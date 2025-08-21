Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii se prăbușesc înainte de Jackson Hole

Piața americană rămâne sub presiunea prețurilor ridicate, a rezultatelor dezamăgitoare și a politicii FED. Indicii bursieri americani se prăbușesc pentru a doua zi consecutivă. US500 pierde la deschidere aproximativ 0,5%. Cel mai mare angajator din SUA, Walmart (WMT.US), a publicat rezultatele pentru al doilea trimestru al anului 2025. Retailerul a dezamăgit din nou investitorii în ceea ce privește EPS, ratând așteptările. În ciuda faptului că a depășit așteptările în majoritatea celorlalte categorii, compania pierde peste 3% înainte de deschiderea pieței. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil EPS: 0,68 față de 0,73 așteptat

Venituri: 177,4 miliarde față de 175,9 miliarde așteptate.

Vânzări: creștere de 4,8% față de 4,21% așteptat

Marja brută: creștere la 22,8% față de 24,8% așteptat

Creșterea prevăzută a vânzărilor la sfârșitul anului a fost majorată, de la 3-4% la 3,75%-4,75% Morgan Stanley ridică ratingul pentru Hewlett Packard (HPE.US). Noul preț țintă al analiștilor băncii este de 28 USD, ceea ce implică o creștere de 33% față de nivelurile actuale. Compania crește în presesiune cu 2,8%. Boeing (BA.US) este din ce în ce mai aproape de semnarea unui contract cu China pentru livrarea a până la 500 de avioane noi. În lumina acestor informații, prețul companiei crește în presesiune cu aproximativ 2%. Date macroeconomice: Numărul cererilor de șomaj în SUA a fost de 235.000 față de 226.000 estimat.

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor este de 55,4 față de estimările de 54,2.

Indicatorul PMI pentru industrie este la 53,3 față de estimările de 49,5. US500 (H4) Pe graficul H4, nivelul 6.366, care reprezenta limita inferioară a canalului ascendent, a fost apărat. Suportul pe linia de tendință este consolidat suplimentar de vârfurile și minimele de la începutul săptămânii. Sub linia de tendință se află foarte aproape media exponențială de 200 de perioade, a cărei depășire ar putea duce la noi scăderi. Temerile privind durabilitatea apărării cursului pot fi alimentate și de faptul că indicele se află în prezent sub mediile sale pe 25,50 și 100 de perioade. Indicatorii RSI indică faptul că indicele este deja supra-vândut. Incertitudinea planează în legătură cu FED În Minutele FOMC s-a menționat în mod clar riscul revenirii inflației și, mai important, faptul că riscul inflației este mai mare decât riscurile pentru piața muncii. S-a menționat, de asemenea, nivelul foarte ridicat al indicilor de evaluare a activelor. Acest comentariu poate trezi îngrijorări suplimentare în perspectiva simpozionului de la Jackson Hole de vineri. Este de reamintit că, în prezent, piața estimează o probabilitate de 80% de reducere a ratei dobânzii în septembrie. Atmosfera care a înconjurat FED în ultimele săptămâni nu este detensionată de președintele SUA. Donald Trump cere demisia Lisei Cook. El o acuză de falsificare. În cazul revocării/demisiei guvernatorului Cook, președintele s-ar apropia de preluarea majorității în FOMC. Președintele Donald Trump este în prezent unul dintre cei mai aprigi critici ai politicii de menținere a ratelor dobânzilor la nivelul actual.

