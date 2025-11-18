Rezumatul dimineții (18.11.2025)

După un început de săptămână extrem de tensionat, piețele bursiere americane au fost supuse presiunilor . Piețele sunt îngrijorate de înăsprirea în continuare a politicii monetare de către Rezerva Federală și de înrăutățirea perspectivelor macroeconomice. S&P 500, Nasdaq și Dow au închis în scădere luni, sentimentul de aversiune față de risc dominând piețele bursiere .

Atenția pieței s-a concentrat asupra semnalelor transmise de Fed. Christopher Waller a declarat că slăbirea pieței muncii justifică o nouă reducere a ratei dobânzii în decembrie . El a susținut o reducere de 25 de puncte de bază la ședința din 9-10 decembrie, dar a menționat că orice îmbunătățire a pieței muncii ar putea reduce necesitatea unei relaxări suplimentare.

Deși aceste comentarii au fost moderate , ele nu au atenuat îngrijorările investitorilor. În combinație cu un dolar puternic, acest lucru a dus la vânzări masive de active sensibile la risc.

Dolarul american s-a apreciat față de majoritatea monedelor importante, în timp ce yenul japonez a rămas în defensivă, la peste 155 față de dolar , din cauza creșterii randamentelor obligațiunilor de stat și a tensiunilor geopolitice cu China. Monedele din regiunea Pacificului, inclusiv dolarul australian și cel neozeelandez, au rămas sub presiune pe fondul aversiunii față de risc și al posibilității relaxării politicii RBA.

Piețele din Asia-Pacific au început săptămâna într-o notă negativă, afectate atât de îngrijorările macroeconomice globale, cât și de escaladarea tensiunilor geopolitice. Indicii au înregistrat scăderi accentuate, Nikkei 225 din Japonia scăzând cu 2,25%, Hang Seng din Hong Kong cu 1,11%, Shanghai Composite din China cu 0,5% și S&P/ASX 200 din Australia cu 1,8%.

Guvernatorul Băncii Japoniei, Ueda, se întâlnește astăzi cu prim-ministrul Takaichi la ora 15:30, ora Tokyo. Discuțiile se concentrează pe slăbiciunea yenului și pe potențialele modificări ale politicii monetare. Prim-ministrul Takaichi îndeamnă la prudență în ceea ce privește majorările de dobânzi, în timp ce Ueda semnalează posibilitatea unor măsuri pe termen scurt.

Tensiunile față de Japonia persistă în China. Beijingul a impus interdicții de călătorie pentru angajații întreprinderilor de stat și a anulat evenimente și proiecte care implică Japonia . Aceste măsuri sunt o reacție la comentariile Tokyo cu privire la o posibilă reacție militară în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului.

Banca Populară a Chinei a stabilit rata de referință USD/CNY la 7,0856, semnificativ sub previziunile pieței, consolidând yuanul și confirmând eforturile active de stabilizare a monedei. Între timp, China emite euroobligațiuni în valoare de patru miliarde de euro pentru a-și diversifica sursele de finanțare offshore.

În Australia, procesul-verbal al Băncii Centrale a Australiei a subliniat că politica monetară rămâne doar ușor restrictivă. Se preconizează că inflația va rămâne peste ținta băncii până la jumătatea anului 2026. RBA ar putea menține ratele dobânzilor la același nivel pentru o perioadă mai lungă, dar ia în considerare și o posibilă relaxare a politicii monetare.

Aurul se situează în jurul valorii de 4.000 USD pe uncie, în timp ce Goldman Sachs prognozează o țintă de 4.900 USD pe uncie până la sfârșitul anului 2026, invocând cererea puternică din partea băncilor centrale.

Bitcoin s-a depreciat semnificativ, scăzând sub 90.000 - 91.000 USD, cel mai redus nivel din aprilie. Creșterea aversiunii față de risc și incertitudinea cu privire la deciziile viitoare ale Fed, inclusiv posibile reduceri ale ratei dobânzii, au avut un impact negativ asupra pieței criptomonedelor.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."