Deschiderea sesiunii din SUA: Sentimente mixte pe Wall Street 📊IBM pierde, Honeywell câștigă 7%

Aspecte esențiale US100 scade ușor la deschiderea pieței americane

Acțiunile Tesla și IBM scad după publicarea rezultatelor financiare, în timp ce Dow Inc. și Honeywell înregistrează creșteri.

Intel urmează să raporteze rezultatele financiare după închiderea pieței americane.

Sentimentul pe Wall Street a fost mixt la deschiderea sesiunii de tranzacționare din SUA. La 17 octombrie, aproximativ 12% dintre companiile din S&P 500 raportaseră rezultatele pentru al treilea trimestru. Un procent impresionant de 86% dintre acestea au înregistrat un câștig pe acțiune (EPS) peste așteptările analiștilor — o rată mai mare decât media pe cinci ani de 78% și media pe zece ani de 75%. Cu toate acestea, surpriza medie a câștigurilor a fost de 5,9%, sub media pe cinci ani de 8,4%. Rata globală de creștere a câștigurilor (la 17 octombrie), care include atât rezultatele raportate, cât și estimările pentru companiile care nu au raportat încă, se situează în prezent la 8,5%, comparativ cu 7,7% săptămâna trecută și 7,9% la sfârșitul lunii septembrie, potrivit datelor FactSet Research Systems. Indicele US100 încearcă să se mențină peste nivelul de 25.000 de puncte. Pe termen mediu, indicele de referință ar putea reveni la testarea mediei mobile exponențiale pe 50 de zile (EMA50, linia portocalie), mai ales dacă taurii nu reușesc să împingă decisiv cotația indicelui peste această barieră importantă din punct de vedere psihologic. Astăzi, după sesiunea din SUA, Intel (INTC.US) va raporta rezultatele. Source: xStation5 Tesla a deschis sesiunea cu un gap de aproape 3%. Source: xStation5 Gigantul industrial Honeywell a beneficiat de un raport trimestrial puternic, acțiunile sale revenind peste media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200, linia roșie), încercând să inverseze tendința descendentă pe termen mediu. Sursa: xStation5 Știri despre companii Tesla (TSLA.US) a scăzut cu 3,5% după ce profiturile s-au diminuat notabil, în ciuda unui număr record de vânzări de vehicule.

Dow Inc. (DOW.US) a crescut cu 6% după ce compania chimică americană a depășit estimările privind EBITDA operațional pentru al treilea trimestru.

Honeywell (HON.US) a câștigat 4% în urma unui profit pe acțiune (EPS) ajustat mai bun decât estimările.

IBM (IBM.US) a scăzut cu 7% , deoarece veniturile din segmentele cheie de software — inclusiv unitatea Red Hat — au fost sub așteptări.

Las Vegas Sands (LVS.US) a avansat cu 5% după ce a raportat un EPS pentru al treilea trimestru peste previziunile analiștilor.

LendingClub (LC.US) a crescut cu 11% după ce a furnizat previziuni optimiste privind acordarea de împrumuturi în trimestrul al patrulea; JPMorgan a ridicat ratingul acțiunilor la supraponderare .

Moderna (MRNA.US) a scăzut cu 4% după ce vaccinul său împotriva citomegalovirusului nu a atins obiectivul final într-un studiu clinic în fază avansată.

Molina Healthcare (MOH.US) a scăzut cu 18% după ce a redus previziunile privind profitul ajustat pe întreg anul din cauza costurilor medicale mai mari în toate segmentele de activitate.

T-Mobile US (TMUS.US) a scăzut cu 1% în urma rezultatelor din al treilea trimestru.

Tractor Supply (TSCO.US) a scăzut cu 3% după ce și-a redus previziunile privind vânzările pe întreg anul, cu un punct mediu aproape de limita inferioară a intervalului anterior.

Ribbon Communications (RBBN.US) a scăzut cu 14% după ce a înregistrat un profit dezamăgitor în trimestrul al treilea și a prezentat previziuni slabe privind veniturile pentru trimestrul al patrulea.

Ventyx Biosciences (VTYX.US) a crescut cu 105% după ce rezultatele studiilor clinice în fază intermediară au arătat reduceri semnificative ale factorilor de risc cardiovascular la pacienții obezi. Nvidia în consolidare Indicii bursieri americani au intrat într-o fază de consolidare, reflectată perfect de prețul acțiunilor Nvidia , care se tranzacționează în prezent în jurul mediei mobile exponențiale pe 50 de zile (EMA50, linia portocalie) . Sursa: xStation5

