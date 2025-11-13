Siemens după publicarea rezultatelor financiare: Ce nu a mers bine?

Conglomeratul german Siemens a publicat rezultatele trimestriale și anuale. Compania a dezamăgit investitorii pe toate planurile, pierdând aproape 10% din valoarea sa într-o singură sesiune. Veniturile companiei au atins 21,4 miliarde, înregistrând o creștere de 6% față de anul precedent și situându-se doar puțin sub așteptările pieței.

Cu toate acestea, EPS a înregistrat o performanță slabă, scăzând la 2,08 față de așteptările pieței de 2,55. Această scădere semnificativă se datorează unei scăderi de 13% a profitului net din segmentul principal al companiei. Situația companiei începe să se îmbunătățească dintr-o perspectivă mai largă și pe termen lung asupra rezultatelor. Veniturile anuale au crescut la 78,9 miliarde de euro, comenzile s-au ridicat la 88,4 miliarde, iar profitul net a înregistrat o creștere record de 16%, ajungând la 10,4 miliarde. Este important de reținut că acest rezultat este afectat de achiziția de către Siemens a companiilor Altair și Dotmatics, care au costat 10, respectiv 5 miliarde de euro.

Fluxul de numerar liber a atins un nivel record de 10,8 miliarde de euro, iar portofoliul de comenzi la sfârșitul anului era deja de 117 miliarde de euro. În ceea ce privește segmentele, pe bază trimestrială: „Industriile digitale” au înregistrat cea mai mare creștere, de până la 29%.

„Infrastructura inteligentă”, în ciuda profiturilor mai mici, s-a putut lăuda cu 20 de trimestre consecutive de creștere a marjei operaționale.

„Mobilitatea” a înregistrat performanțe slabe, cu o scădere masivă de 45%. Aceste rezultate ar fi pe deplin satisfăcătoare pentru piață dacă nu ar fi previziunile companiei pentru anul viitor. EPS este estimat între 10,40 și 11,00, ceea ce este cu aproximativ 7% mai mic decât consensul pieței indicat. Compania menționează că această scădere se datorează presiunii exercitate de diferențele nefavorabile ale cursului de schimb. CEO-ul companiei a apărat deciziile și strategia companiei la conferința privind rezultatele financiare, subliniind importanța generării de fluxuri de numerar libere. În cele din urmă, compania își stabilește obiective ambițioase de creștere a cotei sale în segmente de piață mai profitabile, menținând în același timp o politică de dividende foarte generoasă. Se așteaptă dezamăgirea investitorilor față de previziunile conservatoare, dar amploarea corecției permite punerea sub semnul întrebării justificarea fundamentală a profunzimii acesteia. SIE.DE (interval zilnic) Sursa: xStation5

