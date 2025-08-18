Deschiderea sesiunii din SUA: Piața în așteptarea deciziilor

Începutul noii săptămâni este marcat de speranțele și îngrijorările investitorilor cu privire la factori geopolitici și macroeconomici importanți. Întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska s-a desfășurat fără angajamente sau declarații privind pacea, ceea ce se reflectă în dezamăgirea pieței.
Potrivit unui raport al Deutsche Bank, sentimentul investitorilor a coborât la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni.
Apollo Sløk avertizează, de asemenea, asupra deteriorării mediului macroeconomic. Scăderea fluxurilor comerciale maritime semnalează o slăbire a consumului. Un fond privat scandinav subliniază, de asemenea, că alocarea de capital în companiile de inteligență artificială depășește deja nivelurile extreme din perioada bulei dot-com.
Sursa: Appolo Sløk.
Sursa: Bloomberg Finance LP
După întâlnirea neproductivă din Alaska, o altă incertitudine pe care piața așteaptă să fie rezolvată este poziția FED cu privire la politica viitoare. Piața caută o direcție, dar încă nu o găsește, sesiunea deschizându-se la nivelul de închidere de vineri.
US500 (interval zilnic)
Indicele principal al bursei de valori Wall Street se află în prezent la limita superioară a unui canal de consolidare în scădere, într-o tendință ascendentă. Prețul este cu mult peste medii, însă indicatorii RSI nu sugerează încă condiții de supra-cumpărare. Piața caută un motiv pentru a continua creșterea, dar dacă nu găsește unul, scăderea ar putea fi dureroasă. În acest caz, nivelurile inițiale de suport sunt 6.360, urmate de 6.250, unde se află minimele recente și media mobilă exponențială de 50 de perioade. Un suport suplimentar ar putea veni de la mediile mobile exponențiale de 100 și 200 de perioade, aceasta din urmă fiind poziționată și la minimele de acum două luni, ceea ce o face un nivel foarte important în cazul unor posibile scăderi.
Știri despre companii:
UnitedHealth Group (UNH.US) - Vedeta sesiunii este în prezent controversata companie care furnizează servicii în sectorul asigurărilor de sănătate. Compania a avut un an foarte dificil, dar seria nefastă ar putea să se inverseze după anunțul de vineri privind achizițiile importante de acțiuni și opțiuni de către Warren Buffett și Michael Burry. Vineri, compania a închis sesiunea cu o creștere de peste 10%. Luni, UnitedHealth crește cu încă 2% la deschidere. Timpul va arăta dacă schimbarea de sentiment este durabilă.
Sursa: xStation5
Palo Alto (PANW.US) - La sfârșitul sesiunii de luni, unul dintre liderii din industria securității cibernetice urmează să-și publice rezultatele pentru prima jumătate a anului 2025. Se așteaptă venituri de 2,5 miliarde de dolari și un EPS de 0,85, marcând o nouă etapă importantă în creșterea companiei.
Novo Nordisk (NVO.US) - Compania farmaceutică, cunoscută pentru medicamentul său revoluționar împotriva obezității, Ozempic, recuperează o parte din pierderile recente pe fondul unui val de optimism legat de un nou produs care a primit aprobarea FDA. Medicamentul, „Wegovy”, ajută la tratarea bolilor hepatice.
Credit fiscal în SUA - Noile reguli de acordare a creditelor fiscale pentru infrastructura de energie regenerabilă din SUA susțin evaluările companiilor din acest sector. Printre aceste companii se numără Vestas, care a înregistrat o creștere de 15%.
Soho House (SHCO.US) - Compania americană de ospitalitate și restaurante urmează să fie achiziționată de un fond de investiții privat. Grupul de investiții este dispus să plătească 9 dolari pe acțiune, ceea ce reprezintă o primă de 18% față de valoarea actuală de piață.Dayforce (DAY.US) - Compania care furnizează soluții software pentru întreprinderi a înregistrat o creștere de 13% după ce a fost selectată ca furnizor de către Thoma Bravo.
