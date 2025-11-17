Quantum Computing după publicarea rezultatelor financiare: un nou avans în domeniul cuanticii?

Quantum Computing, după cum se poate ghici cu ușurință, este una dintre companiile implicate în tehnologia cuantică, în special în domeniul computerelor cuantice. În ultimele săptămâni, companiile cuantice, după o creștere lungă și impresionantă pe fundații instabile, au fost victime ale unor scăderi semnificative ale prețurilor. Ajustarea așteptărilor investitorilor și presiunea din partea companiilor precum Google au devalorizat industria cu peste 50%. Mulți investitori au renunțat complet la acest sector de piață, dar rezultatele recente ale Quantum Computing ar putea sugera că s-au înșelat. Compania a publicat rezultatele pentru trimestrul al treilea al anului fiscal 2025: Veniturile au crescut la 384.000 de dolari. Aceasta reprezintă o creștere de peste trei ori față de anul precedent, depășind cu mult așteptările pieței de 125.000 de dolari.

Compania a raportat, de asemenea, un EPS pozitiv de 0,01 dolari, comparativ cu pierderea preconizată de 0,06 dolari.

S-a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă a marjei brute, care a crescut la 33% de la 9% în urmă cu un an. Situația companiei începe să semene cu modelul de afaceri țintă pe care l-a urmărit. O veste importantă este că, după cum declară compania, a fost contactată de „una dintre cele mai mari 5 bănci americane” pentru vânzarea de soluții cuantice de securitate cibernetică. Acest lucru dovedește că actorii importanți de pe piață văd beneficii reale în implementarea soluțiilor cuantice în operațiunile lor.

La sfârșitul sesiunii de vineri, compania a înregistrat o scădere de peste 4%, ceea ce poate fi interpretat ca rezultat al sentimentului negativ de risc din ultima săptămână și al marcării profiturilor. Unii investitori ar putea fi, de asemenea, îngrijorați de costuri, care s-au dublat. Potrivit companiei, acest lucru este legat de cercetare și expansiune, care se așteaptă să determine creșterea valorii companiei în trimestrele următoare.

Cu toate acestea, la începutul săptămânii, compania recuperează pierderile, crescând cu peste 10% în sesiunea de luni. QUBT.US (interval zilnic) Sursa: xStation5

