Deschiderea sesiunii din SUA: Piața nu crede în recesiune, dar așteaptă discursul de astăzi al lui Jerome Powell

Piețele financiare par să ignore complet riscul unei recesiuni în economia SUA. Convingerea predominantă este că o aterizare ușoară nu este doar cel mai probabil rezultat, ci, de fapt, singura cale viabilă de urmat, având în vedere contextul macroeconomic actual. Optimismul investitorilor este alimentat și mai mult de nivelurile record ale principalilor indici bursieri americani, care ating noi maxime istorice aproape zilnic. Raliul tehnologic nu dă semne de încetinire — de fapt, pare să se accelereze, impulsionat de interesul crescând pentru inteligența artificială, infrastructura de date și producția avansată de semiconductori. Un număr din ce în ce mai mare de companii anunță investiții de milioane de dolari în tehnologie, de la construirea de centre de date până la implementarea de soluții bazate pe inteligența artificială. Această tendință continuă să susțină sentimentul optimist al pieței și atenuează temerile legate de o potențială încetinire economică. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Punctul central pentru investitori astăzi este discursul președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell. Tonul său și orice indicii despre direcția viitoare a politicii monetare pot juca un rol decisiv în determinarea traiectoriei pe termen scurt a piețelor. Orice mențiune a riscurilor de recesiune sau a necesității de a menține rate ale dobânzii mai ridicate ar putea declanșa o corecție, în timp ce o poziție mai “dovish” va fi probabil interpretată ca o confirmare a tendinței ascendente actuale.. US500 (interval H1) Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) înregistrează creșteri modeste în prima parte a ședinței de tranzacționare, menținându-se aproape de nivelurile record. În ciuda optimismului predominant și a dinamicii puternice de creștere, investitorii dau dovadă de prudență înaintea discursului foarte așteptat al președintelui Fed, Jerome Powell. Declarațiile sale vor fi esențiale pentru conturarea așteptărilor privind politica monetară viitoare și comportamentul pe termen scurt al piețelor de acțiuni. Sursa: xStation5 Știri despre companii Acțiunile Boeing (BA.US) s-au apreciat cu aproximativ 3%, tranzacționându-se la aproape 216 dolari, în urma rapoartelor conform cărora SUA și China se află în etapa finală a negocierilor privind o comandă importantă de aeronave pentru Boeing. Deși detaliile privind numărul și modelul aeronavelor nu au fost dezvăluite, potențiala tranzacție ar putea avea un impact semnificativ asupra performanței financiare a companiei. Știrea a îmbunătățit sentimentul investitorilor, impulsionând acțiunile înainte de deschiderea pieței.

Acțiunile ACM Research (ACMR.US) au crescut cu peste 6%, ajungând la 38,50 dolari, după anunțul conform căruia această companie va fi adăugată în indicele S&P SmallCap 600, înlocuind WK Kellogg Co., care se așteaptă să fie achiziționată de Ferrero Group, în așteptarea finalizării tranzacției. Includerea în indice va crește probabil vizibilitatea ACM Research în rândul investitorilor instituționali, crescând potențial lichiditatea și atractivitatea pentru fondurile axate pe companii cu capitalizare mică.

Firefly Aerospace (FLY.US) a înregistrat o scădere de aproximativ 10% a acțiunilor sale după publicarea primului raport de profit al companiei ca entitate cotată la bursă. În ciuda creșterii puternice a veniturilor și a unui portofoliu de comenzi în valoare de 1,1 miliarde de dolari, investitorii rămân îngrijorați de pierderile operaționale ridicate și de rata rapidă de consum a lichidităților disponibile. Acțiunile

Kenvue (KVUE.US) au crescut cu aproximativ 4% la începutul tranzacționării, în ciuda avertismentelor emise de administrația Trump cu privire la utilizarea Tylenolului (paracetamol) în timpul sarcinii. Autoritățile au sugerat o posibilă legătură între medicament și un risc crescut de autism la copii, ceea ce a stârnit îngrijorări semnificative atât în rândul investitorilor, cât și al consumatorilor. Cu toate acestea, acțiunile au înregistrat o ușoară revenire, deși rămân în scădere cu peste 25% în ultimele șase luni, în mare parte din cauza rapoartelor continue privind posibile legături între utilizarea Tylenol și probleme de dezvoltare.

