Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii își extind câștigurile euforice după decizia “dovish” a Fed 🎯

US500 atinge un nou maxim istoric

Indicele cu capitalizare mică câștigă cel mai mult

Dolarul se consolidează, oprind declinul în continuare

Randamentele obligațiunilor pe doi ani scad Indicii de pe Wall Street au deschis în creștere, urmând câștigurile de pe piața futures. Contractele pe indicele S&P 500 (US500) au atins noi maxime peste 5.700 de puncte, câștigând 2,50% astăzi. Apetitul pentru risc al investitorilor este în mod clar alimentat de decizia Fed de ieri și de conferința ulterioară a președintelui Jerome Powell. Decizia de a reduce ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază a fost “dovish” și neașteptată de majoritatea analiștilor. Cu toate acestea, piața a evaluat pozitiv intențiile Fed. Câștigurile de pe piața bursieră pot fi atribuite poziției excepțional de optimiste a Fed și asigurărilor privind soliditatea economiei americane. Decizia de a reduce ratele mai agresiv semnalează, în esență, victoria asupra inflației. O prezentare diferită ar fi putut însemna o recunoaștere a erorilor de comunicare din trecut. În ciuda câștigurilor de pe piața bursieră și a criptomonedelor, dolarul este reticent să piardă din valoare, ceea ce indică faptul că este posibil ca această decizie să fi fost deja luată în calcul. În prezent, asistăm la câștiguri mai euforice pe piața bursieră. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US500 (Interval zilnic) Indicele US500 depășește în mod dinamic ultima zonă de rezistență situată chiar sub pragul de 5.700 de puncte. Se poate spune că prețul a rămas în consolidare pe parcursul ultimelor trei luni de vară. Deși taurii dețin în prezent controlul deplin, retestarea nivelului de 5.700 de puncte nu poate fi exclusă. Cele mai apropiate ținte pentru câștigurile actuale ar putea fi nivelurile psihologice “rotunde” precum 5.800, 5.900 și 6.000 de puncte. Sursa: xStation 5 Știri despre companii NIO (NIO.US) câștigă 2,00% după începerea livrărilor noului său SUV electric ES8 în Europa. ES8, bazat pe platforma NT 2.0 a NIO, este al șaselea model disponibil pe piața europeană. În ciuda tarifelor potențiale pentru vehiculele electrice chinezești, NIO își continuă expansiunea europeană, valorificând prețurile competitive și cooperarea cu Comisia Europeană pentru a menține profitabilitatea în regiune. Cryptocurrency-related Companies surged in response to Bitcoin's over 4% rise to around Companiile legate de criptomonede au crescut ca răspuns la creșterea de peste 4% a Bitcoin la aproximativ 62.000 USD Câștigurile semnificative au putut fi observate pe Coinbase (COIN.US +6,3%), Riot Platforms (RIOT.US +2,4%), Marathon Digital (MARA.US +3,6%) și CleanSpark (CLSK.US +4,3%). Acțiunile Plug Power (PLUG.US) au crescut cu aproape 2,30% după ce au obținut o comandă de 25 MW pentru sisteme de electrolizator PEM din partea întreprinderii comune BP și Iberdrola din Spania. Proiectul vizează decarbonizarea rafinăriei Castellon prin producerea de hidrogen verde, înlocuirea hidrogenului gri și reducerea emisiilor de CO2 cu 23.000 de tone anual. Proiectul se poate extinde la o capacitate de electroliză de 2 GW.

