Deschiderea sesiunii din SUA: Presiune de vânzare pe Wall Street 📉Oracle în scădere cu 4% pe fondul raportului Rotschild & Co Redburn

Indicii americani sunt în scădere pe fondul aprecierii dolarului, determinată de creșterea robustă a PIB-ului, comenzile solide de bunuri durabile și scăderea cererilor de șomaj. Investitorii se întreabă dacă Fed va continua într-adevăr relaxarea monetară în acest an, la „ritmul rapid” preconizat anterior. US500 în scădere cu peste 0,9% în timp ce US2000 pierde aproape 2%

Lithium Americas se redresează pe fondul speculațiilor privind o potențială participație a guvernului SUA

Acțiunile Oracle reacționează negativ la raportul Rothschild & Co Redburn

Dolarul american se apreciază , iar randamentele titlurilor de stat cresc după ce PIB-ul din Q2 a înregistrat o creștere de 3,8% față de anul precedent , depășind previziunile de 3,3%

Cererile de șomaj au scăzut la 217.000 , comparativ cu previziunile de 233.000 și 233.000 anterior

Cheltuielile de consum au crescut cu 2,5% în trimestrul al doilea, mult peste previziunile de 1,6% și doar 0,5% anterior Perspectivă tehnică US500 (interval zilnic) US500 se tranzacționează astăzi cu aproape 1% mai jos. Suportul cheie apare în apropierea nivelului de 6.500 de puncte, unde se află media mobilă exponențială de 50 de zile (EMA 50 - linia portocalie). Indicele a testat acest nivel de trei ori în ultimele luni. În ceea ce privește creșterea, rezistența este definită de reacția recentă a prețului în jurul nivelului de 6.800 de puncte. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Știri despre companii Immuneering Corp. (IMRX) a înregistrat o scădere de aproximativ 15% după ce a raportat o rată de supraviețuire globală de 86% la nouă luni la pacienții cu cancer pancreatic tratați cu atebimetinib plus mGnP. Vestea pozitivă a declanșat o serie de operațiuni de marcare a profitului.

Jabil (JBL) a înregistrat o scădere de aproape 9% , chiar dacă această companie de servicii de producție a publicat rezultate pentru trimestrul al patrulea care au depășit estimările analiștilor.

Lithium Americas (LAC) a înregistrat o creștere de aproape 12% după ce s-a raportat că administrația Trump ia în considerare achiziționarea unei participații în companie.

Oracle (ORCL) scade cu aproape 5% pe fondul slăbiciunii generale a sectorului tehnologic. Rothschild & Co Redburn a inițiat acoperirea cu un rating de vânzare , argumentând că piața supraestimează semnificativ valoarea veniturilor companiei din cloud. Prețul acțiunilor rămâne cu mult peste media mobilă exponențială de 50 de zile (EMA 50), dar testează minimele locale recente sub 300 USD . Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."