Deschiderea sesiunii din SUA: Inflația la producători din SUA sub așteptări. Piața este din ce în ce mai încrezătoare în reducerea ratelor dobânzilor

Principalii indici bursieri din SUA deschid sesiunea de miercuri într-o notă pozitivă, impulsionați de datele privind inflația prețurilor la producători (PPI) din august, mai puternice decât se aștepta. Valoarea înregistrată a fost semnificativ mai bună decât previziunile inițiale. Piața anticipase o creștere de 3,3% a inflației PPI față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce datele oficiale au arătat o creștere de doar 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Inflația prețurilor de producție în SUA pentru luna august 2025 a fost clar sub așteptări. Rata anuală a PPI s-a situat la 2,6%, în scădere față de 3,3% în luna precedentă. Pe bază lunară, PPI a scăzut cu 0,1%, contrar creșterii preconizate de 0,3%, după o creștere anterioară de 0,7%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Se pare că atât raportul PPI de astăzi, cât și datele recente privind piața muncii din SUA — inclusiv revizuirea cifrelor privind locurile de muncă noi și încetinirea vizibilă a creșterii ocupării forței de muncă — vor juca un rol cheie în conturarea viitoarei politici monetare a Rezervei Federale. În ultimele săptămâni, au existat semne clare că piața muncii din SUA își pierde din avânt, iar presiunea inflaționistă se atenuează treptat. Drept urmare, piețele financiare sunt aproape unanim convinse că Fed va decide prima reducere a ratei dobânzii încă din această lună. Mai mult, așteptările investitorilor devin din ce în ce mai „moderate”. Probabilitatea unui scenariu care implică cel puțin trei reduceri ale ratei dobânzii până la sfârșitul anului 2025 este în creștere. Participanții la piață par să presupună că Fed ar putea avea mai puține motive pentru a menține politica monetară restrictivă, mai ales dacă datele viitoare – în special indicatorul inflației CPI – vor confirma tendința dezinflaționistă. Această evoluție stimulează sentimentul pozitiv pe piețele de acțiuni și obligațiuni, susținând nu numai creșterea indicilor bursieri, ci și presiunea descendentă asupra randamentelor titlurilor de stat americane. Volatilitatea acțiunilor cotate în SUA. Sursa: xStation5 US100 (interval H1) Este evident că piața a primit foarte pozitiv știrile de astăzi privind inflația. Contractele futures Nasdaq 100 se tranzacționează cu mult peste mediile mobile cheie (EMA 25, EMA 50 și EMA 100), indicând un sentiment puternic de creștere. Mișcarea actuală continuă tendința ascendentă după o revenire anterioară, investitorii anticipând o consolidare suplimentară a pieței. Un astfel de comportament sugerează că piața are încredere în impactul pozitiv al datelor privind inflația și se așteaptă ca tendința ascendentă să continue. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Acțiunile Oracle (ORCL.US) au crescut cu 39% după publicarea rezultatelor pentru primul trimestru al anului fiscal 2025. Veniturile au atins 14,9 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 12% față de anul precedent. Câștigul pe acțiune (EPS) a fost de 1,47 dolari, ușor sub așteptările analiștilor. Cu toate acestea, un factor cheie care a determinat creșterea acțiunilor a fost creșterea semnificativă a portofoliului de comenzi restante (Remaining Performance Obligations, RPO), care a atins 455 miliarde de dolari, o creștere de 359% față de anul precedent. Această creștere rezultă din semnarea a patru contracte de miliarde de dolari cu clienți precum OpenAI, Meta, NVIDIA și AMD. Oracle planifică extinderea în continuare a infrastructurii cloud, investind 35 miliarde de dolari în dezvoltarea centrelor de date în acest an. Prognozele indică o creștere de 77% a veniturilor din infrastructura cloud pentru anul fiscal curent, care ar putea ajunge la 144 miliarde de dolari până în 2029.

Asset Entities Inc. (ASST.US) a înregistrat o creștere de aproximativ 30% după anunțarea fuziunii cu Strive Asset Management. Compania este specializată în marketing social pe platforme precum Discord și TikTok. Fuziunea va crea prima companie cotată la bursă axată pe investiții în Bitcoin. Tranzacția va permite strângerea rapidă de capital pentru achiziții suplimentare de criptomonede și implementarea de strategii financiare inovatoare și eficiente din punct de vedere fiscal pentru investitori.

NIO (NIO.US) a scăzut cu 9,4% după ce a anunțat o ofertă de acțiuni în valoare de 1 miliard de dolari. Compania intenționează să ofere 181,8 milioane de acțiuni la prețul de 5,50 dolari fiecare. Deși fondurile sunt destinate cercetării și dezvoltării tehnologiei vehiculelor electrice și scopurilor corporative, investitorii au reacționat negativ la diluarea acțiunilor. Piața așteaptă acum finalizarea ofertei, programată pentru începutul lunii octombrie 2025, împreună cu detalii suplimentare privind utilizarea veniturilor.

Gossamer Bio (GOSS.US) a crescut cu aproximativ 9% după ce UBS a inițiat acoperirea cu un rating „vumpărare” și un preț țintă de 19 dolari. Analiștii subliniază potențialul subevaluat al portofoliului clinic al companiei și prevăd o apreciere a prețului acțiunilor pe termen scurt și mediu. Compania se concentrează pe dezvoltarea seralutynibului pentru hipertensiune pulmonară, rezultatele studiului PROSERA fiind așteptate în februarie 2026.

