Acțiunile acestei companii din domeniul AI au înregistrat o creștere de 1000% în 18 luni 📈 Oare „evaluarea scăzută” este o capcană ciclică?

Micron s-a impus ca unul dintre cei mai mari beneficiari ai boom-ului din domeniul inteligenței artificiale, iar acțiunile sale se numără printre cele mai performante din întregul indice S&P 500 în acest an. În ciuda rezultatelor financiare spectaculoase și a cererii record de memorie utilizată în AI, compania rămâne, de asemenea, una dintre cele mai ieftine din sectorul semiconductorilor. Pentru unii investitori, acest lucru pare o oportunitate de investiție, dar un număr tot mai mare de analiști consideră că o evaluare atât de scăzută poate fi mai degrabă un semnal de avertizare decât un semnal verde pentru achiziții suplimentare.
Micron crește ca Nvidia, dar este evaluată ca o companie ciclică
Micron se tranzacționează în prezent la aproximativ 10 ori câștigurile prognozate, ceea ce o face cea mai ieftină companie din Philadelphia Semiconductor Index. În același timp, se numără și printre cele mai ieftine companii din întregul S&P 500. Aceasta este o situație extrem de neobișnuită, având în vedere amploarea creșterii prețului acțiunilor. Acțiunile Micron au crescut cu peste 1.000% de la sfârșitul anului 2024, în timp ce compania s-a alăturat deja grupului de elită al firmelor cu o capitalizare de piață de peste 1 trilion de dolari. Numai în luna mai, acțiunile au câștigat aproximativ 80%, înregistrând cea mai bună performanță lunară din ultimii peste 40 de ani.
Fundamentele arată, de asemenea, impresionant. În ultimul trimestru, veniturile Micron aproape s-au triplat față de aceeași perioadă a anului trecut, înregistrând cea mai rapidă rată de creștere din datele disponibile începând cu 1990. Cererea de memorie HBM utilizată în serverele de AI și centrele de date rămâne enormă, în timp ce investițiile giganților tehnologici în infrastructura de inteligență artificială continuă să se accelereze. Paradoxul este însă că piața încă evaluează Micron mai degrabă ca pe un producător de componente de memorie de bază decât ca pe un lider strategic al revoluției AI.
Valuare scăzută... Un avertisment pentru investitori?
Pe piața memoriilor, multiplicatorii de evaluare foarte scăzuți au apărut, din punct de vedere istoric, aproape de vârful ciclului de creștere a profiturilor. Piața presupune atunci că marjele și rezultatele record actuale sunt greu de menținut și că următoarea etapă va aduce o cerere mai lentă și o rentabilitate în scădere. Acesta este motivul pentru care unii investitori interpretează evaluarea actuală a Micron ca un semnal de avertizare. Potrivit AGF Investments, piața s-ar putea teme că îmbunătățirea rezultatelor a atins deja un nivel extrem și că o creștere suplimentară de aici va fi dificilă.
Boom-ul actual poate semăna cu vârfurile ciclice clasice din sectorul memoriilor, deși de data aceasta amploarea creșterii este complet fără precedent. Întrebarea cheie astăzi este dacă boom-ul AI a schimbat cu adevărat întreaga industrie a semiconductorilor într-un mod durabil. Dacă Microsoft, Amazon, Alphabet sau Meta vor continua să cheltuiască masiv pe centrele de date AI timp de mulți ani, ciclicitatea tradițională a sectorului memoriilor ar putea fi parțial ruptă. De aceea, Wall Street începe să ia în considerare modele de evaluare complet noi pentru companii precum Micron.
AI ar putea schimba complet modul în care este evaluată Micron
Din ce în ce mai mulți analiști consideră că Micron ar trebui evaluată mai degrabă ca Nvidia decât ca producătorii tradiționali de memorie DRAM sau NAND. Analistul UBS, Timothy Arcuri, subliniază că inteligențaartificială poate reprezenta o schimbare structurală durabilă pentru întregul sector al semiconductorilor, mai degrabă decât doar un alt ciclu tehnologic pe termen scurt. Nvidia se tranzacționează în prezent la aproximativ 21 de ori câștigurile prognozate, mai mult decât dublul multiplului Micron. Prin urmare, UBS și-a majorat multiplul de evaluare țintă pentru Micron și a stabilit unul dintre cele mai ridicate obiective de preț de pe Wall Street, sugerând un potențial de creștere de aproximativ 75% în următoarele 12 luni.
Scenariul optimist se bazează în primul rând pe faptul că investițiile în AI nu dau semne de încetinire. Cei mai mari jucători din domeniul tehnologiei continuă să aloce sute de miliarde de dolari pentru construirea de centre de date și dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială, în timp ce memoria cu lățime de bandă mare rămâne una dintre componentele cheie ale acestei piețe. Dacă această tendință continuă timp de mulți ani, Micron ar putea înceta să se comporte ca o companie ciclică tipică.
Semnalele tehnice, însă, încep să avertizeze asupra supraîncălzirii pieței
În ciuda narațiunii fundamentale foarte puternice, din perspectiva analizei tehnice apar tot mai multe semnale de avertizare. Amploarea câștigurilor recente a fost extrem de agresivă, iar Micron a înregistrat cea mai bună lună din ultimele decenii, unele sesiuni de tranzacționare aducând câștiguri de aproape 20%. Indicele RSI al acțiunii se află deja la niveluri considerate puternic supra-cumpărate.
Ca urmare, piața s-ar putea apropia de așa-numita „mișcare de culme”, faza finală a unei perioade de creștere foarte dinamică, urmată adesea de corecții bruște. Ținta medie actuală a analiștilor de pe Wall Street este acum sub prețul actual al acțiunilor și implică o scădere de aproximativ 25% în următoarele 12 luni. Acest lucru arată cât de divizată rămâne piața în evaluarea viitorului Micron.
Pe de o parte, investitorii văd o transformare potențial istorică a întregii piețe a memoriilor datorită AI. Pe de altă parte, există încă riscul ca euforia actuală să se dovedească a fi doar un alt vârf extrem al ciclului clasic al semiconductorilor și ca cipurile de memorie să ajungă în cele din urmă la o ofertă excesivă. Compania însăși se așteaptă ca penuria de pe piața memoriilor să persiste până în 2027
Sursa: xStation5
Acțiunea săptămânii: Micron Technology și anatomia financiară a creșterii în era AI
