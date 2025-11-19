Deschiderea sesiunii din SUA: Toate privirile îndreptate spre Nvidia

Ședința de miercuri va fi una plină de anticipare. La sfârșitul ședinței, vor fi publicate date cruciale din cadrul reuniunii FOMC, iar Nvidia își va publica rezultatele închiderea sesiunii. Piața americană este în creștere la deschidere, indicând faptul că, în ciuda scăderilor semnificative din ultimele două săptămâni, investitorii au mari speranțe în ceea ce privește rezultatele gigantului din domeniul componentelor și al inteligenței artificiale. Contractele futures pe indicele NASDAQ100 sunt în creștere cu peste 1,5%. Piața se așteaptă ca Nvidia să-și depășească rezultatele pentru a 12-a oară consecutiv. Cu toate acestea, acest lucru nu este suficient, deoarece în ultimele trimestre au existat multiple cazuri în care compania a pierdut câteva procente din capitalizarea sa masivă ca răspuns la unul dintre indicatorii care a scăzut sub așteptările ridicate. Nu există nicio îndoială că dezamăgirea — care va fi ușor de obținut — ar putea declanșa un alt val de vânzări. Date macroeconomice: În segmentul datelor macroeconomice, au fost publicate datele privind balanța comercială a SUA. Deficitul comercial al SUA a scăzut la 59 miliarde, față de așteptările de 61 miliarde și valoarea anterioară de 78 miliarde. Se observă o reducere treptată, dar semnificativă a deficitului, care a crescut radical la începutul actualului mandat al lui Donald Trump. Se poate aștepta o creștere a presiunii inflaționiste din cauza epuizării stocurilor de materii prime și produse mai ieftine acumulate înainte de introducerea tarifelor. Au fost publicate și date privind stocurile de petrol, stocuri care s-au diminuat mai mult decât se estimase (-3,43 față de -1,9), în timp ce stocurile de benzină au crescut în mod neașteptat, față de scăderea preconizată de 1 milion de barili. US500 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Graficul arată o încercare moderat de a nega formațiunea Head & Shoulders în formare, în timp ce lumânarea pe intervalul D1 realizează un Bullish Engulfing. Pentru a nega complet modelul H&S, cumpărătorii trebuie să depășească și să mențină nivelul retragerii Fibonacci de 38,2%, cu rezistență la nivelul de 6.700 de puncte și media mobilă exponențială pe 50 de perioade (EMA50). În plus, indicatorul RSI (14) în zona de supravânzare (45) va funcționa în favoarea cumpărătorilor. Dacă vânzătorii doresc să mențină inițiativa recentă, prețul trebuie să rămână sub nivelul retragerii Fibonacci de 50%, permițând continuarea mișcării descendente către zona de rezistență puternică de la nivelul retragerii Fibonacci de 61,8%, unde se află și linia de tendință pe termen lung și media mobilă exponențială de 100 de perioade (EMA100). Știri despre companii: Nvidia (NVDA.US) - Compania publică rezultatele după încheierea sesiunii. Înainte de publicare, evaluarea companiei a crescut cu 3%.

DoorDash (DASH.US) - Furnizorul de servicii de livrare a mâncării a crescut cu aproximativ 3% după ce a primit o recomandare pozitivă de la o firmă de investiții.

Alphabet (GOOGL.US) - Cel mai recent model de AI, Gemini 3, a fost lansat de companie. Piața și analiștii sunt foarte impresionați de capacitățile noului produs. Acțiunile companiei au crescut cu până la 6%.

Constellation Energy Corp. (CEG.US) - Furnizorul de energie a înregistrat o creștere de peste 3% după ce a primit aprobarea și finanțarea din partea guvernului SUA pentru a repune în funcțiune celebra centrală nucleară de la „Three Mile Island”.

MP Materials (MP.US) - Compania care extrage și prelucrează metale rare a înregistrat o creștere de peste 4% în urma unei recomandări pozitive din partea unei bănci de investiții.

Anglogold (AU.US) - Întreprinderile miniere de aur câștigă în valoare pe fondul noii creșteri și al așteptărilor privind prețurile aurului pentru anul viitor. Compania a înregistrat o creștere de peste 2%.

Unity Games (U.US) - Producătorul și distribuitorul de software pentru producția de jocuri intră într-o colaborare cu Epic Games, prețul acțiunilor crescând cu peste 8%.

Lowe’s (LOW.US) - Piața vede perspective favorabile pentru companie după rezultatele recente. Acțiunile companiei au înregistrat o creștere de peste 6%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."