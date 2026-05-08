Deschiderea sesiunii din SUA: Sezonul raportărilor financiare și raportul NFP puternic impulsionează creșterea pieței de la Wall Street!

După deschiderea sesiunii de tranzacționare de pe Wall Street, asistăm la creșteri clare ale principalelor indici, sentimentul pieței rămânând decisiv pozitiv. S&P 500, Nasdaq și Dow Jones își continuă tendința ascendentă, susținute de o combinație de date macroeconomice solide și de un sezon al raportărilor financiare excepțional de puternic.

Ședința de astăzi a început după publicarea datelor privind piața muncii din SUA. Cifrele NFP au fost mai bune decât se aștepta, confirmând faptul că piața muncii din SUA rămâne relativ rezistentă, în ciuda ratelor mai mari ale dobânzilor și a unui mediu economic mai dificil. În același timp, acesta nu este un raport care să semnaleze o supraîncălzire a economiei. Dinamica ocupării forței de muncă sugerează mai degrabă o răcire treptată decât o încetinire bruscă sau o accelerare reînnoită a presiunilor inflaționiste.

Reacția pieței la datele privind forța de muncă rămâne totuși relativ moderată. Investitorii se concentrează mai mult pe imaginea macroeconomică de ansamblu și, mai presus de toate, pe profiturile corporative, care înregistrează performanțe excepționale în actualul sezon de raportare. În multe cazuri, profiturile raportate depășesc așteptările analiștilor, unele companii înregistrând rezultate record. Acest lucru consolidează narațiunea privind reziliența corporațiilor americane, chiar și într-un context al costurilor de finanțare ridicate.

Puterea sectorului tehnologic este deosebit de vizibilă, acesta conducând din nou creșterile și susținând indicele Nasdaq, care rămâne aproape de maximele istorice. Acțiunile de creștere și marile companii tehnologice continuă să fie principalul motor al întregii piețe, atrăgând capital în ciuda incertitudinii continue în jurul politicii monetare.

Pe piața valutară, reacția la NFP este, de asemenea, limitată, confirmând în continuare faptul că investitorii nu consideră datele de astăzi ca o schimbare semnificativă a perspectivelor Fed. Așteptările privind rata dobânzii rămân relativ stabile, piața fiind în continuare concentrată pe datele viitoare privind inflația și pe traiectoria economică generală.

Ca urmare, Wall Street își continuă tendința ascendentă, impulsionată în principal de profiturile corporative și de un puternic sentiment de asumare a riscului. Datele macroeconomice, chiar și atunci când sunt mai bune decât se aștepta, trec în prezent pe plan secund în fața narațiunii privind puterea corporativă și reziliența continuă a economiei SUA.

Sursa: xStation5

Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) sunt în creștere, susținute atât de datele relativ solide privind locurile de muncă din sectorul privat (NFP), cât și, mai ales, de sezonul excepțional de bun al raportărilor financiare, care rămâne principalul factor al îmbunătățirii sentimentului pe piața de acțiuni. Acest lucru duce la creșteri continue pe Wall Street, unde investitorii își mențin o apetență pozitivă pentru risc. Sursă: xStation5

Știri despre companii

CoreWeave (CRWV.US) a raportat rezultatele pentru trimestrul al doilea, care arată o creștere extremă a veniturilor determinată de boom-ul AI, dar și o deteriorare semnificativă a calității profiturilor și o presiune crescândă asupra costurilor. Reacția pieței a fost mixtă, întrucât amploarea expansiunii rămâne impresionantă, dar profitabilitatea continuă să fie sub presiune.

Cifre cheie:

Venituri: 2,08 miliarde USD (+112% față de aceeași perioadă a anului trecut)

EPS: -1,4 USD față de așteptările de aprox. -0,9 USD

Portofoliu de comenzi: 99,4 miliarde USD (+284% față de aceeași perioadă a anului trecut)

Venit net ajustat: 21 milioane USD (marjă de aproximativ 1%), în scădere cu peste 76% față de trimestrul anterior și cu 87% față de aceeași perioadă a anului trecut

Pierdere netă: 589 milioane USD (+392% față de aceeași perioadă a anului trecut)

Previziuni privind veniturile pentru T2: 2,45–2,6 miliarde USD față de așteptările de aproximativ 2,7 miliarde USD

În ansamblu, raportul reflectă profilul tipic al unei companii de AI cu creștere accelerată: o expansiune foarte puternică a veniturilor și a portofoliului de comenzi, dar, în același timp, pierderi în creștere, costuri ridicate de infrastructură și previziuni sub așteptări. Acest dezechilibru între amploarea creșterii și profitabilitate a fost principalul motiv al reacției negative a pieței.

IREN (IREN.US) înregistrează o creștere puternică după ce a anunțat un acord de 5 ani cu Nvidia în domeniul cloud-ului AI, în valoare de aproximativ 34 miliarde USD, care acoperă dezvoltarea unei infrastructuri de centre de date la scară largă (aproximativ 5 GW) pentru sarcini de lucru AI. În plus, Nvidia (NVDA.US) a primit opțiunea de a investi până la 2,1 miliarde USD în acțiuni IREN, ceea ce piața interpretează ca o susținere strategică puternică a direcției companiei.

Wendy’s (WEN.US) a raportat rezultate mai bune decât se aștepta pentru primul trimestru, ceea ce a declanșat o reacție pozitivă a pieței și creșteri ale prețului acțiunilor. Compania a demonstrat că, în ciuda unui mediu de consum dificil în SUA, rezultatele sale au depășit așteptările, oferind totodată o perspectivă relativ stabilă, ceea ce a fost interpretat ca o îmbunătățire a sentimentului pe termen scurt.

Cifre cheie: