Deschiderea sesiunii din SUA: Indici sub presiune la deschiderea pieței 📉

Principalii indici de pe Wall Street deschid în scădere

Randamentele obliga╚Ťiunilor americane sunt din nou ├«n cre╚Ötere

Dolarul (USDIDX) se ├«nt─âre╚Öte cu 0,40% La mijlocul s─âpt─âm├ónii pe pie╚Ťele bursiere, continu─âm s─â vedem o presiune persistent─â de v├ónzare. To╚Ťi indicii bursieri majori din SUA, inclusiv US500, US100 ╚Öi US2000, au deschis cu pierderi. Consolidarea dolarului ╚Öi cre╚Öterea randamentelor obliga╚Ťiunilor americane contribuie la aceast─â presiune de v├ónzare. US500 ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Impulsul ascendent al indicelui US500 a ├«ncetinit ├«n mod clar. S─âpt─âm├óna trecut─â s-a format un v├órf local ╚Öi istoric ├«n jurul valorii de 5.930 de puncte. Taurii se confrunt─â ├«n prezent cu dificult─â╚Ťi evidente ├«n sus╚Ťinerea cererii ├«n contextul unui dolar deosebit de puternic. Indicele dolarului USDIDX a c├ó╚Ötigat peste 4,00 % de la minimul ├«nregistrat la ├«nceputul lunii octombrie ╚Öi exercit─â treptat o presiune mai mare asupra pie╚Ťei bursiere. Cu toate acestea, principalii catalizatori pentru o mi╚Öcare ascendent─â sau descendent─â ar putea fi rapoartele privind c├ó╚Ötigurile celor mai mari companii din indice, pe care le vom afla s─âpt─âm├óna aceasta ╚Öi s─âpt─âm├óna viitoare. S─âpt─âm├óna viitoare va aduce, de asemenea, rapoarte privind pia╚Ťa muncii. Datele sub a╚Ötept─âri vor cre╚Öte cu siguran╚Ť─â a╚Ötept─ârile pentru reduceri ale ratei dob├ónzii. Dimpotriv─â, datele mai ridicate pot sugera mai pu╚Ťine reduceri ale ratelor ├«n acest an, cresc├ónd ├«n consecin╚Ť─â presiunea descendent─â asupra indicilor. Sursa: xStation 5┬á┬á ╚śtiri despre companii Texas Instruments (TXN.US) cre╚Öte cu 3,60% dup─â ce compania a dep─â╚Öit a╚Ötept─ârile pentru Q3, ├«nregistr├ónd o cre╚Ötere secven╚Ťial─â a veniturilor de 9%. Cu toate acestea, previziunile sale pentru trimestrul al patrulea, de 1,07 - 1,29 dolari pe ac╚Ťiune ╚Öi 3,7 - 4 miliarde de dolari ├«n venituri, au fost inferioare estim─ârilor anali╚Ötilor, care prev─âzuser─â 1,35 dolari pe ac╚Ťiune ╚Öi 4,08 miliarde de dolari ├«n venituri, indic├ónd poten╚Ťiale provoc─âri viitoare ├«n ciuda c├ó╚Ötigurilor recente. Spirit Airlines (SAVE) a c├ó╚Ötigat 38% ca urmare a informa╚Ťiilor privind discu╚Ťiile de fuziune cu Frontier Group (ULCC), posibil ca parte a unui proces de restructurare a datoriilor prin faliment. Vestea, care ar putea conduce la sinergii opera╚Ťionale ╚Öi stabilitate financiar─â, a urmat unei cre╚Öteri de 53% luni, dup─â ce Spirit a ob╚Ťinut o prelungire a refinan╚Ť─ârii datoriilor, contribuind la reducerea presiunilor financiare. Trump Media & Technology Group (DJT.US) a c├ó╚Ötigat ├«nc─â 6,30 5% pe fondul specula╚Ťiilor investitorilor legate de poten╚Ťialul succes al lui Donald Trump ├«n viitoarele alegeri. Aceasta a urmat unei cre╚Öteri de 10% mar╚Ťi, marc├ónd cea mai mare ├«nchidere a ac╚Ťiunilor din iulie, determinat─â de optimismul ├«n cre╚Ötere cu privire la perspectivele electorale ale lui Trump. Enphase Energy (ENPH.US) a sc─âzut cu 13,30% dup─â ce a ├«nregistrat o sc─âdere anual─â a veniturilor de 31% ├«n Q3, iar venitul net a sc─âzut la 45,76 milioane de dolari de la 113,95 milioane de dolari ├«n anul precedent. Compania a emis o estimare dezam─âgitoare pentru Q4, estim├ónd venituri sub a╚Ötept─âri de 360 milioane - 400 milioane de dolari, cu marje brute mai slabe dec├ót a╚Ötept─ârile, semnal├ónd dificult─â╚Ťi continue. Starbucks (SBUX.US) reduce sc─âderea ac╚Ťiunilor de la 4% ini╚Ťial la 0,80% ├«n prezent, dup─â ce a raportat o sc─âdere cu 7% a v├ónz─ârilor ├«n magazine comparabile la nivel global ╚Öi o sc─âdere cu 3% a veniturilor nete pentru Q4, rat├ónd estim─ârile anali╚Ötilor. ├Än ciuda unei cre╚Öteri de 7% a dividendelor, performan╚Ťele slabe din America de Nord ╚Öi China, ├«mpreun─â cu suspendarea orient─ârilor pentru anul fiscal 2025, au contribuit la ├«ngrijorarea investitorilor. Ac╚Ťiunile McDonald's (MCD.US) au sc─âzut cu 5,70% ├«n urma unui avertisment al CDC cu privire la o epidemie de E. coli legat─â de Quarter Pounder, determin├ónd compania s─â elimine ceapa t─âiat─â din lan╚Ťul s─âu de aprovizionare ╚Öi s─â opreasc─â temporar v├ónz─ârile de Quarter Pounder ├«n mai multe state americane. Reac╚Ťia rapid─â reflect─â poten╚Ťialele riscuri de siguran╚Ť─â alimentar─â care afecteaz─â lan╚Ťul. Ac╚Ťiunile Qualcomm (QCOM.US) au sc─âzut cu peste 2,50% dup─â ce Arm Holdings a reziliat un acord de licen╚Ť─â cheie, intensific├ónd lupta juridic─â dintre cele dou─â companii. Disputa, legat─â de achizi╚Ťionarea de c─âtre Qualcomm a produc─âtorului de cipuri Nuvia, amenin╚Ť─â accesul Qualcomm la proprietatea intelectual─â a Arm ╚Öi prezint─â riscuri semnificative pentru opera╚Ťiunile sale de proiectare a cipurilor.

