Deschiderea sesiunii din SUA: Un debut mai pesimist al ședinței de pe Wall Street în contextul zilei „celor trei vrăjitoare” 🚩FedEx se prăbușește cu 14%

Indicii americani înregistrează o deschidere mai slabă în ziua „celor trei vrăjitoare” (rulaje masive pe piețele de opțiuni, acțiuni și contracte); US100 pierde 0,4%

Sectorul semiconductorilor pierde; Intel (INTC.US) și Texas Instruments (TXN.US) conduc scăderile

Acțiunile FedEx (FDX.US) pierd peste 14% după rezultate dezamăgitoare și menționarea unor tendințe de consum mai slabe Astăzi, piața bursieră din SUA este în scădere ușoară după creșterea de ieri, cu volume de tranzacționare ușor mai mari la începutul sesiunii. Indicele US100 încearcă să rămână peste pragul 20 000 de puncte. Poziționarea ascendentă a fondurilor speculative și a CTA-urilor poate susține în sine cererea de hedging astăzi, pentru a asigura un final favorabil la expirare (decontare) pe piața opțiunilor și a contractelor futures. Potrivit Bloomberg, valoarea opțiunilor pull și call deschise pe SPX oscilează în jurul valorii de 5.500 de puncte; istoric, ziua „celor trei vrăjitoare” din septembrie a condus la o scădere medie de 1,1% a S&P 500, cu excepții doar în 1998, 2001, 2010 și 2016, conform datelor Trader Almanac. În prezent, raportul dintre opțiunile de cumpărare și cele de vânzare este de 4:1, ceea ce susține în mod clar taurii și poate sugera o performanță mai bună a pieței, în orele târzii sau săptămâna viitoare, atunci când există potențialul pentru un „gamma squeeze”. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Sursa: xStation5 US100 (interval M5) Sursa: xStation5 FedEx trimite un semnal de alarmă economiei? FedEx a raportat rezultatele pentru primul trimestru al anului fiscal 2025, indicând că profitul pe acțiune a fost de 3,60 dolari față de previziunile analiștilor de 4,86 dolari, în timp ce veniturile s-au dovedit, de asemenea, dezamăgitoare la 21,6 miliarde de dolari față de 21,97 miliarde de dolari așteptate de Wall Street. Pentru întregul an fiscal 2025 (calendaristic 2024), FedEx se așteaptă la un EPS cuprins între 20 și 21 de dolari pe acțiune (anterior între 20 și 22 de dolari); consensul a fost de 20,71 de dolari. Într-un comentariu, compania a subliniat că rezultatele mai slabe au fost rezultatul unei cereri și a unor condiții economice semnificativ mai slabe în domeniul transportului de marfă și al logisticii. FedEx se așteaptă la o creștere cu o singură cifră a veniturilor în acest an fiscal, după ce anterior a văzut oportunități de 5-8%.

FedEx este prudent optimistă în ceea ce privește tendința pentru S2 2024, însă condițiile cererii în S1 au fost mai slabe decât se aștepta compania. Marjele Federal Express (sectorul care supraveghează rețeaua de transport rapid aer-sol) scad la 5,2% în trimestrul încheiat la 31 august, de la 7,1% cu un an înainte.

Acesta a fost, de asemenea, unul dintre cele mai slabe rezultate ale profitabilității primului trimestru în afara recesiunii din 2009, potrivit cercetării Barclays. De asemenea, Morgan Stanley a subliniat faptul că ratarea câștigurilor de către FedEx a fost uriașă și sugerează un risc mai mare pe termen lung, decât se anticipase anterior. Analiștii au redus prețul FedEX la 200 de dolari după raport. Pe graficul FedEx (FDX.US) , notăm o formațiune de prețuri Double Top în apropiere pragului 300 USD, care, împreună cu o scădere semnificativă sub media exponențială de 200 de perioade, indică o intrare în cel puțin într-un trend descendent pe termen mediu și o negare completă a impulsului ascendent. United Parcel Service (UPS.US) pierde, de asemenea, teren pe valul de scăderi al FedEx; acțiunile gigantului pierd aproape 4% și se apropie de niveluri care nu au mai fost văzute din vara anului 2020.

Sursa: xStation5 Interesant, indicele Cass Freight, care măsoară prosperitatea sectorului logistic din SUA (inclusiv, transportul pe roți, transportul maritim), a revenit oarecum în august, după o lună iulie destul de îngrijorătoare. Cu toate acestea, este evident că situația din sectorul transporturilor, care poate fi un indicator sigur al sănătății consumatorilor, nu este încurajatoare, tendința este descendentă, iar acțiunile UPS sau FedEX îi urmează exemplul. Întrebarea este dacă datele din septembrie vor arăta o deteriorare față de nivelurile actuale. Sursa: CASS Freight Index / Cass Information Systems, ACT Research

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."