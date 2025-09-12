Deschiderea sesiunii din SUA: Piața încetinește după o săptămână aglomerată

Astăzi, Wall Street este caracterizată de o atmosferă de anticipare și ușoară neliniște. Indicii principali au închis joi la noi recorduri, dar astăzi pierd o parte din câștiguri. US500 rămâne în jurul valorii de deschidere anterioare. US100 este în creștere cu 0,2%, în timp ce US2000 este în scădere cu 0,5%. Investitorii par să se afle într-un echilibru între bucuria evaluărilor record și îngrijorările crescânde cu privire la piața muncii. Indicele Dow Jones a depășit pentru prima dată nivelul de 46.000 de puncte, în mare parte datorită stării bune a companiilor și datelor macroeconomice mai slabe decât se aștepta, care sporesc probabilitatea reducerii ratelor dobânzilor. Atât S&P 500, cât și Nasdaq au încheiat joi la niveluri istorice. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Date macroeconomice: Deși investitorii încă speră la o “aterizare ușoară” a economiei, problemele potențiale legate de piața muncii și consum devin din ce în ce mai evidente. Numărul crescând de cereri noi de șomaj și raportul NFP foarte slab sugerează o răcire semnificativă a ocupării forței de muncă, ceea ce pe termen lung poate limita cheltuielile de consum. În același timp, datoria ridicată a gospodăriilor, determinată de împrumuturi mai scumpe și de sarcini record ale cardurilor de credit, slăbește rezistența consumatorilor la o încetinire suplimentară. În plus, problema datoriei publice, care în SUA atinge niveluri istorice și, combinată cu creșterea costurilor de serviciu, devine o provocare din ce în ce mai mare pentru bugetul federal. Această situație crește riscul ca, chiar și cu politica de relaxare a Fed, creșterea economică în trimestrele următoare să fie dificil de menținut. Indicele Universității din Michigan din august a arătat rezultate mixte. Valoarea principală și evaluarea situației actuale au fost aproape de previziuni, dar așteptările consumatorilor au scăzut semnificativ sub previziuni, iar previziunile pe termen lung privind inflația au crescut peste consens. Această configurație poate sugera o cerere mai slabă din partea consumatorilor, menținând în același timp presiunea asupra prețurilor, ceea ce limitează capacitatea Fed de a relaxa rapid politica monetară. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Graficul arată formarea unui potențial Double Top. Dacă prețul se redresează din zona de rezistență la nivelul de 24.000, este probabilă o corecție a tendinței ascendente, mai întâi către retragerea Fibonacci de 23,6%, apoi testând suportul foarte puternic în jurul valorii de 22.800 dolari, întărit de retragerea Fibonacci de 50%. Dacă acest nivel este depășit, se deschide calea pentru o corecție suplimentară, cu prima rezistență puternică la nivelul de 22.100, unde se află retragerea Fibonacci de 78%, și o zonă suplimentară în jurul valorii de 21.600, marcată de începutul actualului val ascendent. Știri despre companii: Adobe (ADBE.US) - Compania a înregistrat o creștere de aproape 4% după publicarea unor previziuni puternice privind veniturile trimestriale; firma beneficiază de creșterea monetizării funcțiilor AI.

RH (RH.US) - Acțiunile companiei au scăzut cu aproape 10% după ce aceasta și-a redus previziunile privind vânzările pe întreg anul. Compania a subliniat impactul negativ al noilor tarife și întârzieri din SUA.

Super Micro Computer (SMCI.US) - Creștere de peste 5% la deschidere, după lansarea livrărilor de sisteme Nvidia Blackwell Ultra.

Warner Bros. Discovery (WBD.US) - Gigantul media continuă să crească, după rapoarte privind o achiziție planificată de către Paramount Skydance. Compania a înregistrat o creștere de peste 7% la deschidere.

Stellantis (STLA.US) - Producătorul de autovehicule corectează câștigurile anterioare. UBS a anunțat că profilul de risc/recompensă pe termen scurt este „neatractiv”. Compania a înregistrat o scădere de peste 2%.

Array Technologies (ARRY.US) - Compania a înregistrat o scădere de 5% după ce Bank of America a emis o recomandare negativă, indicând riscurile potențiale legate de tarife.

