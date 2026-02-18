Deschiderea sesiunii din SUA: US100 +1% 📈 Nvidia câștigă pe fondul comenzilor mari de la Meta

Contractele futures pe indicii americani sunt în creștere după deschiderea pieței, indicând o revenire a interesului de cumpărare după recenta retragere. Sentimentul este susținut și de tonul constructiv al piețelor de acțiuni din afara SUA. Contractele futures pe Nasdaq 100 sunt în creștere cu peste 1%. Cele mai puternice semnale de apetit pentru risc sunt vizibile în sectorul financiar, bancar și pe piața petrolului, în timp ce în sectorul Big Tech, câștigătorii remarcabili sunt Nvidia și Amazon. Sursa: xStation5 US100 a reacționat de două ori la suportul oferit de media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni (EMA200, linia roșie) și își reia astăzi avansul. O revenire peste pragul de 25.500 de puncte ar putea indica o schimbare mai durabilă a sentimentului către o tendință bullish. Sursa: xStation5 Magnificent Seven - Nvidia este în mod clar cea mai puternică Nvidia (NVDA.US): +1,7% – în creștere după ce s-a anunțat că Meta intenționează să implementeze „milioane” de procesoare Nvidia în următorii ani, evidențiind accelerarea investițiilor în AI și consolidarea legăturilor între actorii cheie din sector.

Amazon (AMZN.US): +1,6%

Microsoft (MSFT.US): +0,5%

Tesla (TSLA.US): +0,4%

Alphabet (GOOGL.US): +0,3%

Apple (AAPL.US): +0,2%

Meta Platforms (META.US): -0,5% Cele mai mari creșteri Global-e Online (GLBE.US): +24% – Rezultatele din trimestrul IV au depășit așteptările, iar previziunile sunt optimiste.

Rush Street (RSI.US): +20% – Veniturile din trimestrul IV și EBITDA ajustată au depășit consensul.

Mister Car Wash (MCW.US): +17% – Leonard Green & Partners va privatiza compania la 7 dolari pe acțiune.

Wingstop (WING.US): +13% – rezultate solide și creștere a vânzărilor în magazinele din SUA peste previziuni.

BioAge Labs (BIOA.US): +13% – actualizat la „cumpărare”; investitorii evaluează potențialul terapiei cheie a companiei.

Verisk Analytics (VRSK.US): +11% – rezultatele din trimestrul IV au depășit așteptările.

Madison Square Garden Sports (MSGS.US): +9% – consiliul de administrație a aprobat un plan de evaluare a unei posibile separări a afacerilor Knicks și Rangers în două companii listate separat.

Moderna (MRNA.US): +8,1% – FDA a acceptat spre examinare o cerere referitoare la un vaccin candidat împotriva gripei sezoniere.

Goosehead Insurance (GSHD.US): +7,8% – profitul ajustat pentru trimestrul IV peste consens.

Constellium (CSTM.US): +6,8% – venituri pentru trimestrul IV în creștere cu 28% față de anul precedent, pe fondul cererii puternice în sectorul ambalajelor și al automobilelor.

Caesars Entertainment (CZR.US): +6% – EBITDA ajustat „same-store” peste așteptări.

Palantir (PLTR.US): +5% – actualizare în urma creșterilor puternice și a îmbunătățirii marjelor.

Pitney Bowes (PBI.US): +5% – rezultatele au depășit previziunile, iar perspectivele pentru 2026 sunt solide.

Upwork (UPWK.US): +5% – a anunțat un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 300 de milioane de dolari.

New York Times (NYT.US): +1,7% – acțiunile au crescut după ce Berkshire Hathaway a dezvăluit o poziție. Cele mai mari scăderi Northern Dynasty Minerals (NAK.US): -34% – reacție negativă după rapoarte privind activitatea Departamentului de Justiție al SUA legată de un caz federal privind veto-ul proiectului Pebble (Alaska).

SimilarWeb (SMWB.US): -21% – rezultatele din trimestrul IV nu au îndeplinit așteptările, iar previziunile au dezamăgit.

Axcelis Technologies (ACLS.US): -13% – previziuni pentru trimestrul I sub așteptări.

Palo Alto Networks (PANW.US): -7% – previziuni mai slabe pentru trimestrul III și profitul ajustat pe întreg anul.

MKS Instruments (MKSI.US): -6,7% – piața a reacționat negativ la rezultate și perspective.

ICL Group (ICL.US): -4,3% – profitul și veniturile din trimestrul IV sub consens.

Crocs (CROX.US): -1% – retrogradare citată ca urmare a slăbirii cererii interne.

Workday (WDAY.US): -0,8% – retrogradare la neutru. Acțiunile Nvidia au crescut cu aproape 2% și au depășit media mobilă exponențială pe 50 de sesiuni (EMA50), ceea ce sugerează o revenire a tendinței ascendente Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."