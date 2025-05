Rezumatul zilei: Revenirea tensiunilor comerciale dintre SUA și China declanșează aversiunea la risc (29.05.2025)

Inflația PCE din SUA a scăzut ușor mai mult decât se aștepta, înregistrând 2,1% de la an la an față de 2,2% anticipat și 2,3% anterior. Inflația de bază a scăzut conform așteptărilor la 2,5% de la 2,7% pe an. Inflația rămâne ridicată, ceea ce probabil nu va schimba poziția Fed la reuniunea de politică monetară din iunie.