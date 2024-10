Deschiderea sesiunii din SUA: Russell 2000 conduce câștigurile în debutul ședinței de joi

Wall Street în dispoziție mixtă la începutul sesiunii

Russell 2000 câștigă 0,72%

Acțiunile Moderna scad cu 15,5% după ce compania a declarat că intenționează să își reducă bugetul de cercetare și dezvoltare cu aproximativ 20% Piețele americane deschid sesiunea de joi într-o dispoziție moderat bună. La cinci minute de la deschidere, Nasdaq crește cu 0,05%, în timp ce S&P500 crește cu 0,02%. Russell 200 se descurcă relativ bine, avansând 0,72%. Atenția investitorilor se concentrează astăzi pe știrile corporative. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Volatilitatea actuală observată pe Wall Street. Sursa: xStation 5

US100

Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează astăzi cu 0,10 % mai sus față de închiderea ședinței de miercuri. De asemenea, este demn de remarcat faptul că avansul de astăzi au dus indicele deasupra zonei de rezistență, care a fost media mobilă exponențială de 50 de zile (curba albastră de pe grafic). Menținerea acestei zone pe termen mediu ar putea fi un element important care să definească revenirea susținută a US100 la trendul ascendent. Pe de altă parte, pe termen mediu, un punct important de susținere ar putea fi zona psihologică din apropierea mediilor exponențiale de 100 și 200 de zile (curba mov și curba aurie). Sursă: xStation 5

Știri corporative Lanțul de restaurante McDonald's (MCD.US) va prelungi oferta de masă de 5 dolari în SUA până în decembrie. Aproape 80% dintre toate francizele au votat pentru prelungirea ofertei, a raportat compania. Oferta de 5 dolari a început în iunie și inițial se aștepta să dureze doar aproximativ patru săptămâni, dar a devenit un succes de vânzări pentru brand. În ciuda veștii, acțiunile companiei au pierdut 0,4% la începutul sesiunii. Acțiunile Moderna (MRNA.US) pierd 15,5% la începutul ședinței de astăzi, după ce compania a anunțat că intenționează să își reducă bugetul de cercetare și dezvoltare cu aproximativ 20% în următorii trei ani și să oprească fabricarea/lucrarea la mai multe produse noi.

Acțiunile companiei au atins cel mai scăzut nivel din noiembrie 2023. Sursa: xStation Acțiunile Alaska Air (ALK.US) cresc cu 5% la începutul ședinței, după ce compania și-a majorat previziunile privind profitul pe acțiune pentru trimestrul curent, citând venituri mai bune și previziuni privind costul combustibilului. Acțiunile colegilor Southwest Airlines, American Airlines, Delta Air Lines și United Airlines sunt, de asemenea, în creștere. PREVIZIUNILE PENTRU TRIMESTRUL AL TREILEA Câștiguri pe acțiune de 2,15-2,25 dolari, preconizate a fi de 1,40-1,60 dolari

Creșterea veniturilor per loc disponibil de ~2%, nu se așteaptă nicio creștere

Costul combustibilului pe galon de 2,60-2,70 dolari, estimat la 2,85-2,95 dolari

Creștere a capacității de +2% până la +3% Recomandările analiștilor Simon Property (SPG.US): Stifel și-a redus ratingul pentru acțiunile companiei la „neutru” de la „cumpărare” anterior, din cauza creșterii considerabile a acțiunilor față de sector și a depășirii semnificative a prețului țintă al Stfifel. Prețul țintă a fost stabilit la 159 de dolari pe acțiune. Carvana (CVNA.US): Stephens a inițiat acoperirea analitică a companiei cu un rating „supraponderal”, cu un preț țintă de 190 de dolari pe acțiune.

