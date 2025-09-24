Deschiderea sesiunii din SUA: Piața se consolidează aproape de vârf

Discursul de ieri al președintelui Fed, Jerome Powell, a răcit sentimentul investitorilor. Remarcile sale potrivit cărora prețurile activelor sunt „relativ ridicate” și că banca centrală va fi prudentă în ceea ce privește reducerile suplimentare ale ratei dobânzii au determinat scăderea indicilor. Drept urmare, S&P 500, Nasdaq și Dow au încheiat sesiunea în ușoară scădere. Cu toate acestea, astăzi piața încearcă să recupereze o parte din pierderi, contractele futures înregistrând o ușoară creștere la deschidere, dar fără a reuși să mențină creșterea. Piețele încă analizează comentariile de ieri ale lui Jerome Powell și ale altor membri ai Fed, care le-au reamintit investitorilor de abordarea prudentă a băncii centrale în ceea ce privește relaxarea în continuare a politicii monetare. Drept urmare, sentimentul rămâne volatil, iar participanții la piață așteaptă noi impulsuri, atât din noile date macroeconomice din această săptămână, cât și din datele care vor fi publicate săptămâna viitoare. Acestea sunt cele care ar putea stabili direcția pentru mișcările viitoare ale indicilor și așteptările privind următoarele decizii ale Fed Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Astăzi, sectoarele imobiliar, sănătate și tehnologie pierd în mod evident teren. Indicii sunt împinși în sus de companiile miniere și cele de bunuri de consum. Sursa: Bloomberg Finance LP Date macroeconomice: Astăzi, la 17:00 ora României, am aflat datele privind vânzările de case noi în SUA: Vânzări de case în septembrie: actual 800.000 (previziuni: 650.000, anterior: 652.000) Datele de astăzi privind vânzările de case noi în SUA au surprins piața. Cererea de locuințe rămâne ridicată, în ciuda costurilor încă ridicate ale creditelor ipotecare. Acest lucru indică faptul că economia continuă să dea dovadă de reziliență iar consumatorii au o poziție financiară relativ puternică. Un astfel de rezultat puternic poate întări îngrijorările cu privire la presiunea inflaționistă persistentă și poate pune sub semnul întrebării reducerile suplimentare ale Fed, ceea ce poate exercita presiune asupra piețelor, dar poate susține dolarul. US500 (interval zilnic) Indicele a ieșit din canalul ascendent anterior din partea superioară și a stabilit unul nou maxim. Având în vedere indicatorul RSI care indicp „supra-cumpărare”, cumpărătorii ar putea avea dificultăți în menținerea ritmului. În cazul unei ieșiri din noul canal din partea inferioară, este posibilă testarea suportului situat în jurul valorii de 6.660 dolari. Dacă suportul este depășit, scenariul cel mai probabil este consolidarea în jurul valorii de 6.500 dolari. Sursa: xStation Știri despre companii: Lithium Americas (LAC.US) - Compania minieră de litiu a înregistrat o creștere de peste 50% la deschidere, după ce a anunțat achiziționarea a 10% din acțiuni de către guvernul SUA, ca parte a controlului strategic al sectorului.

Adobe (ADBE.US) - Compania de software a înregistrat o scădere de aproximativ 1,5%, după ce Morgan Stanley și-a redus previziunile pentru companie.

Alibaba (BABA.US) - Gigantul chinez al comerțului electronic a anunțat o creștere a bugetului său de dezvoltare a AI la 50 de miliarde, ceea ce a determinat o creștere a acțiunilor cu peste 8% la deschidere.

Micron (MU.US) - Producătorul de semiconductori a publicat previziuni optimiste privind vânzările, pe fondul cererii de AI. Compania a înregistrat o creștere de peste 2%.

