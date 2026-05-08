Deschiderea sesiunii din SUA: Sezonul raportărilor financiare și raportul NFP puternic impulsionează creșterea pieței de la Wall Street!

După deschiderea sesiunii de tranzacționare de pe Wall Street, asistăm la creșteri clare ale principalelor indici, sentimentul pieței rămânând decisiv pozitiv. S&P 500, Nasdaq și Dow Jones își continuă tendința ascendentă, susținute de o combinație de date macroeconomice solide și de un sezon al raportărilor financiare excepțional de puternic.
Ședința de astăzi a început după publicarea datelor privind piața muncii din SUA. Cifrele NFP au fost mai bune decât se aștepta, confirmând faptul că piața muncii din SUA rămâne relativ rezistentă, în ciuda ratelor mai mari ale dobânzilor și a unui mediu economic mai dificil. În același timp, acesta nu este un raport care să semnaleze o supraîncălzire a economiei. Dinamica ocupării forței de muncă sugerează mai degrabă o răcire treptată decât o încetinire bruscă sau o accelerare reînnoită a presiunilor inflaționiste.
Reacția pieței la datele privind forța de muncă rămâne totuși relativ moderată. Investitorii se concentrează mai mult pe imaginea macroeconomică de ansamblu și, mai presus de toate, pe profiturile corporative, care înregistrează performanțe excepționale în actualul sezon de raportare. În multe cazuri, profiturile raportate depășesc așteptările analiștilor, unele companii înregistrând rezultate record. Acest lucru consolidează narațiunea privind reziliența corporațiilor americane, chiar și într-un context al costurilor de finanțare ridicate.
Puterea sectorului tehnologic este deosebit de vizibilă, acesta conducând din nou creșterile și susținând indicele Nasdaq, care rămâne aproape de maximele istorice. Acțiunile de creștere și marile companii tehnologice continuă să fie principalul motor al întregii piețe, atrăgând capital în ciuda incertitudinii continue în jurul politicii monetare.
Pe piața valutară, reacția la NFP este, de asemenea, limitată, confirmând în continuare faptul că investitorii nu consideră datele de astăzi ca o schimbare semnificativă a perspectivelor Fed. Așteptările privind rata dobânzii rămân relativ stabile, piața fiind în continuare concentrată pe datele viitoare privind inflația și pe traiectoria economică generală.
Ca urmare, Wall Street își continuă tendința ascendentă, impulsionată în principal de profiturile corporative și de un puternic sentiment de asumare a riscului. Datele macroeconomice, chiar și atunci când sunt mai bune decât se aștepta, trec în prezent pe plan secund în fața narațiunii privind puterea corporativă și reziliența continuă a economiei SUA.
Sursa: xStation5
Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) sunt în creștere, susținute atât de datele relativ solide privind locurile de muncă din sectorul privat (NFP), cât și, mai ales, de sezonul excepțional de bun al raportărilor financiare, care rămâne principalul factor al îmbunătățirii sentimentului pe piața de acțiuni. Acest lucru duce la creșteri continue pe Wall Street, unde investitorii își mențin o apetență pozitivă pentru risc. Sursă: xStation5
Știri despre companii
CoreWeave (CRWV.US) a raportat rezultatele pentru trimestrul al doilea, care arată o creștere extremă a veniturilor determinată de boom-ul AI, dar și o deteriorare semnificativă a calității profiturilor și o presiune crescândă asupra costurilor. Reacția pieței a fost mixtă, întrucât amploarea expansiunii rămâne impresionantă, dar profitabilitatea continuă să fie sub presiune.
Cifre cheie:
- Venituri: 2,08 miliarde USD (+112% față de aceeași perioadă a anului trecut)
- EPS: -1,4 USD față de așteptările de aprox. -0,9 USD
- Portofoliu de comenzi: 99,4 miliarde USD (+284% față de aceeași perioadă a anului trecut)
- Venit net ajustat: 21 milioane USD (marjă de aproximativ 1%), în scădere cu peste 76% față de trimestrul anterior și cu 87% față de aceeași perioadă a anului trecut
- Pierdere netă: 589 milioane USD (+392% față de aceeași perioadă a anului trecut)
- Previziuni privind veniturile pentru T2: 2,45–2,6 miliarde USD față de așteptările de aproximativ 2,7 miliarde USD
În ansamblu, raportul reflectă profilul tipic al unei companii de AI cu creștere accelerată: o expansiune foarte puternică a veniturilor și a portofoliului de comenzi, dar, în același timp, pierderi în creștere, costuri ridicate de infrastructură și previziuni sub așteptări. Acest dezechilibru între amploarea creșterii și profitabilitate a fost principalul motiv al reacției negative a pieței.
IREN (IREN.US) înregistrează o creștere puternică după ce a anunțat un acord de 5 ani cu Nvidia în domeniul cloud-ului AI, în valoare de aproximativ 34 miliarde USD, care acoperă dezvoltarea unei infrastructuri de centre de date la scară largă (aproximativ 5 GW) pentru sarcini de lucru AI. În plus, Nvidia (NVDA.US) a primit opțiunea de a investi până la 2,1 miliarde USD în acțiuni IREN, ceea ce piața interpretează ca o susținere strategică puternică a direcției companiei.
Wendy’s (WEN.US) a raportat rezultate mai bune decât se aștepta pentru primul trimestru, ceea ce a declanșat o reacție pozitivă a pieței și creșteri ale prețului acțiunilor. Compania a demonstrat că, în ciuda unui mediu de consum dificil în SUA, rezultatele sale au depășit așteptările, oferind totodată o perspectivă relativ stabilă, ceea ce a fost interpretat ca o îmbunătățire a sentimentului pe termen scurt.
Cifre cheie:
- Venituri: 540,6 milioane USD (+3,3% față de anul precedent), depășind așteptările cu peste 22 de milioane USD
Euro marchează noi maxime istorice în fața leului. Deprecierea se vede în prețuri, rate și comportamentul de consum
Știri de ultimă oră: Consumatorii americani își temperează temerile legate de inflație, dar încrederea rămâne scăzută
Știri de ultimă oră: Raportul NFP depășește așteptările!
Știri de ultimă oră: EURUSD crește după datele NFP peste așteptări
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."