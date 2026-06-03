Rezumatul dimineții (03.06.2026)

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu Iranul a lansat cel puțin 10 rachete balistice către bazele militare americane din Kuweit, inclusiv către baza aeriană Ali Al Salem.

Au fost lansate atacuri și împotriva Bahrainului, Arabiei Saudite și Dubaiului, ceea ce a dus la suspendarea temporară a unor zboruri în regiunea Golfului.

Escaladarea a urmat unui atac american asupra unui petrolier legat de Iran și unor rapoarte privind explozii în apropierea insulei Qeshm. Petrol Prețurile țițeiului Brent și WTI au crescut cu aproximativ 1,90%, ajungând la 97,30 USD și, respectiv, 95,10 USD pe baril. Japonia: Yenul, energia și presiunea fiscală USDJPY testează din nou zona de 160, un nivel care a declanșat anterior intervenția autorităților japoneze pe piața valutară. Ministrul de Finanțe, Satsuki Katayama, a avertizat că Tokyo este pregătit să răspundă în mod adecvat, calmând temporar speculațiile.

În același timp, Japonia a aprobat un buget suplimentar în valoare de 3,1 trilioane de yeni, finanțat prin emisiunea de datorii, destinat subvenționării costurilor cu combustibilul și energia. Acest lucru evidențiază bucla de feedback dificilă dintre creșterile prețurilor la energie determinate de război, slăbiciunea yenului și presiunea fiscală crescândă. BCE și politica monetară Pierre Wunsch, membru al BCE, a sugerat că discuția privind politica monetară din iunie ar fi „relativ ușoară” dacă conflictul din Orientul Mijlociu rămâne nerezolvat. Comentariile sale indică argumente puternice în favoarea unei majorări a ratei dobânzii la sfârșitul acestei luni. SUA: Noi tarife și Secțiunea 301 Statele Unite au propus noi tarife de cel puțin 10% pentru importurile din aproximativ 60 de țări, ca parte a unei anchete privind munca forțată desfășurată în temeiul Secțiunii 301. China, India, Japonia, Coreea de Sud, Brazilia și Elveția s-ar confrunta cu o rată tarifară mai mare, de 12,5%.

Măsura este menită să înlocuiască sistemul tarifar anterior, care a fost anulat de Curtea Supremă. Implementarea nu va avea loc imediat — consultările vor continua până pe 6 iulie, iar audierile vor începe pe 7 iulie. Australia: PIB și PMI pentru sectorul serviciilor PIB-ul Australiei din primul trimestru a crescut cu doar 0,3% trimestru la trimestru și cu 2,5% de la an la an, sub așteptările pieței. Comerțul exterior a fost principalul factor care a frânat creșterea. Cu toate acestea, cererea internă a rămas puternică, în timp ce investițiile private ale întreprinderilor au crescut cu 6,0%.

Indicatorul PMI privind sectorul serviciilor din Australia a scăzut la 48,7 în mai. Noile comenzi au înregistrat cea mai rapidă scădere din ultimii aproape doi ani și jumătate. China: PMI pentru sectorul serviciilor Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor din China a crescut la 54,4 în mai, marcând cel mai rapid ritm de expansiune din ultimele trei luni. Noile comenzi au crescut pentru a 41-a lună consecutivă, în timp ce ocuparea forței de muncă a crescut din nou. SpaceX: Posibilă ofertă publică inițială SpaceX planifică o ofertă publică inițială (IPO) evaluată la aproximativ 75 de miliarde de dolari, cu un preț de ofertă de 135 de dolari pe acțiune. Acest lucru ar implica o evaluare a companiei de aproximativ 1,75 trilioane de dolari și ar reprezenta cea mai mare ofertă publică din istorie. Stabilirea unui preț țintă înainte de începerea turneului de prezentare indică o încredere puternică în cererea investitorilor.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."