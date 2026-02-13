Rezumatul dimineții: Vânzări masive la nivel global în sectorul tehnologic (13.02.2026)

Sesiunea de tranzacționare de pe Wall Street s-a încheiat cu vânzări masive. Vânzările s-au extins pe întreaga piață bursieră americană, care a încheiat ziua cu pierderi semnificative. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1,5%, Dow Jones a pierdut 1,3%, iar Nasdaq a scăzut cu 2%.

Sectorul tehnologic a rămas sub o presiune semnificativă, companiile de software fiind cele mai afectate de vânzarea masivă de ieri. Aceasta este o continuare a presiunii asupra acțiunilor acestor companii.

Donald Trump a semnalat că un acord cu Iranul ar putea fi încheiat în următoarele săptămâni . În același timp, Statele Unite își intensifică prezența militară în regiunea Golfului Persic.

Astăzi este programată publicarea datelor privind inflația CPI în Statele Unite, care va fi un eveniment cheie pentru piețele financiare și așteptările privind politica viitoare a Fed.

Piețele bursiere asiatice au fost supuse presiunii din cauza deteriorării sentimentului global și a vânzării masive a companiilor de tehnologie. Ca urmare, principalii indici au încheiat sesiunea în teritoriu negativ: Japonia (Nikkei 225) -0,68%, Hong Kong (Hang Seng) -1,79%, Shanghai Composite -0,70%, Australia (S&P/ASX 200) -1,37%.

Naoki Tamura, membru al consiliului de administrație al BOJ, a evaluat că inflația din Japonia este sustenabilă . El a subliniat, de asemenea, că politica actuală rămâne acomodativă și că ratele dobânzilor au spațiu pentru creșteri suplimentare.

Banca Populară a Chinei (PBOC) a stabilit rata de referință USD/CNY de astăzi la 6,9398, în timp ce previziunile presupuneau o valoare de 6,9045.

În China, prețurile locuințelor noi au scăzut cu 0,4% față de luna precedentă și cu 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut în ianuarie, cea mai mare scădere anuală din ultimele șapte luni.

Yenul fluctuează pe piața valutară . Yenul a fost foarte volatil, iar moneda este în prezent sub presiune și pierde teren față de cele mai puternice monede. Perechea USD/JPY a depășit din nou nivelul de 153.

Alte perechi valutare importante se tranzacționează în intervale înguste înainte de publicarea datelor privind CPI din SUA. AUD și monedele prociclice rămân sub presiune.

Piața metalelor prețioase înregistrează o ușoară revenire după vânzările masive de ieri . Aurul crește ușor, testând nivelul de 4.950 USD, în timp ce argintul câștigă aproape 2% și se situează în jurul valorii de 76,50 USD.

Piața criptomonedelor este prudentă. Bitcoin este în ușoară scădere și sub 66.000 USD, la fel ca Ethereum, care se tranzacționează în prezent sub 1.950 USD.

