus o cerere pentru o ofertă pe piață de până la 4 miliarde de dolari în acțiuni, cu venituri alocate pentru uz corporativ general, inclusiv o strategie de token Solana.

