Deschiderea sesiunii din SUA: Început stabil al săptămânii Fed 🏦 Trump semnalează îngrijorări antitrust cu privire la Netflix-Warner (08.12.2025)

Wall Street intră într-o săptămână relativ stabilă din punct de vedere al deciziilor Fed, susținută de incertitudinea cu privire la orientările viitoare ale politicii monetare din SUA. Contractele futures pe indicele Russell 2000 (US2000) înregistrează cele mai mari câștiguri (+0,6%), recuperând scăderea de vineri. Dintre indicii cu capitalizare mare, Nasdaq, cu ponderea tehnologică ridicată, continuă să înregistreze performanțe superioare (US100: +0,1%), în timp ce S&P 500 (US500) și DJIA (US30) se tranzacționează în prezent la un nivel stabil. Având în vedere că reducerea ratei dobânzii din decembrie a fost aproape în totalitate anticipată, sentimentul pieței se concentrează acum asupra modului în care Fed va comunica această măsură și asupra acțiunilor care ar putea urma în ianuarie. Ședința din această săptămână va fi probabil marcată de noi dezacorduri, întrucât unii membri ai FOMC cu orientare hawkish nu sunt de acord cu președintele Powell în ceea ce privește impactul dezinflaționist al creșterii productivității determinate de IA. De asemenea, se discută tot mai mult despre o reducere prudentă, „hawkish”, ceea ce indică faptul că Fed ar putea menține o abordare prudentă în 2026, chiar și sub conducerea unui nou președinte numit de Trump. Acțiunile din sectorul tehnologic înregistrează din nou creșteri, sectoarele software și semiconductori înregistrând cele mai mari creșteri la începutul săptămânii. Riscul tehnologic afectează acțiunile defensive (sănătate, utilități, bunuri de consum), care înregistrează cele mai mari ieșiri de capital. Alte sectoare înregistrează pierderi mai moderate, sentimentul general fiind relativ stabil.

Volatilitatea în sectoarele S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP Acțiunile americane. Sursa: xStation5 US2000 (interval zilnic) Contractele futures Russell 2000 se apropie de o rezistență cheie în apropierea maximului istoric din octombrie, în jurul valorii de 2.555. Suportul imediat se află la retragerea Fibonacci de 78,6%, care coincide cu nivelul psihologic de 2.500. Contractul a respectat în mod constant EMA pe 10 zile (curba galbenă) ca referință atât pentru valurile bullish, cât și pentru cele bearish. Menținerea peste această medie mobilă ar putea deschide calea către noi maxime, mai ales că ratele dobânzilor mai mici continuă să susțină acțiunile cu capitalizare mai mică. În schimb, o alunecare sub EMA10 ar putea readuce consolidarea din octombrie. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Agios Pharmaceutica a înregistrat o creștere de 0,5% în ciuda pierderilor înregistrate înainte de deschiderea pieței, după ce FDA a amânat decizia privind cererea suplimentară de înregistrare a unui nou medicament pentru mitapivat în cazul talasemiei alfa și beta, cererea fiind încă în curs de examinare. Nu au fost solicitate date noi, iar discuțiile se concentrează pe etichetare și REMS. FDA nu a stabilit un nou termen pentru luarea unei decizii; Agios continuă să lucreze în vederea finalizării procesului.

Acțiunile Carvana au câștigat peste 8% după ce S&P Global a anunțat că compania va intra în indicele S&P 500 pe 22 decembrie. Măsura reflectă recuperarea rapidă a capitalizării bursiere a companiei și se așteaptă să declanșeze intrări pasive, pe măsură ce fondurile indexate își ajustează deținerile înainte de includere.

IBM a acceptat să cumpere Confluent pentru 11 miliarde de dolari, plătind 31 de dolari pe acțiune — o primă de aproximativ 29% — pe măsură ce își intensifică orientarea către serviciile de inteligență artificială și cloud. Acțiunile Confluent au crescut cu aproape 30% înainte de deschiderea pieței, înregistrând în prezent o creștere de 28%. IBM se așteaptă ca platforma de streaming de date să-și consolideze capacitățile de inteligență artificială generativă, să eficientizeze produsele care se suprapun și să contribuie la profituri în termen de un an de la închiderea prevăzută pentru mijlocul anului 2026.

Acțiunile CoreWeave au scăzut cu 5% după anunțarea unei oferte de obligațiuni convertibile în valoare de 2 miliarde de dolari. Compania intenționează să utilizeze o parte din venituri pentru tranzacții cu opțiuni limitate, pentru a limita diluarea sau a compensa potențialele plăți excesive de conversie, restul fiind alocat pentru scopuri corporative generale.

Președintele SUA, Donald Trump, a semnalat potențiale preocupări antitrust cu privire la achiziția Warner Bros și HBO de către Netflix, în valoare de 72 de miliarde de dolari, invocând cota de piață mare a acesteia. Tranzacția, care urmează să fie finalizată după divizarea Warner Bros în a doua jumătate a anului 2026, ar consolida francize importante precum Harry Potter și Game of Thrones pe Netflix. Experții din industrie se așteaptă la o revizuire a reglementărilor, posibile concesii și o implicare sporită a Casei Albe în procesul de aprobare. Netflix se tranzacționează astăzi cu 3% mai puțin, în timp ce WBD a crescut cu 6,6%.

În plus, Paramount Skydance a lansat o ofertă ostilă de 30 de dolari pe acțiune pentru Warner Bros. Discovery, după ce a pierdut în fața Netflix în tranzacția de 72 de miliarde de dolari pentru studioul și activele de streaming. Susținută de capitalul familiei Ellison, RedBird Capital și o datorie de 54 de miliarde de dolari, Paramount susține că tranzacția sa mai mică și independentă ar face obiectul unei revizuiri mai rapide din partea autorităților de reglementare, pe fondul preocupărilor antitrust legate de achiziția mai mare a Netflix.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."