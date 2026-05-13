Deschiderea sesiunii din SUA: Inflația în creștere va limita câștigurile?

Piața bursieră americană a deschis astăzi în ușoară scădere. Indicele S&P 500 a înregistrat o scădere de 0,2%, în timp ce indicele NASDAQ Composite a scăzut cu 0,1%. Câștigurile ar putea fi limitate de reapariția temerilor legate de inflație – valoarea inflației PPI publicată astăzi a fost cu mult peste așteptări. Nvidia începe ziua cu un câștig semnificativ (1,6%), întrucât CEO-ul său, Jensen Huang, a zburat împreună cu Donald Trump pentru a-l vizita pe Xi Jinping. Președintele SUA se află acum la Beijing și se va întâlni cu Secretarul General al Partidului Comunist Chinez la 05:15, ora României. Acesta este, de departe, cel mai așteptat eveniment al săptămânii. Atenția se va concentra atât asupra știrilor privind viitorul relațiilor comerciale dintre cele două țări, cât și asupra oricăror noutăți referitoare la conflictul dintre SUA și Iran. Deși pe termen scurt închiderea Strâmtorii Hormuz nu reprezintă o problemă majoră pentru Xi, având în vedere nivelul ridicat al rezervelor strategice, pe termen lung aceasta s-ar putea dovedi problematică, întrucât peste 55% din importurile de petrol ale Chinei provin din Orientul Mijlociu. Între timp, reprezentanții băncii de investiții Morgan Stanley și-au manifestat optimismul cu privire la perspectivele generale ale pieței, ridicând previziunile de preț pentru indicele S&P pentru sfârșitul anului 2026. Date macroeconomice Biroul de Statistică a Muncii a publicat date privind inflația prețurilor de producție, care au surprins piața, fiind semnificativ mai mari decât previziunile consensuale. Indicatorul general a crescut cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut – cea mai puternică creștere din decembrie 2022 și cu mult peste așteptări (4,9%). Poate și mai semnificativ, observăm creșteri substanțiale ale indicatorului de bază și ale așa-numitului indice „super-core”, care exclude nu numai prețurile energiei și alimentelor, ci și serviciile legate de comerț. Cele mai mari creșteri se înregistrează, fără surpriză, în sectorul aviației – tarifele aeriene au crescut cu 3% față de luna martie și cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. La 17:30 ora României, au fost publicate și datele privind stocurile de petrol și benzină, relevante în contextul situației actuale a pieței. Scăderea s-a dovedit a fi mai severă decât se aștepta (-4,3 milioane de barili). US100 (interval zilnic) Sursa: xStation, 13.05.2026 Tendința ascendentă și-a menținut câștigurile în jurul pragului de 29.200 de puncte, peste nivelul retragerii Fibonacci de 161,8 calculat pe baza corecției din ianuarie-martie. Dinamica mediilor mobile exponențiale rămâne puternic optimistă, dar elanul cumpărătorilor pare să se estompeze. Posibilitatea unei corecții este susținută în primul rând de indicatorul RSI (14), care semnalează de câteva săptămâni niveluri de supra-cumpărare. Știri despre companii Ford (F.US) : Unul dintre giganții industriei auto americane și-a publicat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026, surprinzând investitorii cu o creștere foarte semnificativă a profitabilității. EPS-ul companiei a crescut la 0,66 USD, comparativ cu așteptările de sub 0,20 USD. Conducerea companiei și-a majorat, de asemenea, prognoza privind EBIT la 8,5–10,5 miliarde USD până la sfârșitul anului. Acțiunile companiei au înregistrat o creștere de peste 5%.

Alibaba (BABA.US) : Compania chineză de comerț electronic, care se implică din ce în ce mai mult și în domeniul AI, și-a publicat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026. În ciuda creșterii dezamăgitoare a veniturilor și a profitabilității, care sunt sub presiune din cauza investițiilor în AI, sentimentul pozitiv și speranțele legate de întâlnirea dintre Xi și Trump susțin prețul acțiunilor, care a crescut cu peste 6%.

Quantum Computing (QUBT.US) : Una dintre companiile lider din sectorul calculului cuantic și-a publicat rezultatele. În ciuda sentimentului pozitiv dinaintea publicării și a creșterii puternice a veniturilor (parțial datorită achiziției Lumiar Semiconductors), investitorii își exprimă îngrijorarea cu privire la capacitatea companiei de a reduce costurile și de a-și îmbunătăți EPS-ul negativ. Prețul acțiunilor a scăzut cu peste 6%.

Arteris (AIP.US): Un furnizor de frunte de soluții NoC (Network-on-Chip) a înregistrat o creștere de peste 7% în urma publicării rezultatelor sale pentru primul trimestru al anului 2026. Veniturile au crescut cu aproape 40% față de aceeași perioadă a anului trecut, permițând companiei să-și majoreze prognoza de venituri pentru 2026 la o valoare cuprinsă între 91 și 95 de milioane de dolari. Până la două treimi din noile comenzi sunt asociate în prezent cu cipuri de inteligență artificială.

