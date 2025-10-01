Deschiderea sesiunii din SUA: Piața calmă în ciuda incertitudinii

Închiderea guvernului SUA, prima din ultimii șapte ani, a provocat o oarecare îngrijorare, dar reacția pieței rămâne moderată. Deși unele agenții federale și-au întrerupt activitatea și plățile către anumiți angajați au fost suspendate, investitorii nu au cedat panicii. Piețele au luat deja în calcul riscurile asociate cu acest impas, motiv pentru care scăderile observate sunt relativ mici și nu seamănă cu o vânzare masivă.

Cu toate acestea, un factor semnificativ rămâne lipsa publicării datelor macroeconomice cheie, cum ar fi raportul săptămânal privind ocuparea forței de muncă (NFP), care introduce o incertitudine suplimentară și limitează capacitatea pieței de a evalua cu precizie starea economiei. Cu toate acestea, majoritatea participanților la piață presupun că impasul bugetar va avea un impact limitat și pe termen scurt asupra economiei și se așteaptă la un acord rapid între părți.

Tensiunile politice rezultate din rivalitatea dintre democrați și republicani, precum și alegerile din 2026, rămân un factor de risc, dar în acest moment Wall Street se concentrează în principal pe datele economice și deciziile Fed. Rezerva Federală, ținând cont de incertitudinea crescută, va fi probabil mai prudentă în ceea ce privește viitoarele majorări ale ratei dobânzii.

Deși situația politică din Washington rămâne instabilă, piețele financiare par pregătite pentru astfel de scenarii și nu prevăd în prezent turbulențe majore. Calmul moderat al investitorilor sugerează că actuala închidere a guvernului a fost în mare parte anticipată, iar efectele negative potențiale asupra economiei vor fi limitate și de scurtă durată.

US500 (interval H1)

Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) sunt în creștere, în ciuda perturbărilor continue legate de închiderea guvernului SUA. Impasul politic de la Washington și suspendarea activității unor instituții federale nu au declanșat o reacție puternică a pieței, ceea ce sugerează că investitorii percep situația ca fiind temporară și cu un impact economic limitat.

Sursa: xStation5

Știri despre companii:

IBM (IBM.US) și AMD (AMD.US) au încheiat un parteneriat strategic pentru a furniza infrastructură AI avansată pentru Zyphra, o companie specializată în software open-source și cercetare în domeniul AI. Zyphra, cu sediul în San Francisco, dezvoltă soluții AI open-source prin promovarea de modele și tehnologii AI sofisticate. Acest acord va oferi Zyphra acces la resursele puternice de cloud computing ale IBM, permițând dezvoltarea și instruirea de modele AI de ultimă generație, la scară largă. Colaborarea marchează un pas important în avansarea tehnologiilor AI generative și demonstrează modul în care marile firme de tehnologie își unesc forțele pentru a sprijini inovarea în acest domeniu în rapidă evoluție. Zyphra, care a încheiat recent o rundă de finanțare de 1 miliard de dolari, intenționează să utilizeze aceste resurse pentru a dezvolta în continuare soluții AI revoluționare.

Fortress Biotech (FBIO.US) pierde din valoare în sesiunea de miercuri, scăzând cu aproximativ 34% după ce Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) a refuzat să aprobe medicamentul său CUTX-101 pentru boala rară Menkes. Această știre negativă a declanșat o puternică presiune de vânzare, afectând prețul acțiunilor companiei.

Acțiunile Nike (NKE.US) au crescut cu peste 3% în timpul sesiunii de miercuri, după ce compania a raportat rezultate pentru primul trimestru care au depășit previziunile medii ale analiștilor. Acest lucru confirmă concentrarea eficientă a companiei asupra disciplinelor sportive cheie, precum alergarea și baschetul, care începe să dea rezultate tangibile. Cel mai important factor pozitiv a fost creșterea veniturilor din vânzările en gros, susținută de parteneriatele cu Amazon și Foot Locker. În plus, Nike a înregistrat o îmbunătățire clară a vânzărilor de pantofi de alergare. Aceste rezultate pozitive au fost întâmpinate cu entuziasm de investitori, ceea ce a dus la creșterea cererii pentru acțiunile companiei.

Acțiunile Marvell Technology (MRVL.US) sunt în prezent în scădere cu aproximativ 3% în urma unei retrogradări. Analiștii subliniază că afacerea Marvell în domeniul centrelor de date aproape s-a triplat în ultimii doi ani, impulsionată de succesul implementării procesoarelor XPU personalizate și de un portofoliu puternic de cipuri de rețea care suportă AI. Cu toate acestea, vizibilitatea limitată pe piață și concurența crescândă în segmentul procesoarelor XPU personalizate — în special după recentă creștere rapidă a prețului acțiunilor — determină analiștii să adopte o poziție mai prudentă față de companie.